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So Ching退出COLLAR ︱網民列5大點鬧爆官方新聞稿：ChatGPT 都寫得好過佢

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女團COLLAR今日（10日）成員So Ching宣佈決定退團，MakerVille與So Ching相繼在社交平台發出有關退團一事的聲明。不過退團咁大件事，MakerVille就只用幾句草草了事，令不少網民和粉絲感到不滿，更列出5大點鬧爆官方聲明太兒戲！

SoChing 女團COLLAR今日宣佈宣佈成員So Ching決定退團，其餘7位成員出席記者會交代事情。
女團COLLAR今日宣佈宣佈成員So Ching決定退團，其餘7位成員出席記者會交代事情。（圖片來源：東方新地）

MakerVille官方聲明內文：

聲明
我們尊重 Soching 退團的意願，並會作出適當配合，祝福 Soching 未來找到自己的方向，我們亦會繼續支持 COLLAR 在舞台上發光，與 fans一起再出發。
MakerVille

So Ching soching SoChing
（圖片來源：[email protected]

網民列5大點鬧爆SoChing退團官方聲明

1. 前文後理寫唔清 網民：ChatGPT 都寫得好過佢

MakerVille所撰寫的SoChing退團官方聲明一出，即刻惹來網民廣泛討論。唔少網民都認為官方聲明過於簡單，不但未有交代So Ching因乜原因退團之餘，又唔講清楚So Ching何時退團、退團後的安排等等。有網民更留言附上一篇ChatGPT撰寫的聲明，並留言道：「ChatGPT 都寫得好過佢。」

So Ching SoChing 有網民嫌MakerVille新聞稿寫得差，特地用ChatGPT重寫。
有網民嫌MakerVille新聞稿寫得差，特地用ChatGPT重寫。（圖片來源：[email protected]小編正候群）

網民搵ChatGPT重新寫SoChing退團聲明：

【聲明】

尊敬的媒體及各位樂迷：

我們很遺憾地宣佈，香港女子樂團COLLAR的成員之一，So Ching（蘇芷晴）決定退出樂團，她的選擇是出於個人理由和發展考慮，我們尊重她的決定並祝福她在未來的道路上取得更多成功。

So Ching加入COLLAR時，為樂團帶來了獨待的音樂風格和才華。她的貢獻和努力在我們的音樂之旅中佔有重要地位，我們將永遠珍惜這段時光。她的音樂才華和個人魅力將為香港樂壇常來更多精彩。

我們希望粉絲們能夠理解和支持So Ching的決定。她是一位勇敢和獨立的藝人，我們相信她的選擇是經過深思熟慮的。COLLAR將繼續前行，我們團隊將全力以赴，繼續創作和演出優質的音樂，帶給大家更多美好的音樂體驗。

在此，我們感謝所有一直以來對COLLAR的支持和愛護，無論是在舞台上或是背後，你們的支持對我們來說至關重要，我們誠挈地邀請粉絲們繼續支持COLLAR，繼續關注我們的音樂和演出，一同見證我們的成長和進步。

對於So Ching，我們再次衷心祝福她在未來的事業中繼續取得優異的成續。她將永速是我們
COLLAR大家庭的一部分，並且在心中佔有特殊的位置。

感謝名位媒體和樂迷的關注與支持。

Makerville經紀公司
敬上

2. 連So Ching全名都費事寫

此外，聲明過於精簡，精簡到連So Ching的全名（蘇芷晴）都費事寫，令網民覺得MakerVille的聲明毫無誠意，對So Ching毫不尊重。

So Ching SoChing 官方新聞稿連SoChing全名都冇寫出嚟，非常兒戲。
官方新聞稿連SoChing全名都冇寫出嚟，非常兒戲。（圖片來源：[email protected]_nat）

3. 同So Ching同時發稿引起混亂

有網民亦認為MakerVille發聲明的時間引起混亂：「最得意係 15:00 話開記者會，但藝人自己兩點幾就自說自話，又無交代同公司個合約點，但之後公司又自己喺記者會之前發稿。」同時亦有網民認為So Ching在IG所發出的聲明交代得更加清楚：「無比較無傷害，So ching 自己果份清楚交代，比較下依個聲名DSE都唔知可唔可以合格。」

So Ching SoChing 網民讚SoChing所寫嘅聲明仲交代得清楚過官方新聞稿。
網民讚SoChing所寫嘅聲明仲交代得清楚過官方新聞稿。（圖片來源：[email protected]_nat）

4. 用字過於簡單 似人玩Twitter

網民亦指出今次退團聲明不足100字，用字亦非常簡單。有網民調侃份聲明簡單過Twitter發文：「可能係PR 用錯format, 當咗係twitter post 唔可以超過100字咁寫（爭在未落hashtag)」

So Ching SoChing 有網民認為聲明用詞太過兒戲，完全唔夠尊重旗下藝人COLLAR同SoChing。
有網民認為聲明用詞太過兒戲，完全唔夠尊重旗下藝人COLLAR同SoChing。（圖片來源：[email protected]_weare）

5. 聲明被批態度冷漠

最後，網民認為MakerVille所發出的聲明過於冷漠。畢竟COLLAR 8位成員皆為2021年ViuTV選秀節目《全民造星IV》的決賽參賽者，一齊共度2年多的歲月，但聲明只冷漠地用數句簡單了事，令網民都表示感到心寒，怒斥MakerVille無情無義。

So Ching SoChing 話曬都係旗下藝人，一齊共度2年歲月，但MakerVille的聲明態度冷模，令粉絲表示覺得心寒。
話曬都係旗下藝人，一齊共度2年歲月，但MakerVille的聲明態度冷模，令粉絲表示覺得心寒。（圖片來源：[email protected]

上周日《Chill Club頒獎典禮》COLLAR訪問

COLLAR當晚8缺1，原來So Ching病咗，問佢咩事？Marf話呢排太多聚會，成員間又好多人拍劇，大家都好攰，所以交叉感染。咁邊個係源頭先？大家都巧團結冇篤灰喎！當晚團隊帶走年度新人女歌手金獎同年度組合銅獎返屋企，Winka同芯駖感恩Fans一直支持，仲承諾會推出更多作品。然後成員們更齊齊自爆嚟緊會齊腳出trip拍嘢 ，今日（05/10）卻齊齊宣布So Ching決定退出COLLAR的壞消息！

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_nat、東方新地

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