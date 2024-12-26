Squid Game 2 Park Gyu Young

魷魚遊戲2 ｜011號士兵脫北者姜霞是誰？朴珪瑛憑三齣作品走紅IG破300萬

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《魷魚遊戲2》 其中一位新角色，是脫北者姜霞 角色1994年6月出生，現年31歲的朴圭瑛演過Netflix 影集《Sweet Home》和《絕世網紅》，並以「尹智秀」、「徐雅莉」等角色廣為人知。今次朴珪瑛在《魷魚遊戲2》中飾演脫北姜霞，角色由一開始就得到關注。

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魷魚遊戲2｜脫北者姜霞飾演冷血粉紅士兵

《魷魚遊戲2》中，角色姜霞曾經是北韓士兵，在遊戲中也是飾演一位冷血的「符號士兵」，姜霞是一名脱北者，但她剛出生的女兒沒能一起逃離，從此她的人生除了找回女兒再也沒其他目標，因此決定加入「魷魚遊戲」，卻不是成為參加者，而是負責殺人的粉紅士兵！

Squid Game 2 Park Gyu Young （圖片來源：Netflix ）
（圖片來源：Netflix ）

朴珪瑛IG：lavieenbluu 追蹤者破300萬

現年31歲的朴圭瑛演過Netflix 影集《Sweet Home》和《絕世網紅》，並以角色「尹智秀」廣為人知，之前在《犬系戀人》搭檔車銀優也得到不少粉絲，今次在《魷魚遊戲2》飾演絕望的姜霞，演出令人期待。

Squid Game 2 Park Gyu Young （圖片來源：lavieenbluu）
（圖片來源：lavieenbluu）

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Squid Game 2 Park Gyu Young 在《魷魚遊戲2》的首映宣傳中，朴珪瑛高調亮相，她飾演的姜霞也是一個重要的角色！（圖片來源：lavieenbluu）
在《魷魚遊戲2》的首映宣傳中，朴珪瑛高調亮相，她飾演的姜霞也是一個重要的角色！（圖片來源：lavieenbluu）

朴珪瑛代表作：韓劇《雖然是精神病但沒關係》

許多人開始認識朴珪瑛，都是從2020年中的韓劇《雖然是精神病但沒關係》這部劇開始，身為女二的朴珪瑛，朴珪瑛飾演護士南朱里，溫柔甜美、清純又無辜的模樣引人注目，與女主角徐睿知一樣得到不少關注。

朴珪瑛代表作：《Sweet Home》「尹智秀」

朴珪瑛在奇幻驚憟的《Sweet Home 》之中，飾演1510號房住客。使用球棒戰鬥，一直與鄭載憲老師並肩作戰，互有好感。因於設備不足與無麻醉情況下進行闌尾炎手術，之後一直處於虛弱狀態。

朴珪瑛代表作：《絕世網紅》女一「徐雅莉」

朴珪瑛是《絕世網紅》的核心人物「徐雅莉」，她陰錯陽差進入網紅界，成為頂級網紅後，卻因為其他網紅的訛虞我詐，令她惹來殺身之禍。

Squid Game 2 Park Gyu Young 絕世網紅的朴珪瑛（圖片來源：Netflix）
絕世網紅的朴珪瑛（圖片來源：Netflix）

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圖片來源：Netfilx

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