Sunny哥哥&Creamy姐姐經不起風浪 疑似情斷被發現IG突刪所有資料
Sunny哥哥&Creamy姐姐正式「壽終正寢」？ 突刪所有資料玩完
arhoTV的Sunny哥哥與女友Creamy姐姐繼事件後已過數月，而在arhoTV上的最後一條影片必是「退款公告」，至今已經有3個月沒有更新。而在事件過後去的數幾個月，其實都有試過推出新影片，不過都不斷被網民攻擊，一沉百踩沒有還擊之機會。
Sunny哥哥仍存在！
不過Sunny哥哥的YouTube頻道雖然訂閱數不斷下跌，但仍沒有刪去頻道及影片，有網民繼續在「退款公告」影片底下留言，抽水指：「說好的2，4，6呢？就算你講既係2月4月同6月，咁今個月幾時出片呀」、「恭喜arhotv Sunny拎左最討厭YouTuber銅獎」等等。而Sunny哥哥的IG同樣仍存在，沒有刪去帳號。
Creamu清空IG&YouTube
但女朋友Creamy則被發現其IG上的內容已清空，而個人YouTube頻道上的影片同樣清空。此舉都已被神通廣大的連登仔發現，更有人懷疑是否因為Sunny哥哥「養唔起」的原因，而導致兩人終於情斷，不過都有網民發現，Sunny哥哥同Creamy姐姐仍有互相Follow。
網民重提舊愛Ashly
除此之外，有網民再提起Sunny哥哥的舊愛Ashly，直言她應該「訓覺都笑醒」，此刻應該對兩人的遭遇感到心涼。不過都有人再提及Ashly當時是「派帽」俾Sunny哥哥，所以其實其行為要比起Creamy姐姐更差。
重溫ArhoTV員工黑面兇人態度差
自ArhoTV的退款於11月14日開始安排退款後，陸續有不少網民於討論區分享退款全過程。近日，有網民分享退貨者被ArhoTV的員工不禮貌對待，疑似不滿有人退貨而「發爛渣」。網民指退貨者正在排隊的時候，ArhoTV的員工過去兇人話：「點呀，有咩幫到你呀」，其後退貨者則表示自己正在排隊，指「你地快少少咪幫到我地囉，仲要閂曬門退款」。ArhoTV的員工態度十分差回應「我地要保障客人私隱架」，退貨者則不滿回應「我地年宵排幾個鐘買野唔閂門唔講私隱？而家退款來同我地講閂門講私隱？」，隨即退貨者被安排進入安排退款。退款期間，退貨者疑似與ArhoTV的員工發生衝突，不滿ArhoTV的員工的言論指「你要嘈嘅出去嘈，唔好又講咩無法律約束力，我唔同意我會出聲」。網民表示整個退款過程給人感覺態度惡劣，甚至網民指其產品質量時，更推卸責任指廠家問題「責任係廠家度，佢地無責任，唔關佢地事」，網民直指ArhoTV「真係惡爺」。
官網產品新舊價差32倍？！
此外，有網民發現arhoTV官網售賣的「SUNWOLF KEYCHAIN SET」，價錢又$1280又$40。不少網民猜測出現2個價錢的原因係為咗壓價，退少啲錢，亦有網民猜測係想提高價值，令人覺得物超所價。
網民大鬧：話比錢又想縮沙 做埋晒啲小動作
隨即有網民分享退貨被壓價的過程，指「$509一個casetify殼，去到退款就話$308，仲話online都$300幾，明明退款張list都寫$500幾」。其後，該網民指其與他們理論後，才成功獲退$500。網民紛紛大罵「話比錢又想縮沙係到做埋晒啲小動作」、「無咁大個頭就咪x學人賠錢啦，肉X酸到，個名越整越臭」、「真係當人傻既」。
疑避稅局查搞退貨？
亦有網民藉此分析arhoTV退款行為疑似為了避免稅務局查和避交稅。網民認為arhoTV「公關災難」已被爆出一段時間，近日才安排退款並非真心承擔責任。網民分析道從「觀眾的退款單可見端倪」，指其退款收據上使用日新帝國有限公司的印章，以公司名義退款。然而「日新帝國有限公司佢2021年先轉名」和「先開始擁有」，之前商業交易並沒有經過公司直接售出。加上Sunny曾於影片分享「自己賺幾多錢，年宵及活動全部大量現金交易，亦有影片片段及電視台片段顯示佢長期收埋大量現金在家中」。從而令網民懷疑退款以公司名義出收據是「藉此做數，等佢可以減少好多好多公司利得稅」。
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