38歲Suki徐淑敏逆齡之巔 甜樣加纖腰完勝生女前

38歲的Suki徐淑敏（現名徐菁遙）09年嫁黃浩後四年抱三，逐漸退出幕前做少奶奶，不時在社交網分享高質生活的她，日前再po出一張近照，身穿連身花裙的她狀態極勇，甜樣加纖腰比06年選港姐時更靚更fit，身為三女之母的她逆齡生長達顏值之癲，不過三個囡囡就被指似爸爸，遺傳唔到媽咪美貌囉！