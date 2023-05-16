So Ching下周開班教跳舞課堂火速爆滿 Mo爸為「魚與熊掌」言論致歉

蘇芷晴（So Ching）上星期三（5月10日）宣佈退出COLLAR，她發長文提到：「自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。在過去十個月的時間裏，我在不同階段也萌生不同想法與情緒。儘然有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司相討後，我決定退出COLLAR。」