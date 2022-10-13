SoChing疑取消追蹤多位MIRROR成員 一句說話惹網民圍攻
SoChing蘇芷晴 一句說話被指「博出位」
阿Mo今年7月底於MIRROR演唱會的事故中嚴重受傷，至今仍在留醫，直至近日才能拆下頸箍，其女友SoChing日前就在IG的限時動態中上載了一張影著天空的相片，問了一句：「世界變了樣？」竟惹來網民狠批，留言指：「其實佢（SoChing）想點？不如直接講出訴求啦」、「越來越覺得SoChing好煩」、「博出位」等等。
有網民力撐：有咩想講就講
有網民認為SoChing這個發言與MIRROR同日推出新團歌《WE ALL ARE》有關，表示：「如果佢出呢個story係因為鏡仔出歌，真係撐唔落」、「其實阿Mo有事都唔關Mirror嘅事，將啲責任推晒畀佢哋，覺得好無辜」、「係咪要全世界停止運作」等。
亦有不少網民留言力撐SoChing：「唔好理D無謂網絡攻擊。好明顯係啲打手」、「無人有權指責你，相信你依家承受面對緊嘅痛苦係好大」、「頂住，有咩想講就講，你無錯，支持您」等等。
填詞人Oscar Lee出post 撐Soching
有份為Anson Lo 填《Ego》、幫 AK 填《黑之呼吸》、幫 COLLAR 填《Call My Name!》及《Gotta Go!》的填詞人Oscar Lee，在IG出post表達對 Soching 的支持，暗指部份鏡粉對SoChing的指責傷害了自己的偶像。
疑取消追蹤多位MIRROR成員
近日又有網民發現SoChing的IG只追蹤了3位MIRROR成員，就是姜濤、Ian（陳卓賢）和Jeremy（李駿傑），被網民質疑她繼取消追蹤花姐、魯庭暉等人的IG帳號後，連多個MIRROR成員都被她取消追蹤，包括有阿Mo好友Anson Lo（盧瀚霆）、AK（江𤒹生）及Frankie等，但亦有網民猜測她原本就無追蹤到這幾位MIRROR成員。
COLLAR復工7缺1
此外已暫停活動多時的女團COLLAR，即將在11月27日「復出」，出席代言品牌舉辦的公開活動，不過在品牌的兩張宣傳海報上，只預告會有COLLAR中七位成員：Day（許軼）、Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Sumling（李芯駖）、Winka（陳泳伽）、Candy（王家晴）及Ivy So（蘇雅琳）出現，仍然未見到SoChing身影。
據知活動當日，Candy、Ivy只會出席早上活動，而Day、Gao、Marf、Sumling和Winka，則只會在下午現身，以避開COLLAR成員7缺1的尷尬場面。
常見問題
MakerVille聲明中有提及傷者嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
演唱會事件調查最終結果公佈了嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明，並稱已得悉調查工作已接近尾聲，詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫
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