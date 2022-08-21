Summer Girls | 15位參賽者遭網民大起底 有大膽性女、Cosplay車模！

開電視主辦的水著選美節目《Summer Girls》，在公開15名參賽者名單後，瞬間被廣大的網民馬上起底。有網民發現大部分參賽者均為有名的KOL和模特兒，不少參賽者更已經參加過ViuTV的出名節目，盡顯口才和大膽的作風！