Sunny哥哥&Creamy姐姐經不起風浪　疑似情斷被發現IG突刪所有資料

YouTuber arhoTV的Sunny與女友Creamy因為早前因推出NFT後引發一連串的「公關災難」，其後又被爆出以淘寶貨賺取高利潤賺錢，以致形象大跌。隨後2人拍片道歉並安排退款，藉此挽回形象，但再被網民指退貨退唔足錢。而早前更有網民大爆退款全過程，和他們疑似使手段壓價務求退少點錢。