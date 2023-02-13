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38歲Suki徐淑敏逆齡之巔 甜樣加纖腰完勝生女前

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38歲的Suki徐淑敏（現名徐菁遙）09年嫁黃浩後四年抱三，逐漸退出幕前做少奶奶，不時在社交網分享高質生活的她，日前再po出一張近照，身穿連身花裙的她狀態極勇，甜樣加纖腰比06年選港姐時更靚更fit，身為三女之母的她逆齡生長達顏值之癲，不過三個囡囡就被指似爸爸，遺傳唔到媽咪美貌囉！

徐淑敏 徐淑敏09年奉子成婚，14年才與無綫正式約滿離巢，婚後專心做少奶奶，陪伴三位女兒成長。
徐淑敏09年奉子成婚，14年才與無綫正式約滿離巢，婚後專心做少奶奶，陪伴三位女兒成長。（圖片來源：[email protected]黃浩）

徐淑敏花裙搶鏡

現年38歲的Suki徐淑敏（現名徐菁遙）自嫁黃浩後，便退出幕前過闊太生活，四年生三個女都，徐淑敏愈生愈fit，經常見她把慶祝節日或與好姊妹聚會的照片放上社交網，每次都悉心打扮盡顯富泰一面。雖然徐淑敏不再依戀明星生活，但她與不少國際級品牌仍保持聯絡，日前出席Dior活動，徐淑敏一條連身花裙非常搶fo。

徐淑敏 徐淑敏以Dior春裝現身公開活動，38歲仲咁靚真係令人羨慕。
徐淑敏以Dior春裝現身公開活動，38歲仲咁靚真係令人羨慕。（圖片來源：[email protected]_wee）
徐淑敏 徐淑敏與好姊妹聖誕節扮靚開P。
徐淑敏與好姊妹聖誕節扮靚開P。（圖片來源：[email protected]_wee）

徐淑敏晒索爆近照

徐淑敏於IG分享出席活動的近照，身穿連身花裙的她一身白滑皮膚已經好吸睛，再加上露出纖腰及性感鎖骨，不少網民都大讚她逆齡，比06年選港姐時更靚更瘦，因為當年徐淑敏仍有包包臉及Baby Fat，現在的她無論樣貌及身材都更勝當年。

徐淑敏 徐淑敏06年參加香港小姐5強止步，入行後有不少演出機會，甜美笑容、嬌嗲的聲音令人印象深刻。
徐淑敏06年參加香港小姐5強止步，入行後有不少演出機會，甜美笑容、嬌嗲的聲音令人印象深刻。（圖片來源：新傳媒資料庫）
徐淑敏 徐淑敏當年出席台慶活動博到盡，以甜美樣貌及出眾身材示人。
徐淑敏當年出席台慶活動博到盡，以甜美樣貌及出眾身材示人。（圖片來源：東方新地資料庫）
徐淑敏 當年徐淑敏呢張相令人一見難忘。
當年徐淑敏呢張相令人一見難忘。（圖片來源：東方新地資料庫）

徐淑敏慶老公黃浩50歲大壽 大玩《Top Gun》造型

近日徐淑敏的老公黃浩去年9月踏入50歲大壽，兩人大玩變裝party，以《Top Gun》造型Cosplay，兩公婆非常有型，當然三名12歲、11歲和8歲的女兒也有為爸爸慶祝啦！

徐菁遙 徐淑敏 黃浩
兩公婆著軍服。（圖片來源：[email protected]_wee）
徐菁遙 徐淑敏 黃浩
構圖都好有心思。（圖片來源：[email protected]_wee）

黃浩基因強全家一樣樣

徐淑敏成為幸福少奶奶後，結婚三年就為黃家誕下三個女兒，分別是2010 年生了女兒心瑤（Vianna）；2011 年生二女心柔（Renee）以及 2014 年生下三女馨誼（Isabella）。一直以來，三個女兒的樣貌一直是網民討論的重點，很多網民指三個女小時候都同爸爸黃浩如餅印，有網民更指爸爸黃浩的基因強大，所以先會個個咁似樣。而徐菁遙似乎都認同，更曾經話自己基因好弱，囡囡都拿走了爸爸的基因。不過有網民就指近年連徐淑敏都開始同黃浩似樣，越來越有夫妻相，一家五口一樣樣。

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兩個女兒出世都見到好似爸爸。（圖片來源：[email protected]黃浩）
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大家都認為黃浩基因十分強大，令全家都似樣。（圖片來源：連登討論區截圖）

大女黃心瑤初長成

徐淑敏去年初上載了多張為12歲大女黃心瑤（Vianna）舉辦生日派對的照片。相片可見大女已經亭亭玉立，少女味似足徐淑敏當年。有人留言讚Vianna有少女味：「個樣唔同咗好多，精緻咗」。而徐淑敏亦不輸女兒，穿上吊帶背心的她小露蠻腰，無論是身材還是外貌都keep得很好，十年如一日，完全不似一位生了三個小朋友的媽媽。

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呢張相係一年前影落。（圖片來源：[email protected]_wee）
徐淑敏 大女最近的照片，可見又大個咗！
大女最近的照片，可見又大個咗！（圖片來源：[email protected]_wee）

住公屋選港姐 奉女成婚嫁入豪門

徐淑敏在青衣屋邨長大，畢業於香港專業教育學院設計系，06年參選香港小姐入行，雖然最後三甲不入，但她憑著甜美的外貌再加上豐腴線條，不但觀眾緣好，又被TVB簽約力捧，發展幾乎好過同期港姐，除夥拍黃貽興主持節目《最緊要正字》，還主持過相當多嘅美食節目。

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徐淑敏去年幫大女慶祝生日。（圖片來源：[email protected]_wee）

入行三年火速嫁黃浩

在徐淑敏入行約三年後，她就宣佈與年長12年的富商黃浩交往。黃浩媽媽是影星于莉的姨媽，他畢業於澳洲墨爾本著名學府The Royal Melbourne Institute of Technology BBA系，93年返港，為歌手搞個唱賺第一桶金，其後曾任新加坡MediaCorp唱片部總經理，曾斥資2,000萬元開私人會所及日本壽司店，有飲食才俊稱號。拍拖兩個月後，徐淑敏火速懷孕，奉女成婚，從此嫁入豪門。雖然他們的婚姻不被看好，更頗多傳言，而徐淑敏更為旺夫旺子，她連名都改成徐菁遙，兩人繼續恩愛。

徐淑敏 徐菁遙 兩公婆目前關係非常穩定
兩公婆目前關係非常穩定。（圖片來源：[email protected]_wee）
徐菁遙 徐淑敏 黃浩 徐淑敏 雖已是三女之母，但Suki身形依然keep得勁fit。
雖已是三女之母，但徐淑敏身形依然keep得勁fit。（圖片來源：IG＠sukichui_wee）

徐淑敏晒4,000呎奢華豪宅

Suki曾為二女黃心柔（Renee）在家舉行了一個全粉色的生日派對，兩母女更一齊敷Mask扮靚，雖然派對只係用到他們所住的4,000呎豪宅中一角，但Suki為囡囡備齊花瓣浴、粉色氣球、紀念相架、粉紅色毛毛咕𠱸等等，全部都充滿公主情調，難怪好友陳自瑤都大讚她是「party專家」！

徐菁遙 徐淑敏 黃浩 徐淑敏 唔受疫情影響，因為喺屋企都可以舉行聖誕派對﹗
徐淑敏唔受疫情影響，因為喺屋企都可以舉行聖誕派對﹗（圖片來源：IG＠sukichui_wee）
徐菁遙 徐淑敏 黃浩 徐淑敏 Suki將家中的Spa房布置成為囡囡慶祝生日的Party房。
徐淑敏將家中的Spa房布置成為囡囡慶祝生日的Party房。（圖片來源：IG＠sukichui_wee）
徐菁遙 徐淑敏 黃浩 徐淑敏豪宅
這間私人Spa房中間原本有張按摩床。（圖片來源：節目《何家姊妹何家餐》截圖）

徐淑敏曾為當年10歲大的二女黃心柔（Renee）在家舉行了一個Home Spa的生日派對，她在社交網上分享了多張派對上的靚相，並留言：「Super-duper happy 10th birthday to my dearest Renee! #10YearsOld #HomeSpaParty」

徐菁遙 徐淑敏 黃浩 唔使Staycation！徐淑敏為10歲女開Home Spa生日派對 展露4,000呎奢華豪宅一角
Suki特別為女兒布置了一張長方形的餐枱，配上8個粉紅色毛毛咕𠱸。（圖片來源：徐淑敏IG）
徐菁遙 徐淑敏 黃浩 唔使Staycation！徐淑敏為10歲女開Home Spa生日派對 展露4,000呎奢華豪宅一角
而餐枱上除了有餐具外，更有8塊座枱鏡，供囡囡和朋友仔們扮靚之用。（圖片來源：徐淑敏IG）

以公主Style設計Party

相中可見Suki帶著囡囡一齊穿著粉紅色的浴袍，面上敷著Mask及青瓜，而派對地點則在他們家中的Spa房中，Suki特別為女兒布置了一張長方形的餐枱，配上8個粉紅色毛毛咕𠱸，以及粉色氣球、一池花瓣浴等，令整個派對都充滿公主情調。

徐菁遙 徐淑敏 黃浩 唔使Staycation！徐淑敏為10歲女開Home Spa生日派對 展露4,000呎奢華豪宅一角
Suki帶著囡囡一齊穿著粉紅色的浴袍敷Mask和青瓜。（圖片來源：徐淑敏IG）
徐菁遙 徐淑敏 黃浩 唔使Staycation！徐淑敏為10歲女開Home Spa生日派對 展露4,000呎奢華豪宅一角
仲有一池花瓣浴，準備好齊全。（圖片來源：徐淑敏IG）

網友：有Spa房真係誇張

此外在Renee的個人照中，更見到一個六角柱形的自製相架，上面有多張Renee的成長紀念照，其中更有他們一家五口的全家福合照，充滿紀念意義，難怪連好友陳自瑤都大讚Suki:「你真係好勁，party專家！」也有不少網友留言：「Super有heart」、「好正嘅布置」，但亦有網友笑指：「首先你要有間大屋」。

徐菁遙 徐淑敏 黃浩 唔使Staycation！徐淑敏為10歲女開Home Spa生日派對 展露4,000呎奢華豪宅一角
Renee的個人照中，可以見到一個六角柱形的自製相架，其中更有他們一家五口的全家福。（圖片來源：徐淑敏IG）
徐菁遙 徐淑敏 黃浩 徐淑敏 Renee十分喜愛迪士尼公主。
Suki細女十分喜愛迪士尼公主。（圖片來源：徐淑敏IG）

巨宅設施應有盡有

徐淑敏現與奶奶和姑奶一家7口住在大埔比華利山4,000 呎豪宅，生活自在幸福。該豪宅曾在17年奇妙電視（現名香港開電視）節目《何家姐妹何家餐》中曝光，該屋共有4層連天台，裝潢富麗堂皇，據悉光是廚房就已花費200萬元裝修，而天台則化身成私家農莊，地下亦設大花園，還有私人spa房、按摩池及私人泳池，簡直一應俱全。

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家中的Spa房十足高級美容院。（圖片來源：電視截圖）
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徐淑敏豪宅中有張12人長餐枱，作宴客之用。（圖片來源：電視截圖）
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徐淑敏豪宅（圖片來源：電視截圖）

單單是廚房已經花費了二百萬去裝修，當中還有一個私人的海鮮魚缸。

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廚房設備齊全。（圖片來源：電視截圖）
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有餐廳專用魚缸，食材保證新鮮。（圖片來源：電視截圖）
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徐淑敏豪宅的一角。（圖片來源：電視截圖）
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天台更設有BBQ設備。（圖片來源：電視截圖）

黃浩恨仔心切：該生個兒子了

大概每個嫁入豪門的人妻都會有追仔的壓力，惟徐淑敏卻連生三胎都是女兒，令黃浩都曾經不禁向外界表示非常想要兒子：「希望能夠生下一個兒子，要生四個，怎麼也該生個兒子了… …」

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2020年徐淑敏為Renee搞過以人魚公主為主題的生日派對。（圖片來源：[email protected]_wee）

在2017年時，黃浩在Facebook上分享與徐淑敏的結婚相，並寫道，自己很幸運地在七年前娶到徐淑敏，更提到他們快將迎接兒子的來臨。不過直到現時都未見徐淑敏追仔成功，相信黃浩此舉動只用來證明要生仔的決心！雖黃浩表現到恨生仔到極點，但他仍是非常疼愛三名女兒，不時都會一家五口出外，享受家庭樂。

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（圖片來源：[email protected]黃浩）

自我增值做女強人

而徐淑敏嫁入豪門後，不斷增值學習新的東西，早年更有出國到世界知名的廚師學府「藍帶」學廚，亦有學芭蕾舞，更有創立自己的天然護膚品牌。雖然黃浩支持她簽約重返娛樂圈，但她寧願專心相夫教女，照顧家庭，16年以八位數字出售旗下品牌。

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徐淑敏努力學廚。（圖片來源：[email protected]_wee）
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芭蕾舞都學。（圖片來源：[email protected]_wee）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_wee、東方新地資料庫、[email protected]黃浩

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