Summer Girls 2022｜5強名單誕生 重溫8大精華 張嘉欣被提賣相勁即著火
沒有冠、亞、季 只有最後5強
經過多輪遊戲後，《Summer Girls 2022》最後由李雯（Milky）、陳思穎（Michelle）、張嘉欣（Yanni）、張可盈（Bonnie）及黃亦禧（小影）膺最強人氣王成為五強！
8大精華重溫
《Summer Girls 2022》裡面有令人心動同Juicy的場面，每一幕都值得大家回味！
1.Yanni跳大繩
在開始的沙灘比賽中，各佳麗需要夾氣球奔跑運水，務求以水最多做獲勝目標，此環節上Yanni非常落力，令人非常心動！
2.濕身Tee大挑戰
佳麗要將濕Tee浸濕再搾水，過程狼狽又好笑！
3.氣墊跑道狂跌
賽事另一焦點是各佳麗在氣墊跑道上奔跑，上下齊齊搖，睇到觀眾們都跌埋一份。
4.瑜珈健身
去到室內環節，眾佳麗分為兩邊，一邊幫人按住身體，另一邊就要屈曲自己，盡顯各人優美線條！
5.騎馬比賽
節目去到中後段，部分佳麗要進行室內競技，其中四位就進行賽馬比賽，馬頭搖得越劇烈就跑得越快！當然連各位騎師都絕對唔好停！
6. Amber成最犯眾憎Summer Girl
節目之後來到狼人殺環節，給予眾佳麗互爆惡毒，製作組在開賽前安排了兩名成員作為「狼人」觀察各佳麗舉動，最後讓各佳麗各自指出最乞人憎成員，結果Amber成為眾矢之的，罪名就係茅柴同太過口臭！之後Amber亦流下不甘的眼淚，成為另一個高潮！
7.Yanni被問賣相後爆嬲
最後一個環節要考驗佳麗的口才做食評，不過其中一名成員因為染疫退場，結果剩下9人李亦喬分別向不同佳麗派發問題，期間小影要做記者問問題，小影馬上毫不留口地問Yanni關於賣相，結果一秒令Yanni著燈！Yanni亦不甘示弱反擊表示老公非常保護他！如果有人冒犯她就會叫老公向對方爆粗！
8) Baby梓被淘汰淚灑現場
節目去到中段時進行宣佈淘汰名單，將網上人氣Like數加上傳媒投票，有8位參賽者率先進入安全區，包括譚泳銚（Annabelle）、張可盈（Bonnie）、伍倩彤（Gillian）、陳思穎（Michelle）、李雯（Milky）、張嘉欣（Yanni）、黃亦禧（小影）及鍾曦南（南南），餘下6人通過玩遊戲爭取最後2席位，最後由葉俙賢（Amber）及張育玲（Kathy）成功晉級。最後馮靖茵（Baby梓）、Hannah慳妹、謝嘉雯（Carmen）及樂翊榆慘被淘汰，Baby梓即場爆喊，其他參賽者紛紛上前安慰。
網民反應：「咁就完？到底有無下一集？」
網民觀看Summer girl後，對最後半小時的鋪排感到大惑不解，均表示「唔知睇咗啲乜」、「最後半個鐘睇到r哂頭」「最後半個鐘睇到r哂頭」、「得第一part沙灘係好睇」，「睇完都唔知邊個打邊個。」雖然網民明顯想有再下一集，但是最後看到下周節目是「就是青春」後，就開始大為不解。
重溫華麗晚裝MV
為隆重其事，好好制作更加為各佳麗製作了華麗晚裝MV！
佳麗泳裝照大晒冷
《Summer Girls 2022》中有多人均為有名的KOL和模特兒，不少參賽者更已經參加過ViuTV的出名節目，盡顯口才和大膽的作風，眾參賽者中，身材最突出的陳思穎（Michelle）和張嘉欣（Yanni）均已是人妻，Michelle更有7歲女兒，她指老公和女兒很支持她選美。Yanni指甲一籃球員老公張偉康不怕她被睇蝕。伍倩彤（Gillian）曾在清談節目自爆每晚三次性行為，她笑稱被人稱作「3G」。32歲張育玲（Kathy）曾參加ViuTV《造美人》及鍾培生擂台戰的女子組參賽者，坦言很想入行。
14位佳麗介紹影片：
主持陣容來自《愛．回家》
在無綫《愛‧回家之開心速遞》「細龍太」陳偉琪（現名陳思圻）和「佐治」張明偉已離巢，轉投香港開電視主持節目《Summer Girls 2022》，兩位無綫舊將與14位穿泳衣被問到會否擔心被指倒戈，陳思圻表示此節目也是想大家開心，張明偉亦表示兩個節目都係有靚女，各有特色。
常見問題
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