So Ching退出COLLAR ︱網民列5大點鬧爆官方新聞稿：ChatGPT 都寫得好過佢
MakerVille官方聲明內文：
聲明
我們尊重 Soching 退團的意願，並會作出適當配合，祝福 Soching 未來找到自己的方向，我們亦會繼續支持 COLLAR 在舞台上發光，與 fans一起再出發。
MakerVille
網民列5大點鬧爆SoChing退團官方聲明
1. 前文後理寫唔清 網民：ChatGPT 都寫得好過佢
MakerVille所撰寫的SoChing退團官方聲明一出，即刻惹來網民廣泛討論。唔少網民都認為官方聲明過於簡單，不但未有交代So Ching因乜原因退團之餘，又唔講清楚So Ching何時退團、退團後的安排等等。有網民更留言附上一篇ChatGPT撰寫的聲明，並留言道：「ChatGPT 都寫得好過佢。」
網民搵ChatGPT重新寫SoChing退團聲明：
【聲明】
尊敬的媒體及各位樂迷：
我們很遺憾地宣佈，香港女子樂團COLLAR的成員之一，So Ching（蘇芷晴）決定退出樂團，她的選擇是出於個人理由和發展考慮，我們尊重她的決定並祝福她在未來的道路上取得更多成功。
So Ching加入COLLAR時，為樂團帶來了獨待的音樂風格和才華。她的貢獻和努力在我們的音樂之旅中佔有重要地位，我們將永遠珍惜這段時光。她的音樂才華和個人魅力將為香港樂壇常來更多精彩。
我們希望粉絲們能夠理解和支持So Ching的決定。她是一位勇敢和獨立的藝人，我們相信她的選擇是經過深思熟慮的。COLLAR將繼續前行，我們團隊將全力以赴，繼續創作和演出優質的音樂，帶給大家更多美好的音樂體驗。
在此，我們感謝所有一直以來對COLLAR的支持和愛護，無論是在舞台上或是背後，你們的支持對我們來說至關重要，我們誠挈地邀請粉絲們繼續支持COLLAR，繼續關注我們的音樂和演出，一同見證我們的成長和進步。
對於So Ching，我們再次衷心祝福她在未來的事業中繼續取得優異的成續。她將永速是我們
COLLAR大家庭的一部分，並且在心中佔有特殊的位置。
感謝名位媒體和樂迷的關注與支持。
Makerville經紀公司
敬上
2. 連So Ching全名都費事寫
此外，聲明過於精簡，精簡到連So Ching的全名（蘇芷晴）都費事寫，令網民覺得MakerVille的聲明毫無誠意，對So Ching毫不尊重。
3. 同So Ching同時發稿引起混亂
有網民亦認為MakerVille發聲明的時間引起混亂：「最得意係 15:00 話開記者會，但藝人自己兩點幾就自說自話，又無交代同公司個合約點，但之後公司又自己喺記者會之前發稿。」同時亦有網民認為So Ching在IG所發出的聲明交代得更加清楚：「無比較無傷害，So ching 自己果份清楚交代，比較下依個聲名DSE都唔知可唔可以合格。」
4. 用字過於簡單 似人玩Twitter
網民亦指出今次退團聲明不足100字，用字亦非常簡單。有網民調侃份聲明簡單過Twitter發文：「可能係PR 用錯format, 當咗係twitter post 唔可以超過100字咁寫（爭在未落hashtag)」
5. 聲明被批態度冷漠
最後，網民認為MakerVille所發出的聲明過於冷漠。畢竟COLLAR 8位成員皆為2021年ViuTV選秀節目《全民造星IV》的決賽參賽者，一齊共度2年多的歲月，但聲明只冷漠地用數句簡單了事，令網民都表示感到心寒，怒斥MakerVille無情無義。
上周日《Chill Club頒獎典禮》COLLAR訪問
COLLAR當晚8缺1，原來So Ching病咗，問佢咩事？Marf話呢排太多聚會，成員間又好多人拍劇，大家都好攰，所以交叉感染。咁邊個係源頭先？大家都巧團結冇篤灰喎！當晚團隊帶走年度新人女歌手金獎同年度組合銅獎返屋企，Winka同芯駖感恩Fans一直支持，仲承諾會推出更多作品。然後成員們更齊齊自爆嚟緊會齊腳出trip拍嘢 ，今日（05/10）卻齊齊宣布So Ching決定退出COLLAR的壞消息！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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