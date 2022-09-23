Summer Girls

Summer Girls| 近半數佳麗屢遭狂迷騷擾 張嘉欣去按摩被摸調頭走

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香港開電視舉辦的水着選美節目《Summer Girls 2022》將於本周日（25日）播出，準備同無綫電視（TVB）的《2022香港小姐競選總決賽》正面對撼，但臨近開賽，各佳麗竟然傳出令人驚訝的消息，有消息指接近一半參賽者疑因曝光率增，同時招來許多狂蜂浪蝶，其中有人更被跟蹤到屋企樓下！

Yanni按摩時被摸

Yanni(張嘉欣)最近受本地傳媒訪問時大吐苦水，指有人對空姐有幻想遭「絲襪狂」騷擾，最近去按摩時，就被按摩師觸碰敏感部位，更即時離場告訴丈夫及報警，但由於事件處於被動狀態，無可奈何，所以每次講起都好唔開心。Yanni更憤怒地表示，大家唔應該覺得性感女仔就可以摸，可以隨便侵 犯，勸告大家要分開幻想同現實行為，分唔開就要去睇醫生，檢查吓個腦有冇問題！否則就會重拳招呼。

summer girls summer Yanni為空姐出身
Yanni為空姐出身（圖片來源：[email protected]

Amber坐港鐵被抽水

Amber亦指自己遇上抽水色狼，但之佢追住對方，放對方張相去IG公審，另外亦有被跟蹤到屋企樓下，佢更會行去警車附近同警員對話嚇走跟蹤者。

summer girls summer 好Fit啊！
好Fit啊！（圖片來源：[email protected]_heiyin）

Bonnie被電話騷擾

另一名參賽者Bonnie（張可盈），則在facebook上抱怨最近被不名來歷的人撥打自己的私人電話及被炸whatapps，而她亦盡可能將相關人士封鎖。她也試過被陌生男子由太子跟到旺角中心，及攞電話追問她：「去唔去Party？」，令她需要急call朋友在朗豪坊趕來解圍。

Summer Girls Bonnie在facebook上吐苦水
Bonnie在facebook上吐苦水（圖片來源：[email protected] Cheung）
summer girls summer 仲係車模添
仲係車模添（圖片來源：[email protected]_the.poop）

Annabelle同男友出街照被跟蹤

24歲Annabelle（譚泳銚）為兼職模特兒和YouTuber，更因為無懼寒風的性感打扮獲封「寒流女」，她也表示就算同男朋友出街，一樣照被人跟蹤，但Annabelle自有一套方法應付，佢話只要「反睥」對方就冇有怕。

Summer Girls 寒流女 Annabelle更大方表示，歡迎大家邀請合照，但不要偷拍她。
Annabelle其實很大方，歡迎大家邀請合照，但不要偷拍她。（圖片來源：Annabelle Tam IG）

小影、Gillian、南南被傳不雅照

Summer Girls之一參賽者，網名babyxshadow的黃亦禧（小影）最近因為參加《Summer Girls》後因為更愈來愈多人認識，令她無辜成為了被騷擾對象。她在接受本地媒體訪問時就表示在近日DM（私訊）中收到「器官」照，令她大感無奈，但她沒有因此而退出，更希望在節目中努力表現自己優點。此外29歲的Gillian（伍倩彤）及30歲南南（鍾宛庭，原名鍾曦南）都同樣被傳不雅照。

summer girls summer 小影在參賽前人氣已經十分高企
小影在參賽前人氣已經十分高企（圖片來源：[email protected]
summer girls summer Gillian作風大膽
Gillian作風大膽（圖片來源：[email protected]
summer girls summer 非常性感！
非常性感！（圖片來源：[email protected]

常見問題

《香港小姐2022》總決賽在那裡舉行？

早前因為有佳麗確診新冠肺炎，宣布取消準決賽，19位佳麗因而一同直入9月25日在紅館舉行的決賽，不過近日就有報道指被稱為兩大「學霸」的佳麗發生內訌事件⋯⋯詳見：19位佳麗介紹

《Summer Girls 2022》有咩賽制？

開電視選美真人騷《Summer Girls 2022》以水著為主題，14位身材火辣的佳麗會在節目中玩遊戲接受挑戰⋯⋯即睇14位佳麗詳盡介紹

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_heiyin、[email protected] Cheung、[email protected]_the.poop、[email protected][email protected]

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