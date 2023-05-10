So Ching退出COLLAR ︱網民列5大點鬧爆官方新聞稿：ChatGPT 都寫得好過佢

女團COLLAR今日（10日）成員So Ching宣佈決定退團，MakerVille與So Ching相繼在社交平台發出有關退團一事的聲明。不過退團咁大件事，MakerVille就只用幾句草草了事，令不少網民和粉絲感到不滿，更列出5大點鬧爆官方聲明太兒戲！