Summer Girls| 近半數佳麗屢遭狂迷騷擾 張嘉欣去按摩被摸調頭走
Yanni按摩時被摸
Yanni(張嘉欣)最近受本地傳媒訪問時大吐苦水，指有人對空姐有幻想遭「絲襪狂」騷擾，最近去按摩時，就被按摩師觸碰敏感部位，更即時離場告訴丈夫及報警，但由於事件處於被動狀態，無可奈何，所以每次講起都好唔開心。Yanni更憤怒地表示，大家唔應該覺得性感女仔就可以摸，可以隨便侵 犯，勸告大家要分開幻想同現實行為，分唔開就要去睇醫生，檢查吓個腦有冇問題！否則就會重拳招呼。
Amber坐港鐵被抽水
Amber亦指自己遇上抽水色狼，但之佢追住對方，放對方張相去IG公審，另外亦有被跟蹤到屋企樓下，佢更會行去警車附近同警員對話嚇走跟蹤者。
Bonnie被電話騷擾
另一名參賽者Bonnie（張可盈），則在facebook上抱怨最近被不名來歷的人撥打自己的私人電話及被炸whatapps，而她亦盡可能將相關人士封鎖。她也試過被陌生男子由太子跟到旺角中心，及攞電話追問她：「去唔去Party？」，令她需要急call朋友在朗豪坊趕來解圍。
Annabelle同男友出街照被跟蹤
24歲Annabelle（譚泳銚）為兼職模特兒和YouTuber，更因為無懼寒風的性感打扮獲封「寒流女」，她也表示就算同男朋友出街，一樣照被人跟蹤，但Annabelle自有一套方法應付，佢話只要「反睥」對方就冇有怕。
小影、Gillian、南南被傳不雅照
Summer Girls之一參賽者，網名babyxshadow的黃亦禧（小影）最近因為參加《Summer Girls》後因為更愈來愈多人認識，令她無辜成為了被騷擾對象。她在接受本地媒體訪問時就表示在近日DM（私訊）中收到「器官」照，令她大感無奈，但她沒有因此而退出，更希望在節目中努力表現自己優點。此外29歲的Gillian（伍倩彤）及30歲南南（鍾宛庭，原名鍾曦南）都同樣被傳不雅照。
常見問題
《香港小姐2022》總決賽在那裡舉行？
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《Summer Girls 2022》有咩賽制？
開電視選美真人騷《Summer Girls 2022》以水著為主題，14位身材火辣的佳麗會在節目中玩遊戲接受挑戰⋯⋯即睇14位佳麗詳盡介紹
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