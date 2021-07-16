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[email protected]與女友甜蜜築愛巢共赴同居 Alina公開新居內部 海景、日落景色一流！

東方新地 - 娛聞

Stanley（邱士縉）在近日大結局的《大叔的愛》中飾演「Louis」，與簡慕華有一段姊弟戀，令觀眾十分關注，而在現實中，Stanley與女朋友李炘頤（Alina，原名李靜蓮）已拍拖4年，近日更開始展開同居生活，新居原來由Alina交租，日前她更親自拍片，公開兩人愛的新居內部格局和景致。

編輯：東方新地｜圖片來源：Alina YouTube Channel、Alina IG｜影片來源：Alina YouTube Channel｜原文：新Monday

（圖片來源：Alina IG）
（圖片來源：Alina IG）

[email protected]與女友Alina展開同居生活

在劇集《大叔的愛》中，飾演「Louis」的Stanley（邱士縉）為了簡慕華不但努力令自己更成熟，希望能與心儀女生可以永久相伴，而在現實生活中，Stanley已有一位拍拖4年的女友李炘頤（Alina，原名李靜蓮），二人不時在網上放閃，甚至在圈中也有不少人已稱Alina為大表嫂（Stanley被稱為「大表哥」）。

（圖片來源：Alina IG）
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（圖片來源：Alina IG）
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近日，Alina就在其YouTube Channel以「我要搬家了！搬屋VLOG Hometour」的片段，原來該條影片是講述她與Stanley將展開同居生活，片內除有她搬屋的過程外，還公開他們新居內部布置。

（圖片來源：Alina IG）
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Alina拍片公開新居內部 景色開揚向海兼睇日落

在片中可以看到Alina與其弟弟將9大箱的物品搬進新居，整個新居目測約有五百呎、設兩房、有小露台，客廳還可以看到海景和日落，看起來已十分寫意，Alina指今次是她人生首次搬離家中，自己租屋住，所以他們不需要花太多心神，只要添置家俬，走簡約北歐風格。

（圖片來源：Alina IG）
（圖片來源：Alina IG）

Alina大方送男友PS5Stanley喜出望外

首次搬遷，Alina亦不馬虎，不但邀請到玄學家陳定幫睇風水，還拜齊四角、跨火盆、放四杯粗鹽在家中四角去霉氣等等。

（圖片來源：Alina YouTube）
（圖片來源：Alina YouTube）
（圖片來源：Alina YouTube）
（圖片來源：Alina YouTube）
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此外，Alina亦為哄男友Stanley開心，特別準備了神秘禮物：PS5，當Stanley看到後即表現得十分興奮，並對鏡頭說：「除咗係驚喜之外，呢個係一個准許，係准許我打機！」語畢Alina就笑說Stanley每日只準打5分鐘，Stanley聽後當然Say No，仲很識做地對女友送上愛的抱抱和大講I Love you添。

（圖片來源：Alina YouTube）
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Stanley嫌女友物品太多未執拾Alina即用PS5作反擊：扔咗你部PS5吖嗱

之不過，熱情過後就是耍花槍的環節，事沿Alina有太多的物品仍未收拾好，被Stanley大為嫌棄，Alina隨即反擊：「你幾時執？間屋係邊個？我扔咗你部PS5吖嗱？」Stanley聽後即收聲，十分搞笑；而在片中，Alina還特別感謝Jeremy（李駿傑）送上抽濕機作為入伙禮物。

（圖片來源：Alina YouTube）
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Alina社交網上發文斥公司推Job：人地連飯都就嚟無得食，仲幫人推走晒啲job

此外Alina日前在其社交網上分別發出：「到底一間公司可以有幾好，明知人地連飯都就嚟無得食，仲幫人推走晒啲job，又或者將個job比其他人。我覺得真係好amazing架。」和「人在做 天在看」兩個動態帖文，但隨後又將動態刪去，令不少人都猜疑究竟Alina是為自己出頭，抑或是為男友出頭。

（圖片來源：Alina IG）
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（圖片來源：Alina IG）
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即睇Stanley、Alina新愛巢：

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