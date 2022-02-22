Super Tiger許俊豪疑壓力爆煲 留言放負：我係垃圾﹗
前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）備受無綫力捧，早前更加入10人限定男團「Super Tiger」。不過近日有指入行已有一段時間的Lincoln拍攝《法言人》時狀態不佳，被導演破口大罵，疑壓力爆煲在IG寫下：「我係垃圾」、「我係一個衰人，唔好畀機會我」等消極留言，情況令人憂慮。
疑壓力爆煲放負：我係垃圾！
在剛過去的農歷新年期間，TVB精挑細選10位男藝人包括羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪、劉展霆、李紹堅及宋懿芳組成「期間限定」的「Super Tiger」。當中前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）早前憑劇集《愛上我的衰神》飾變態奸角竇哲人，漸漸受觀眾關注，獲網民大讚演技有驚喜，之後他再乘勢客串處境劇《愛回家》做滕麗名的幻想完美情人，近日更參與《法證先鋒V》及《法言人》拍攝，前途看似一片光明。不過近日有報導指Lincoln拍攝《法言人》時因狀態欠佳被導演大罵，疑壓力爆煲在IG放負，並寫下「我係垃圾」、「我係一個衰人，唔好畀機會我」等消極留言，情況令人憂心。
直播澄清：自己對工作好Ready同好專業
報導出街後，昨日（21/2）Lincoln嘗試為放負留言降溫，在IG開直播解釋說：「話自己垃圾係因為踩單車炒車，踩單車踩得唔好受傷係垃圾嘅，呢個我承認，希望受傷唔好影響到拍劇 。大家可能誤解咗成件事，大家唔駛擔心我，我完全冇唔開心，完全冇畀導演鬧，所以大家誤會咗，我當係一個笑話，自己對工作好Ready同好專業嘅」。