[email protected]與女友甜蜜築愛巢共赴同居 Alina公開新居內部 海景、日落景色一流！
編輯：東方新地｜圖片來源：Alina YouTube Channel、Alina IG｜影片來源：Alina YouTube Channel｜原文：新Monday
[email protected]與女友Alina展開同居生活
在劇集《大叔的愛》中，飾演「Louis」的Stanley（邱士縉）為了簡慕華不但努力令自己更成熟，希望能與心儀女生可以永久相伴，而在現實生活中，Stanley已有一位拍拖4年的女友李炘頤（Alina，原名李靜蓮），二人不時在網上放閃，甚至在圈中也有不少人已稱Alina為大表嫂（Stanley被稱為「大表哥」）。
近日，Alina就在其YouTube Channel以「我要搬家了！搬屋VLOG Hometour」的片段，原來該條影片是講述她與Stanley將展開同居生活，片內除有她搬屋的過程外，還公開他們新居內部布置。
Alina拍片公開新居內部 景色開揚向海兼睇日落
在片中可以看到Alina與其弟弟將9大箱的物品搬進新居，整個新居目測約有五百呎、設兩房、有小露台，客廳還可以看到海景和日落，看起來已十分寫意，Alina指今次是她人生首次搬離家中，自己租屋住，所以他們不需要花太多心神，只要添置家俬，走簡約北歐風格。
Alina大方送男友PS5Stanley喜出望外
首次搬遷，Alina亦不馬虎，不但邀請到玄學家陳定幫睇風水，還拜齊四角、跨火盆、放四杯粗鹽在家中四角去霉氣等等。
此外，Alina亦為哄男友Stanley開心，特別準備了神秘禮物：PS5，當Stanley看到後即表現得十分興奮，並對鏡頭說：「除咗係驚喜之外，呢個係一個准許，係准許我打機！」語畢Alina就笑說Stanley每日只準打5分鐘，Stanley聽後當然Say No，仲很識做地對女友送上愛的抱抱和大講I Love you添。
Stanley嫌女友物品太多未執拾Alina即用PS5作反擊：扔咗你部PS5吖嗱
之不過，熱情過後就是耍花槍的環節，事沿Alina有太多的物品仍未收拾好，被Stanley大為嫌棄，Alina隨即反擊：「你幾時執？間屋係邊個？我扔咗你部PS5吖嗱？」Stanley聽後即收聲，十分搞笑；而在片中，Alina還特別感謝Jeremy（李駿傑）送上抽濕機作為入伙禮物。
Alina社交網上發文斥公司推Job：人地連飯都就嚟無得食，仲幫人推走晒啲job
此外Alina日前在其社交網上分別發出：「到底一間公司可以有幾好，明知人地連飯都就嚟無得食，仲幫人推走晒啲job，又或者將個job比其他人。我覺得真係好amazing架。」和「人在做 天在看」兩個動態帖文，但隨後又將動態刪去，令不少人都猜疑究竟Alina是為自己出頭，抑或是為男友出頭。