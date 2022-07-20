arhoTV Sunny推NFT賣淘寶貨深潛一個月終上水 新片改拍貼地片轉移視線
Sunny深潛多時終於上水 網民狠批不真誠
Sunny與Creamy日前上水拍片道歉影，當中提及了被追擊的NFT事件以及用淘寶貨事件，又指有意成立NGO。網民則認為二人道歉影片不真誠，更質疑他們為想賺多一波錢而出來道歉救火。
轉行民生路線影片不收盈利試圖撲火
Sunny與Creamy深潛約一個月後，先拍片道歉回應淘寶及NFT事件，道歉片推出9日，他們上載新片行民生路，又強調今次影片不開啟盈利，似乎希望以此舉動令網民原諒。Sunny與Cream沒有提及被網民追擊，轉向關注位於上水的香港最後一間鎅木廠。二人提及這條影片沒有開啟盈利，只是希望能夠引起社會對於該議題的關注。
唔再炫富晒名牌 改行貼地關注社會
Sunny與Creamy在最新影片中一改以往風格，改用較平實的角度出發，希望為志記鎅木廠出一番力，所以買下相關的產品。影片中多著重於其鎅木廠的角度出法，最後又呼籲觀眾如果有能力的話都為其再出一份力量。
網民繼續追擊
Sunny與Creamy繼續被網民追擊，認為二人由始至終欠一個正式道歉，試圖最新片淡化事件。有網民指：「sunny 哥哥，可以幫志記出nft，用電子方式永久保存本土文化」、「係有心就唔會人地收X先黎拍啦」、「所有觀眾都係搵食工具」﹐等等。更多網民明捧暗踩「祝願」arhoTV訂閱跌落40萬（現時49.1萬訂閱）。
重溫arhoTV賣淘寶貨、推NFT事件！
Sunny被踢爆賣淘寶貨食水深兼虛報銷量
arhoTV的Sunny近日是非不斷，圍繞他推出NFT及售賣淘寶製產品。關於Sunny售賣淘寶製產品一事，有網民於討論區爆料指，Sunny所售賣的自家設計咕𠱸其實於淘寶訂造。該網民更聲稱搜尋到他的設計原圖檔，並得知他淘寶帳戶的名稱。該網民更貼出疑似同Sunny起用的淘寶店家對話圖，來證明自己的言論。網民從淘寶店家查到Sunny的淘寶帳戶，而且更踢爆Sunny向店家只訂造了100個咕𠱸，但他卻自己已賣出1萬個咕𠱸，疑似虛報咕𠱸銷量。
Sunny有意成立NGO推動本地藝術 網民即鬧爆
Sunny曾拍片表示自己有意成立NGO推動本地藝術，但網民不買帳反指「一啲藝術氣質都冇，話推動藝術」、「一早話佢哋無料到，係中國人先咁易呃，嗰陣俾連登仔插到x街。」有網民更憤怒表示：「落地獄啦兩個垃圾」、「Sunny哥哥滿口大話」。亦有網民表示：「留名睇下佢潛幾耐水先。」
重溫Sunny NFT網絡大戰！ Bob叔怒轟：唔好投資啲onX嘢！
YouTuber Sunny被網民狠批他頻道arhoTV所推出的NFT並無設購買年齡限制，而每一個定價為0.078ETH起，大約1000多港元。最令網民反感的是arhoTV現擁有49.1萬人訂閱，其中主為觀眾為年輕人及學生，而當初Sunny在介紹片中強調交易不設年齡限制，有網民質疑Sunny以此作手段欺騙心智未成熟小朋友金錢。Bob在IG上雖然沒有開名，但出post時間與Sunny事件相近，直指：「唔好投資啲onX嘢！」質疑YouTuber的NFT項目。
Sunny與Creamy拍片補鑊
Sunny、Creamy事後拍片道歉連日來事件，指出NFT雖然有炒賣的成分，但他們賣NFT的原意是為了多一個渠道推出自己的作品，希望大家是因為喜歡他們的作品而買，更將購買NFT人士的年齡提高為18歲或以上才可購買。
網民不買帳
arhoTV的道歉片出街後，一眾網民還是不賣帳，指出整條片雖然都是道歉，指責自己做得不好，但還是堅持出售NFT計劃。另有網民指如果不是有這麼多人聲討，他們根本不會道歉，只是怕步上另一YouTuber雪姨的後塵遭人唾棄。
Sunny與Creamy拍片道歉及回應近日事件
事件至今仍然未被掉淡