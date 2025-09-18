《女神配對計劃》李芷晴拒絕Jacob惹收兵負評！千字文解釋反被網民粗口辱罵「臭X」 結局神反轉
廣告
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》雖然已經圓滿落幕，但節目引發的話題卻未有停止。其中女嘉賓李芷晴（Stephanie）在結局中，拒絕了與男嘉賓林焌堯（Jacob）配對，選擇維持單身，此舉動竟意外引爆網民怒火，批評她「收兵」，令她飽受負評困擾。事後，李芷晴在社交平台撰寫千字文剖白心聲，更親自回應網民的惡意辱罵，其高EQ的應對方式震撼網民。
拒絕配對惹收兵負評
在《女神配對計劃》中，李芷晴一直被視為與Jacob有發展機會，然而她最終卻選擇拒絕對方，讓不少觀眾大跌眼鏡。許多網民對此決定感到不解，紛紛湧入她的社交平台留言，批評她戲弄Jacob的感情，指責她是「收兵」、「拜金」，言辭頗為不留情面，認為她浪費了大家的時間和感情。
千字文剖白心聲
面對排山倒海的負評，李芷晴在Instagram上發布千字長文，詳細解釋自己的決定。她坦言因為過往不成功的戀愛經歷，讓她習慣將自身價值建立在別人身上，甚至變得懷疑和不再愛自己。她表示自己依然相信愛情，但正因如此才變得更加謹慎，認為在未能解決自身問題前展開新關係，對雙方都不公平。
大讚對方係優秀男仔
李芷晴在文中特別強調，最後選擇單身的決定，與所有男嘉賓的條件絕對無關。她更點名大讚Jacob，形容對方是「一個非常之優秀嘅男仔」，表示完全看到他為自己所付出的努力和進步，並對他表示深深的感謝和理解，澄清拒絕並非因為對方不夠好。
高EQ回應網民惡意辱罵
在眾多留言中，有位網民情緒激動，用粗言穢語辱罵李芷晴，直言對她非常失望：「未睇女神之前幾鍾意你，睇完之後發現原來你係一個臭X嚟嘅，對你好失望，亦都好後悔支持咗你咁耐。」。令人意想不到的是，李芷晴不但沒有無視或動怒，反而親自冷靜回應：「如果你唔理解我嘅諗法我好尊重，亦都好歡迎你分享你自己嘅諗法，但係希望你唔好用呢一啲嘅字眼去侮辱人。」展現出極高的情商。
結局神反轉獲網民道歉
李芷晴的禮貌回應獲得了意想不到的結果，該名惡意留言的網民事後竟向她道歉。而節目中的其他男嘉賓如Jaden、Matthew等也紛紛留言力撐，安慰李芷晴的決定不易做，為她打氣。這場風波最終在李芷晴的高EQ應對下平息，更讓不少網民對她刮目相看，結局可謂神反轉。
圖片來源：IG@manho_mok、IG@step_bystep、TVB、IG@mytvsuper資料或影片來源：原文刊於新假期