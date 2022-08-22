arhoTV｜Sunny拍拯救動物片被批博同情形象洗白 網民爆粗大罵：好假

YouTuber arhoTV的Sunny與女友Creamy因為早前推出NFT後引發一連串的「關公災難」，事後雖然有拍片道歉和澄清，但之後又再被爆賣淘寶貨賺取高利潤賺錢，討論區上的負評不斷。不過沉寂一陣子後近日決定重新出發，回復正常出片，Sunny更一改之前的拍片風格，繼木廠後又再關注社會議題。