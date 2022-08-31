Summer Girls︱ 26歲Amber葉俙賢震撼身形極養眼 扮美人魚被九華家長投訴

開電視主辦的水著選美節目《Summer Girls 2022》，在公開15名參賽者名單後，瞬間被廣大的網民起底。26歲的葉俙賢（Amber）曾經以「宅男殺手」的角色出演電影《#PTGF出租女友》。身形Fit爆的Amber經常在社交平台大晒美照，非常吸睛！