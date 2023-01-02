叱咤樂壇2022 | SoChing親自提阿Mo最新情況 感激隊員及粉絲的包容
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今日終於齊人出席頒獎典禮的COLLAR在後台接受訪問時，視線都集中在久未有路面的Soching身上。在過去半年一直盡心盡力照顧受傷的男友阿Mo的Soching，在訪問中提及到男友阿Mo的最新情況，並且透露之後的復出計劃。
SoChing感謝隊員及粉絲的包容
久未有露面的SoChing在後台訪問時表示非常開心可以再與成員們同台：「我都好開心因為都係隔咗半年先可以同7個成員們可以喺舞台一齊表演，亦都好開心有呢個獎，亦好多謝雖然呢半年都冇成對一齊表演都繼續支持我哋。」
談及阿Mo最新情況 男友全力支持SoChing復出
提到SoChing男友阿Mo，SoChing亦表示阿Mo非常支持自己全面復出：「其實我哋一直有一個共識，就係佢都好支持我每一個決定，佢好開心見到我活躍返，呢個亦都係喺佢治療路上一個好大的動力，所以我都相信佢係會好起來嘅，希望大家可以為佢多多祈禱。」
SoChing亦表示可以和阿Mo以Siri溝通，因為阿Mo情況比之前穩定，所以自己才會全面復出：「其實我哋都係經過一段咁長嘅時間，佢嘅情況就好似代禱信所講佢都係穩定嘅，所以我同我男朋友都覺得我應該要有返我自己嘅工作，唔想辜負我嘅成員同歌迷，所以想係新一年同大家見面。」
否認曾經考慮過退團
當被問到曾否考慮退團，So Ching與隊友都馬上否認，阿Marf表示事故後大家都有保持溝通，所以大家都很清楚互相的想法，而且非常信任對方，隊長阿Gao就補充表示COLLAR將會推出新歌，將會在2023年全面復工。
重溫COLLAR 8人落力表演片段：
https://www.youtube.com/watch?v=AV2Z3veryvM
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