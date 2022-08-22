arhoTV｜Sunny拍拯救動物片被批博同情形象洗白 網民爆粗大罵：好假
Sunny出拯救動物片 散播愛心博同情
近日，Sunny拍片介紹民間動物救援機構「毛守」。片中主要介紹「毛守」職員的工作，Sunny和Creamy亦有一同協助幫忙照顧動物。首先，他們和義工幫忙餵飯和洗碗。
Sunny更藉此提及當時領養他們的寵物嗚嗚和柏柏的情況。
其後他們也有在片中介紹「毛守」救援工作的過程。以及他們幫救出的狗狗洗澡和散步。最後更幫「毛守」呼籲尋求暫托家庭。
網民大罵「x街」為洗白借動物過橋
Sunny出片後，youtube頻道粉絲不升反跌，網民紛紛指Sunny和Creamy好假，並指該影片「真係洗白片」、「暗黑兵法，博大家眼球」、「要攞埋啲好慘嘅貓狗做洗白」。更有不少網民直指Sunny以前片段主要拍攝自己購買名牌和住豪華酒店，但「宜家出事就出呢啲片，又去木廠又去拯救動物，假x到，x街喇好唔好丫」。亦有網民表示「佢扮無事,拍返之前嗰啲片，反而冇咁反感。」。網民不滿Sunny拍片的新題材，並認為Sunny為洗白才拍攝這些題材。
完整影片：
Sunny疑似心虛 詢問網民意見
Sunny於youtube播出有關動物救援的影片後，亦有在社交平台詢問大家意見，並表示「呢個星期我哋回復正常，出左幾條片，亦都知道大家希望我哋有所回應，好想一次過知道大家點諗」。Sunny希望藉此得知大家看法。
Sunny深潛多時終於上水 網民狠批不真誠
Sunny與Creamy早前上水拍片道歉影，當中提及了被追擊的NFT事件以及用淘寶貨事件，又指有意成立NGO。網民則認為二人道歉影片不真誠，更質疑他們為想賺多一波錢而出來道歉救火。
轉行民生路線影片不收盈利試圖撲火
Sunny與Creamy深潛約一個月後，先拍片道歉回應淘寶及NFT事件，道歉片推出9日，他們上載新片行民生路，又強調今次影片不開啟盈利，似乎希望以此舉動令網民原諒。Sunny與Cream沒有提及被網民追擊，轉向關注位於上水的香港最後一間鎅木廠。二人提及這條影片沒有開啟盈利，只是希望能夠引起社會對於該議題的關注。
Sunny唔再炫富晒名牌 改行貼地關注社會
Sunny與Creamy在最新影片中一改以往風格，改用較平實的角度出發，希望為志記鎅木廠出一番力，所以買下相關的產品。影片中多著重於其鎅木廠的角度出法，最後又呼籲觀眾如果有能力的話都為其再出一份力量。
網民繼續追擊
Sunny與Creamy繼續被網民追擊，認為二人由始至終欠一個正式道歉，試圖最新片淡化事件。有網民指：「sunny 哥哥，可以幫志記出nft，用電子方式永久保存本土文化」、「係有心就唔會人地收X先黎拍啦」、「所有觀眾都係搵食工具」﹐等等。更多網民明捧暗踩「祝願」arhoTV訂閱跌落40萬（現時49.1萬訂閱）。
重溫arhoTV賣淘寶貨、推NFT事件！
Sunny被踢爆賣淘寶貨食水深兼虛報銷量
arhoTV的Sunny近日是非不斷，圍繞他推出NFT及售賣淘寶製產品。關於Sunny售賣淘寶製產品一事，有網民於討論區爆料指，Sunny所售賣的自家設計咕𠱸其實於淘寶訂造。該網民更聲稱搜尋到他的設計原圖檔，並得知他淘寶帳戶的名稱。該網民更貼出疑似同Sunny起用的淘寶店家對話圖，來證明自己的言論。網民從淘寶店家查到Sunny的淘寶帳戶，而且更踢爆Sunny向店家只訂造了100個咕𠱸，但他卻自己已賣出1萬個咕𠱸，疑似虛報咕𠱸銷量。
Sunny有意成立NGO推動本地藝術 網民即鬧爆
Sunny曾拍片表示自己有意成立NGO推動本地藝術，但網民不買帳反指「一啲藝術氣質都冇，話推動藝術」、「一早話佢哋無料到，係中國人先咁易呃，嗰陣俾連登仔插到x街。」有網民更憤怒表示：「落地獄啦兩個垃圾」、「Sunny哥哥滿口大話」。亦有網民表示：「留名睇下佢潛幾耐水先。」
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