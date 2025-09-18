《女神配對計劃》李芷晴拒絕Jacob惹收兵負評！千字文解釋反被網民粗口辱罵「臭X」 結局神反轉

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》雖然已經圓滿落幕，但節目引發的話題卻未有停止。其中女嘉賓李芷晴（Stephanie）在結局中，拒絕了與男嘉賓林焌堯（Jacob）配對，選擇維持單身，此舉動竟意外引爆網民怒火，批評她「收兵」，令她飽受負評困擾。事後，李芷晴在社交平台撰寫千字文剖白心聲，更親自回應網民的惡意辱罵，其高EQ的應對方式震撼網民。