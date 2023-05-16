So Ching下周開班教跳舞課堂火速爆滿 Mo爸為「魚與熊掌」言論致歉
So Ching自爆曾掙扎教舞還是入女團
SoChing入行前是全職跳舞老師及舞者，每星期有四天開班教跳舞，自行編舞、排舞，更曾經參與大師兄姜濤《Master Class》MV的演出，此外她亦是C All Star 的「御用Dancer」，在其演唱會當舞者。她在去年1月COLLAR剛出道、接受傳媒時提過自己本身是跳舞老師，當時一直都50、50，究竟選教班還是入女團好呢？之後考慮過種種因素，身邊亦有人給予意見，最後她都決定入女團，成為COLLAR一份子。
So Ching宣佈下周與好友開跳舞班
So Ching在退團的帖文中提到：「我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。」So Ching日前在社交平台限時動態轉貼跳舞學校的課堂資料，宣佈將於5月25日（星期四）跟好友Carol齊齊開跳舞班，重回跳舞老師的軌跡，她的最新跳舞課堂為一次性，程度為中等級別（建議有兩年跳舞底子）。觀乎這間學校的跳舞班，收費都是百幾二百蚊一堂，而相信是由於So Ching的明星效應影響，課程現已火速爆滿，未知幾時再開班。網民也祝福So Ching找到新路向，並表示很想成為她的學生！之前So Ching跟友人們到韓國旅行，其中就包括Carol，5女還在街頭勁舞，跳得很開心。
Mo爸為So Ching退團「魚與熊掌」言論致歉
另外，So Ching男友李啟言（阿Mo）至今仍在康復階段，阿Mo父親李盛林牧師日前在代禱信中回應So Ching退團事件，形容「很多時候魚與熊掌不可兼得，一個相當艱難的決定，蘇晴終於選擇了」，被網民批評他「情緒勒索」、So Ching「被迫退團」。Mo爸事後回應表示抱歉及澄清言論：「謝謝各方連日的關心，惟代禱信42發出之後，網上出現誤解、或與本意相矛盾的文字，故在此再次向大家説明。 生命裏不全然是『二選一』的課題，取與捨之間或存在第三個選項及其他原因，抱歉在代禱信中用了讓人產生誤會或感困惑的用語，造成一連串的討論。」
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