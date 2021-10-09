Super Girls罕有合體五缺一 Yanny腹部微隆孕味濃？

Super Girls成員近年各有發展，團隊有名無實，不過日前獲護膚品牌邀請拍攝廣告，罕有再次合體，但奈何始終5缺1，獨欠被傳因爭仔與Yanny（陳穎欣）反目的Heidi（李靜儀）。

文：東方新地 ｜圖：Aka IG、Cheronna IG、Yanny IG、Jessica IG、Heidi IG