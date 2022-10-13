SoChing疑取消追蹤多位MIRROR成員 一句說話惹網民圍攻

阿Mo（李啟言）女友兼COLLAR成員SoChing（蘇芷晴）日前在IG的限時動態中問了一句說話，卻惹來眾多網民狠批她「博出位」，近日更有網民發現她的IG只追蹤了3位MIRROR成員，被網民質疑她繼取消追蹤花姐、魯庭暉等人的IG帳號後，連多個MIRROR成員都被她取消追蹤。