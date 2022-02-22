Super Tiger許俊豪疑壓力爆煲 留言放負：我係垃圾﹗

前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）備受無綫力捧，早前更加入10人限定男團「Super Tiger」。不過近日有指入行已有一段時間的Lincoln拍攝《法言人》時狀態不佳，被導演破口大罵，疑壓力爆煲在IG寫下：「我係垃圾」、「我係一個衰人，唔好畀機會我」等消極留言，情況令人憂慮。