Summer Girls | 開電視舉辦水著選美節目 佳麗曾參加ViuTV《造美人》

2022港姐正在進行得如火如荼，香港開電視亦唔執輸，與無綫金牌監製出身余詠珊所創立的「好好製作」合作，打造了一個以水著為主題的選美節目《Summer Girls》，將在9月25日播出。近日製作單位亦公佈了參賽者名單，大部分網民都大讚參賽者質素遠超今屆港姐！