Summer Girls| 近半數佳麗屢遭狂迷騷擾 張嘉欣去按摩被摸調頭走

香港開電視舉辦的水着選美節目《Summer Girls 2022》將於本周日（25日）播出，準備同無綫電視（TVB）的《2022香港小姐競選總決賽》正面對撼，但臨近開賽，各佳麗竟然傳出令人驚訝的消息，有消息指接近一半參賽者疑因曝光率增，同時招來許多狂蜂浪蝶，其中有人更被跟蹤到屋企樓下！