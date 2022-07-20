arhoTV Sunny推NFT賣淘寶貨深潛一個月終上水 新片改拍貼地片轉移視線

YouTuber arhoTV的 Sunny及Creamy近期是非不斷，早前他們被網民鬧爆推出NFT不設購買年齡限制，有網民認為涉欺騙未成年觀眾之嫌。早前再有網民爆料指，多次強調不會起用內地生產商的Sunny，竟出售淘寶廠商製造的商品。兩人的名聲每下愈況，早前出片道歉過網民不買帳。