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Super Girls罕有合體五缺一 Yanny腹部微隆孕味濃？

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撰文：東方新地

Super Girls成員近年各有發展，團隊有名無實，不過日前獲護膚品牌邀請拍攝廣告，罕有再次合體，但奈何始終5缺1，獨欠被傳因爭仔與Yanny（陳穎欣）反目的Heidi（李靜儀）。

文：東方新地 ｜圖：Aka IG、Cheronna IG、Yanny IG、Jessica IG、Heidi IG

Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
Super Girls成員近年各有發展難得再次合體。（圖片來源：Yanny IG）

5缺1獨欠Heidi

女團Super Girls（SG）成員Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）、Yanny（陳穎欣）、Jessica（蔡明思）和Heidi（李靜儀）剛出道時五人情同姊妹，之後為爭寵爭 job傳聞不停，幾年前，組合成員Yanny與Heidi更被爆出因爭仔而反目成仇。近年成員已各有發展，團隊有名無實，更多次傳出拆夥消息﹗不過日前團隊難得獲護膚品牌邀請拍攝廣告，SG罕有再次合體，但奈何始終「唔齊章」，5缺1獨欠Heidi，十分可惜。

Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
女團Super Girls（SG）成員（左起）Yanny（陳穎欣）、Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）及Jessica（蔡明思）難得合體拍攝護膚品牌廣告，奈何獨欠Heidi（李靜儀）未有現身。（圖片來源：Yanny IG）
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Super Girls隊長Aka（趙慧珊）。（圖片來源：Aka IG）
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
Super Girls 成員Jessica。（圖片來源：Jessica IG）
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
Super Girls 成員Yanny。（圖片來源：Yanny IG）
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Super Girls 成員Cheronna。（圖片來源：Cheronna IG）
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
可惜Heidi未有現身。（圖片來源：Heidi IG）
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
網友留言。（圖片來源：Yanny Facebook）
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
網友留言。（圖片來源：Yanny Facebook）

Yanny惹大肚疑雲

另外，Yanny在Facebook分享拍攝廣告的大合照，眼見她身穿一條連身裙，腹部微隆又用手護肚，即惹起大肚疑雲，有不少網民留言猜測：「著住長裙個女仔好似有咗」、「大肚婆未夠三個月唔講得，驚小氣」、「恭喜晒」等等，就連Yanny的導演好友陳詠燊亦話：「隻手放喺嗰個位，唔通…」，之後Yanny亦有回覆導演，笑稱只是「便秘」，並上載其他角度相片粉碎傳言。

Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
Yanny 身穿一條連身裙，腹部微隆又用手護肚，即惹起大肚疑雲。（圖片來源：Yanny IG）
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
Yanny的導演好友陳詠燊亦留言。（圖片來源：Yanny Facebook）
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
網民留言。（圖片來源：Yanny Facebook）
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
網民留言。（圖片來源：Yanny Facebook）
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
網民留言。（圖片來源：Yanny Facebook）
呢個角度睇Yanny身型好fit。（圖片來源：Yanny IG）
呢個角度睇Yanny身型fit爆，惹大肚疑雲相信只是拍攝角度問題。（圖片來源：Yanny IG）

Aka趙慧珊甩隊友單人上《晚吹》

女團Super Girls（SG）成員Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）、Yanny（陳穎欣）、Jessica（蔡明思）和Heidi（李靜儀）於12年出道，曾紅過一陣子，但三年前開始各自有不同發展，Aka和Cheronna主攻唱歌，Yanny更已簽約古天樂的電影公司旗下，亦曾拍攝ViuTV劇集《地產仔》，Jessica嫁台灣老公後轉戰主持，又開設煮食頻道，Heidi轉型做時裝達人﹗自18年Super Girls推出單曲《睡衣派對》後，便沒有組合的作品，加上期間曾傳出有成員為爭仔而不和，屢傳拆夥﹗隊長Aka單人匹馬上 《晚吹-有酒今晚吹》節目一一回應傳聞﹗

Aka單飛後主力唱歌，最近初次拍劇，與林峯、黃浩然、李璨琛合作拍攝邵氏劇《黑金風暴》。（圖片來源：Aka@IG）
Aka單飛後主力唱歌，最近初次拍劇，與林峯、黃浩然、李璨琛等合作拍攝邵氏劇《黑金風暴》。（圖片來源：[email protected]
Super Girls最後一次合體已是2018年出單曲的時候﹗（圖片來源：SuperGirlshk@IG）
Super Girls最後一次合體已是2018年出單曲的時候﹗（圖片來源：[email protected]

Aka趙慧珊認成員為爭仔不和

曾傳出Yanny硬撬Heidi牆腳爭食有米監製，Aka在節目直認真有其事，並指當時大家互相unfollow，Aka話：「女仔嘈起上嚟，就係會unfriend，感情嘅嘢，佢哋都冇辦法控制，當時大家係一時衝動﹗依家有follow番，咁依家大家都有幾好嘅生活﹗」女人堆是非多，Aka直認以前不時為造型、㨂歌、服裝等嘈交，解釋：「因為始終係女仔，大家各有意見﹗」

Aka接受《晚吹》訪問﹗（圖片來源：《晚吹》截圖）
Aka單人匹馬接受《晚吹-有酒今晚吹》訪問﹗（圖片來源：《晚吹》截圖）

回應拆夥？Aka感觸落淚：好掛住五個女仔一齊嘅日子﹗

雖然組女團時有拗撬，但提到當年女團的日子，Aka突然感觸眼濕濕：「真係好掛住嗰時五個女仔一齊嘅做嘢嘅日子，好懷念每一次工作完上保姆車時嘅時光，因為喺工作完上番車換衫呀，最放鬆嘅時候，真係好掛住嗰啲時光﹗」Aka又指曾經有一位成員在除夕時失戀，當時Super Girls出席倒數活動，四位成員安慰失戀成員時齊齊爆喊，到五人上台時都仲喊緊，Aka話：「呢次係好深刻，fans唔知咩事我哋上緊台到上到台都仲係喊緊﹗」

Aka好懷念以前Super Girls一起工作的日子，一時感觸落淚﹗（圖片來源：《晚吹》截圖）
Aka好懷念以前Super Girls一起工作的日子，一時感觸落淚﹗（圖片來源：《晚吹》截圖）
（圖片來源：《晚吹》截圖）
Aka愈講愈激動，直認Super Girls再合體並不容易﹗（圖片來源：《晚吹》截圖）
Aka在節目中不停自責﹗（圖片來源：《晚吹》截圖）
Aka在節目中不停自責﹗（圖片來源：《晚吹》截圖）

Aka不停自責：如果我多啲關懷同愛護大家，情況可能會唔同

主持強尼問明年Super Girls成軍十年，會再合體嗎？Aka坦言好想亦同經理人提出要求：「好想可以Super Girls出首歌、開個音樂會、同啲fans一齊慶祝﹗」強尼問慶祝完十年之後還會合作嗎？Aka指真的好難：「依家大家各自做緊自己嘅嘢，真係好難再集合番﹗」講到呢度，Aka再一次哽咽怪責當年做隊長不力，佢話：「覺得自己唔夠care大家，付出唔夠多愛﹗如果嗰時care同愛多啲，可能所有嘢又唔同﹗」Aka話雖然身為隊長但當時不夠成熟：「嗰時好多嘢做，但仲細唔識諗，淨係想快啲收工返屋企或者約朋友去玩﹗冇更加好咁同大家相處得更好﹗」

Aka自試千杯不醉，豪言酒量是天生﹗（圖片來源：《晚吹》截圖）
Aka爆做女團時自己沒有偶包，與團員開直播會照講「屎尿屁」，公司都唔會叫佢哋收口，但對飲食卻相當著緊，Aka話：「經理人唔畀食咁多凍嘢，佢話對我哋女仔子宮唔好﹗」（圖片來源：《晚吹》截圖）

Aka自認好酒量：係天生嘅﹗

Aka在《晚吹》豪言「酒量是天生」，更指幾乎冇醉過，她笑言曾有一個男仔帶她去試酒，當中紅酒、白酒、雞尾酒試勻，最後男仔已醉倒，但Aka完全沒醉意﹗不過Aka雖然千杯不醉，不過都有飲醉經驗，她說：「以前每年聖誕Super Girls同CAllStar一齊開party，嗰次真係飲醉，我突然喺地下做拱橋，地下仲要又濕又黑，第二日醒番周身瘀﹗」Aka又指自己醉倒會在地上打筋斗，相當神奇﹗令主持強尼、娟姐笑爆﹗

36歲Aka今年單飛第三年，本來舉行音樂會，但因疫情關係而取消﹗Aka指現在最大心願是明年Super Girls舉行成軍十年音樂會﹗（圖片來源：Aka@IG）
34歲Aka今年單飛第三年，本來舉行音樂會，但因疫情關係而取消﹗Aka指現在最大心願是明年Super Girls舉行成軍十年音樂會﹗（圖片來源：[email protected]
Aka出道前曾任娛樂主播，更曾被派去做過狗仔隊追蹤陳冠希同農夫﹗所以現在變成藝人會明白狗仔隊的辛苦﹗（圖片來源：Aka@IG）
Aka出道前曾任娛樂主播，更曾被派去做過狗仔隊追蹤陳冠希同農夫﹗所以現在變成藝人會明白狗仔隊的辛苦﹗（圖片來源：[email protected]
32歲Cheronna最先單飛出單曲，主力喺樂壇發展。（圖片來源：Cheronna@IG）
32歲Cheronna最先單飛出單曲，主力喺樂壇發展。（圖片來源：[email protected]
升呢台灣人妻的36歲Jessica為無綫主持過旅遊及煮食節目，又推出個人時尚品牌，有傳她約滿後就專注個人品牌發展，不過Jessica表示自己都唔清楚約滿年期﹗（圖片來源：Jessica@IG）
升呢台灣人妻的36歲Jessica為無綫主持過旅遊及煮食節目，又推出個人時尚品牌，有傳她約滿後就專注個人品牌發展，不過Jessica表示自己都唔清楚約滿年期﹗（圖片來源：[email protected]
31歲Yanny簽約古天樂的電影公司旗下，除了參與電影，又為ViuTV劇集《地產仔》演出，更主唱劇集片尾曲。今年3月成為YouTube頻道試當真常駐幕前成員。（圖片來源：Yanny@IG）
31歲Yanny簽約古天樂的電影公司旗下，除了參與電影，又為ViuTV劇集《地產仔》演出，更主唱劇集片尾曲。今年3月成為YouTube頻道試當真常駐幕前成員。（圖片來源：[email protected]
30歲Heidi（圖片來源：Heidi@IG）
30歲Heidi現為時裝達人，不時分享靚相。（圖片來源：[email protected]

 

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