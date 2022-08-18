Summer Girls | 開電視舉辦水著選美節目 佳麗曾參加ViuTV《造美人》
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2022港姐正在進行得如火如荼，香港開電視亦唔執輸，與無綫金牌監製出身余詠珊所創立的「好好製作」合作，打造了一個以水著為主題的選美節目《Summer Girls》，將在9月25日播出。近日製作單位亦公佈了參賽者名單，大部分網民都大讚參賽者質素遠超今屆港姐！
《Summer Girls》水著選美節目 力撼無綫港姐
香港開電視與無綫金牌監製出身余詠珊所創立的「好好製作」合作，邀請了15位年屆21歲到32歲的青春陽光少女，打造一個以水著為主題的選美節目《Summer Girls》。《Summer Girls》將會透過不同的戶外水上活動、各式各樣的挑戰，來展現每位參賽者的智慧與口才。製作單位亦表示，《Summer Girls》與港姐不一樣，《Summer Girls》的參賽者均是真香港女生，不但鐘意玩，而且非常自由奔放！監製表示他希望能夠靠此次選美節目，為開電視帶來更多多元化的新面孔，讓更多有潛質的女生被發掘、讓更多人認識！
熟面孔網紅都有參賽！
《Summer Girls》有不少熟面孔的網紅亦有參賽，其中包括ViuTV《造美人》的Kathy、曾推出寫真的性感網紅「南南」鍾宛庭、網紅Youtube小影等等。
圖片來源：ViuTV《造美人》截圖、[email protected]、[email protected]、[email protected]_____、[email protected]香港開電視 Hong Kong Open TV
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