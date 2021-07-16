Stanley（邱士縉）在近日大結局的《大叔的愛》中飾演「Louis」，與簡慕華有一段姊弟戀，令觀眾十分關注，而在現實中，Stanley與女朋友李炘頤（Alina，原名李靜蓮）已拍拖4年，近日更開始展開同居生活，新居原來由Alina交租，日前她更親自拍片，公開兩人愛的新居內部格局和景致。

編輯：東方新地｜圖片來源：Alina YouTube Channel、Alina IG｜影片來源：Alina YouTube Channel｜原文：新Monday