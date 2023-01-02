叱咤樂壇2022 | SoChing親自提阿Mo最新情況 感激隊員及粉絲的包容

今日終於齊人出席頒獎典禮的COLLAR在後台接受訪問時，視線都集中在久未有路面的Soching身上。在過去半年一直盡心盡力照顧受傷的男友阿Mo的Soching，在訪問中提及到男友阿Mo的最新情況，並且透露之後的復出計劃。