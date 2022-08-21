Summer Girls | 15位參賽者遭網民大起底 有大膽性女、Cosplay車模！
Summer Girls | Yanni 曾參演IT狗 （[email protected]）
空姐出身的26歲網紅張嘉欣（Yanni）曾參演ViuTV劇集《IT狗》和《我的筍盤男友》等電影作品。在社交平台上擁有12萬Followers的她，曾經一度被捲入賣私相、私人影片流出等風波。年紀輕輕的Yanni在去年更已經和籃球員張偉康結婚，雖然對方曾被指疑似偷食，但Yanni依然留在對方身邊，獲網民大讚！
Summer Girls | Gillian 《戀講嘢》中大爆性事 （[email protected]）
29歲的Gillian以「第4代邦民女」出身，在ViuTV《戀講嘢》的大膽作風，為網民對她留下深刻的印象。有「翻版陳瀅」之稱的GillianGillian在節目中分享道她對大數情有獨鐘，最近一任男友年齡更大她20年，雖然年紀相差甚大，但對方勤做運動keep得好好。這集最爆的莫非Gillian指拍拖初時兩人較有激情和新鮮感，會一日做三次親密行為，193即時為她計數，指一日三次，一星期就是21次，一個月就有80幾次，浩南即笑指她「虐待老人家」！
Summer Girls | Baby梓 本地女子組合成員（[email protected]_babyg）
21歲的「Baby梓」打扮性感，日式打扮為她在社交平台上帶來3萬多個粉絲。本地4人女子組合Osidori出身的她亦曾經在ViuTV《戀講嘢》中分享自己的戀愛經驗。她表示在學生時期遇上一個單戀了自己10年的「神秘單戀王」，她更表示無論封鎖過對方幾多次都好，對方都會用新的賬號騷擾自己，非常恐怖！
Summer Girls | Annalise K Kwong契女（[email protected]_yickyu_official）
28歲的樂翊榆（Annalise）美貌出眾，曾經代表香港區《Miss Intercontinental 2019》比賽，獲網民大讚似邱淑貞！Annalise為財富管理顧問公司當網台節目的主持，「香港化學教父」K Kwong的契女，十分把炮！
Summer Girls | Kathy 曾參加《造美人》（[email protected]_____）
32歲的張育玲（Kathy）曾參加《造美人》，在參賽當時曾經一度犯眾憎。身形姣好的她經常在社交平台上大曬fit爆身形，惹來大班網民的支持！
Summer Girls | 鍾宛庭 (南南) 曾推出性感寫真（[email protected]）
30歲鍾宛庭 (南南) 原名為鍾曦南，她曾經推出過性感寫真集，不但經常以性感打扮出席各種公開活動，亦經常上傳美照到社交平台，大派福利。
Summer Girls | 小影 人氣高企Youtuber（[email protected]）
30歲的黃亦禧（小影）在參賽前人氣已經十分高企，不但在Youtube Channel中擁有接近10萬的訂閱者，在社交平台上亦有5萬多名粉絲，十分厲害。她經常個人頻道中分享旅遊攻略和扮靚心得。
Summer Girls | 葉俙賢（Amber）「宅男殺手」([email protected]_heiyin)
26歲的葉俙賢（Amber）曾經以「宅男殺手」的角色出演電影《#PTGF出租女友》。身形Fit爆的Amber經常在社交平台大曬美照，非常吸睛！
Summer Girls | 謝嘉雯（Carmen） 瑜伽教練（[email protected]_carmentse）
27歲的謝嘉雯（Carmen）為擁有20年跳舞經驗的瑜伽教練。從她上傳到社交平台的照片中可見，她的身形比其他參賽者纖細，而且外表十分優雅。
Summer Girls | 卓淑貞（Hannah）「翻版黃翠如」（[email protected]）
23歲的卓淑貞（Hannah）曾被網民封為「翻版黃翠如」。Hannah不但曾經在電視台擔任主持，更參加過「亞洲模特兒比賽」，經驗十足。
Summer Girls | 陳思穎（Michelle）（[email protected]）
30歲的陳思穎（Michelle）亦曾經出過性感寫真，同時亦經常在社交平台大曬出海、船P照，大派福利！
Summer Girls | 張可（Bonnie）Cosplay車模（[email protected]_the.poop）
24歲張可（Bonnie）在社交平台上，上傳了一連串的性感照片，不但有玩Cosplay的時候拍下的性感照片之外，亦有擔任車模的照片！
Summer Girls | 李雯（Milky）演藝出身（[email protected]）
27歲李雯多才多藝，不但跳舞同彈琴厲害，更有過不少舞台經驗！
Summer Girls | 陳雅雯 最年輕參賽者（Carman）
21歲的陳雅雯（Carman）是最年輕的參賽者之一，她曾經拍攝過「英國保誠」、「佳能」等多個廣告，甜美的笑容讓她吸引到大班粉絲！
讀者留言