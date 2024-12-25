魷魚遊戲2 線上看幾點？！全球上線時間 分集劇情/片長/角色介紹整理

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲2」共7集，將在12月26日香港時間下午全部上線！本文為大家整理了《魷魚遊戲2》全輯分集線上看劇情以及上線時間最新情報，有指Netflix《魷魚遊戲2》集數從第一季的9集減至6集，也有指劇集有7集，劇情和節奏變得比第1輯更緊湊！