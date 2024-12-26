魷魚遊戲2 ｜011號士兵脫北者姜霞是誰？朴珪瑛憑三齣作品走紅IG破300萬

《魷魚遊戲2》 其中一位新角色，是脫北者姜霞 角色1994年6月出生，現年31歲的朴圭瑛演過Netflix 影集《Sweet Home》和《絕世網紅》，並以「尹智秀」、「徐雅莉」等角色廣為人知。今次朴珪瑛在《魷魚遊戲2》中飾演脫北姜霞，角色由一開始就得到關注。