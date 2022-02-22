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Super Tiger許俊豪疑壓力爆煲 留言放負：我係垃圾﹗

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前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）備受無綫力捧，早前更加入10人限定男團「Super Tiger」。不過近日有指入行已有一段時間的Lincoln拍攝《法言人》時狀態不佳，被導演破口大罵，疑壓力爆煲在IG寫下：「我係垃圾」、「我係一個衰人，唔好畀機會我」等消極留言，情況令人憂慮。

疑壓力爆煲放負：我係垃圾！

在剛過去的農歷新年期間，TVB精挑細選10位男藝人包括羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪、劉展霆、李紹堅及宋懿芳組成「期間限定」的「Super Tiger」。當中前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）早前憑劇集《愛上我的衰神》飾變態奸角竇哲人，漸漸受觀眾關注，獲網民大讚演技有驚喜，之後他再乘勢客串處境劇《愛回家》做滕麗名的幻想完美情人，近日更參與《法證先鋒V》及《法言人》拍攝，前途看似一片光明。不過近日有報導指Lincoln拍攝《法言人》時因狀態欠佳被導演大罵，疑壓力爆煲在IG放負，並寫下「我係垃圾」、「我係一個衰人，唔好畀機會我」等消極留言，情況令人憂心。

許俊豪 TVB「期間限定」的男團「Super Tiger」成員包括羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪、劉展霆、李紹堅及宋懿芳。
TVB「期間限定」的男團「Super Tiger」成員包括羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪、劉展霆、李紹堅及宋懿芳。（圖片來源：[email protected]
Super Tiger 許俊豪 前天堂鳥成員許俊豪右）被受無綫力捧。
前天堂鳥成員許俊豪（右）近排備受無綫力捧。（圖片來源：[email protected]
Super Tiger 許俊豪 許俊豪客串處境劇《愛回家》做滕麗名的幻想完美情人。
許俊豪客串處境劇《愛回家》做滕麗名的幻想完美情人。（圖片來源：[email protected]
Super Tiger 許俊豪 不過近日有指Lincoln拍攝《法言人》時因狀態欠佳被導演大罵，疑壓力爆煲。
不過近日有指Lincoln拍攝《法言人》時因狀態欠佳被導演大罵，疑壓力爆煲。（圖片來源：[email protected]
Super Tiger 許俊豪 Lincoln在IG放負，寫下「我係垃圾」、「我係一個衰人，唔好畀機會我」等消極留言，情況令人擔心。
Lincoln更在IG放負，寫下「我係垃圾」、「我係一個衰人，唔好畀機會我」等消極留言，情況令人擔心。（圖片來源：[email protected]
Super Tiger 許俊豪 Lincoln早前亦曾有感而發在IG留言。
Lincoln早前亦曾有感而發在IG留言。（圖片來源：[email protected]

直播澄清：自己對工作好Ready同好專業

報導出街後，昨日（21/2）Lincoln嘗試為放負留言降溫，在IG開直播解釋說：「話自己垃圾係因為踩單車炒車，踩單車踩得唔好受傷係垃圾嘅，呢個我承認，希望受傷唔好影響到拍劇 。大家可能誤解咗成件事，大家唔駛擔心我，我完全冇唔開心，完全冇畀導演鬧，所以大家誤會咗，我當係一個笑話，自己對工作好Ready同好專業嘅」。

許俊豪 作為前組合天堂鳥成員，許俊豪再次以男團「Super Tiger」出發，近日備受力捧疑壓力過大。
作為前組合天堂鳥成員，許俊豪再次以男團「Super Tiger」出發，近日備受力捧疑壓力過大。（圖片來源： [email protected]
Super Tiger 許俊豪 Lincoln昨日21/2）嘗試為放負留言降溫，在IG開直播解釋。
Lincoln昨日（21/2）嘗試為放負留言降溫，在IG開直播解釋。（圖片來源：[email protected]
Super Tiger 許俊豪 Lincoln解釋話自己垃圾係因為踩單車炒車受傷。
Lincoln聲稱因為踩單車炒車受傷，所以話自己垃圾。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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