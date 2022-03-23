丘梓謙「蔥頭」粉絲官方影迷會徽都跟足姜濤？ 負責人認有參考但否認抄襲

TVB年青藝員丘梓謙因《愛．回家之開心速遞》飾演的「蔥頭」被指影射Mirror成員姜濤而引起關注，及後更收到不少網民的攻擊，丘梓謙早前更曾自認被鬧足一年。近日丘梓謙的粉絲成立的官方影迷會，亦因會徽正及簡介與「姜濤香港後援會」的設計非常相似，又再涉抄襲疑雲。