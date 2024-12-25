魷魚遊戲2 線上看幾點？！全球上線時間 分集劇情/片長/角色介紹整理
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Netflix原創韓劇「魷魚遊戲2」共7集，將在12月26日香港時間下午全部上線！本文為大家整理了《魷魚遊戲2》全輯分集線上看劇情以及上線時間最新情報，有指Netflix《魷魚遊戲2》集數從第一季的9集減至6集，也有指劇集有7集，劇情和節奏變得比第1輯更緊湊！
魷魚遊戲2 線上看幾點目錄
魷魚遊戲2 幾點上映？全球上線時間
《魷魚遊戲2》在香港的正確上線時間是下午4點，根據官方公布《魷魚遊戲2》全球上線時間為「太平洋標準時間(PST) 12點」，也表示上線日期雖然是12月26日，香港觀眾仍然要等到下午才可以正式開始收看。至於其他地區在12月26日的上線時間如下：
- 洛杉磯：12月26日凌晨12點
- 紐約：12月26日凌晨3點
- 倫敦：12月26日上午8點
- 印度新德里：12月26日下午1點半
- 首爾：12月26日下午5時
- 東京：12月26日下午5時
- 台北：12月26日下午4時
- 香港：12月26日下午4時
- 新加坡：12月26日下午4時
- 悉尼：12月26日下午7點
魷魚遊戲2 線上看連結
《魷魚遊戲》第2季（Squid Game 2）會在 2024 年 12 月 26 日（星期四）於 Netflix 全球獨家上映！今次片集將會全季一次過上架，全輯集數共有 6 集，不用等每星期更新！觀眾可以按此連結直接收看！Netfilx 魷魚遊戲官方連結
魷魚遊戲2上映時間、集數
魷魚遊戲2上映時間：2024 年 12 月 26 日（四）
魷魚遊戲2上映集數：7 集，Netflix 一次上架全集數
魷魚遊戲2 Netflix 線上看連結
魷魚遊戲第2季Netflix 線上看連結可點選此連結，線上前往觀看。《魷魚遊戲》屬 Netflix 獨家上映，觀眾只能在 Netflix 觀看，下方也提供《魷魚遊戲2》預告給大家參考。
魷魚遊戲2 分集劇情標題
|集數
|標題
|導演 /編劇
|片長
|上線日期
|1
|Bread and Lottery
（韓語：빵과 복권）
|黃東赫
|待定
|2024年12月26日
|2
|Halloween Party
（韓語：）
|黃東赫
|待定
|2024年12月26日
|3
|001
（韓語：）
|黃東赫
|待定
|2024年12月26日
|4
|Six Legs
（韓語：）
|黃東赫
|待定
|2024年12月26日
|5
|One More Game
（韓語：）
|黃東赫
|待定
|2024年12月26日
|6
|O X
（韓語：）
|黃東赫
|待定
|2024年12月26日
|7
|Friend or Foe
（韓語：）
|黃東赫
|待定
|2024年12月26日
圖片來源：Netflix資料或影片來源：Netflix 《魷魚遊戲2》專區