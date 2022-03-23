丘梓謙「蔥頭」粉絲官方影迷會徽都跟足姜濤？ 負責人認有參考但否認抄襲
TVB年青藝員丘梓謙因《愛．回家之開心速遞》飾演的「蔥頭」被指影射Mirror成員姜濤而引起關注，及後更收到不少網民的攻擊，丘梓謙早前更曾自認被鬧足一年。近日丘梓謙的粉絲成立的官方影迷會，亦因會徽正及簡介與「姜濤香港後援會」的設計非常相似，又再涉抄襲疑雲。
丘梓謙官方影迷會Logo、IG簡介與姜濤影迷會相似
自從丘梓謙去年於《愛．回家之開心速遞》中扮演「蔥頭」一角後知名度大增，及後更獲TVB垂青成為限定男團Super Tiger的其中一員。然而，由於丘梓謙在劇中的造型、遭遇和行為上都與姜濤@MIRROR十分相似，在知名度急升的同時亦引來不少抨擊，充滿惡言的言論及被爆粗問候。後來是非不斷，早前更捲入自稱是「鏡粉」網民的騷擾事件，高價邀請「蔥頭」與日本AV女星三上悠亞合作拍成人影片，引起迴響，Mirror經理人花姐更出面澄清。今次粉絲為蔥頭成立官方影迷會，可無論是Logo、IG簡介亦被質疑與姜濤的影迷會神似，概念上可以話同出一轍，而IG簡介字眼、Emoji的用法好接近。
丘梓謙影迷會管理人回應
事件發酵後，丘梓謙影迷會的管理人曾經回覆傳媒並承認有參考，但否認抄襲，及後丘梓謙經理人亦出面謙航，表示自己沒有參與設計，但知道丘梓謙的粉絲大部分都是學生，並非專業設計師，並沒有做過巿場資料搜集，嘗試解話。另一方面，網民就笑言由始終都是惡搞，無需太認真。
更多：丘梓謙「蔥頭」再被網民惡意騷擾 姚焯菲鍾柔美牽涉在內 花姐出面撐鏡粉
更多：Super Tiger抄MIRROR惹負評《愛回家》蔥頭丘梓謙被爆粗問候 高EQ回應顯修養
聽埋網民點講：
常見問題
丘梓謙官方影迷會徽被指抄襲，負責人如何回應?
丘梓謙官方影迷會負責人回應否認抄襲，更話粉絲大部分為學生，因此…詳情請看
丘梓謙官方影迷會徽被指如何抄襲?
丘梓謙官方影迷會Logo、IG簡介與姜濤影迷會相似，包括概念上，以及用的字眼等…詳情請看
撰文：東方新地（部分內容轉載New Monday）圖片來源：姜濤香港後援會, ig＠keungshowhkfanclub, ig＠adrienyau_fansclub ,ig＠keung_show, ig＠adrienyau0108, LIHKG討論區截圖
讀者留言