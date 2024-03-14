一文重溫SUPER TIGER成員去向！羅天宇連拍兩劇成人氣王、有位用完即棄
盤點Super Tiger成員當年今日：
成員1丨成員羅天宇（36歲） 連拍兩劇人氣急升搞埋飲食生意
當年由出道開始已經企「C位」的羅天宇，顏值、人氣都最高的他在兩年後依然長有長做，雖然兩年來只拍了5套劇集，但每次出演都令觀眾影響深刻。最近羅天宇更連續出現在兩線劇集《再見·枕邊人》、和《婚後事》，其中在《婚後事》中飾演喜歡約炮的「兵仔」角色，深得網民喜愛。
羅天宇上年更大展拳腳到深圳搞飲食生意，更在半年內連開7間雞蛋仔小店，愈撈愈掂，可算是搞生意最成功的藝人之一。
成員2丨許俊豪（33歲）演深情中醫師贏觀眾心
前男團天堂鳥成員許俊豪在天堂鳥解散後加入Super Tiger，加入前曾經憑《愛上我的衰神》飾演變態美術老師竇哲人而為人所認識。近兩年都專心拍劇，先後出演過《法證先鋒V》、《隱形戰隊》等多套劇集，其中在《你好，我的大夫》 中飾演深情中醫師張鐫祺（Hunter）就最受觀眾歡迎。與羅天宇同樣長做長有的許俊豪，還有《奪命提示》和《痞子無間道》兩套劇集未播出，算是發展得最好的成員之一。
成員3丨丘梓謙（30歲）「蔥頭」闖大銀幕獲激讚
童星出身的丘梓謙在處境劇愛·回家之開心速遞》中飾演「蔥頭」一角而為人認知，之後亦被安排加入男團Super Tiger。除了在TVB拍攝劇集之外，丘梓謙亦在去年年底出演了首套電影《爆裂點》。丘梓謙在戲中飾演張家輝的兒子，擺脫一直以來的斯文形象，獲網民都大讚其演技大爆發，表現比預期中好！
成員4丨鄒兆霆（28歲）零發展專心健身
現年28歲的鄒兆霆為第29期TVB電視藝員訓練班出身，於《愛．回家之開心速遞》飾演富家子弟「賈明昇」為人熟悉，不過在加入完Super Tiger之後都沒有太多發展，主要都只是在TVB劇集做配角。雖然星途麻麻，但同樣身為健身教練的鄒兆霆就專心健身，時不時出國到健美比賽觀摩。
成員5丨曾展望（27歲）獲麥美恩帶挈做MC
現年27歲的曾展望為了參加TVB而放棄做會計師，在J2節目《#後生仔傾吓偈》做大學生主持開始，出演過多套劇集如《逆天奇案》、《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《法證先鋒V》、《金宵大廈2》等，更一度入圍《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步男藝員」。近日曾展望更獲去年「最佳女主持」麥美恩帶摰，一齊在新節目《Mayanne小喇叭》中做助理主持。
成員6丨林俊其（28歲）「翻版王浩信」變失蹤人口
林俊其身高183cm，無論樣貌還是聲線都與王浩信非常相似，早年都多次做過對方替身，所以有A貨王浩信之稱，早前更曾經在《愛回家》中飾演「藍浩信」，一度惹來網民熱議。不過之後都沒有太大發展，主要都是在TVB劇集做配角，成為Super Tiger組合的失蹤人口之一。
成員7丨魏柏豪（33歲）「重操故業」演空少
魏柏豪因為參加《衝上雲霄大選》加入TVB，其後加入《東張西望》做主持。曾經擔任過5年服務員的魏柏豪「重操故業」，在今年年初的TVB劇集《飛常日誌》中飾演空少。
成員8丨劉展霆（30歲）：用完即棄 專注跳街舞搵食
現年30歲的劉展霆（Eden）於2021年參加《盛•舞者》加入TVB，曾經參加過無綫節目《全城一叮》，亦有份演出《青春本我》，不過近年都少有在TVB出現，似乎已被用完即棄。從劉展霆的社交平台中可見，劉展霆近日都專注跳街舞，經常在社交平台上傳跳舞的短片和照片。2022年Eden與鍾柔美Yumi曾兩度傳出緋聞，畀人用完即棄，似乎係有原因。
成員9丨李紹堅（28歲）專演二打六
李紹堅畢業於2019年第30期無綫電視藝員訓練班，亦參加過《盛•舞者》和參演《青春本我》，不過近年都沒有太大發圍，在多套劇集中都只是飾演沒有名字的「二打六」。
成員10丨宋懿芳（29歲）慘遭「財仔」追數
現年29歲的宋懿芳加入Super Tiger後同樣沒有太大發展，主要在劇集中飾演配角。不過去年宋懿芳突然在IG爆料，指陳欣疑似盜用其個人資料，在自己不知情的情況下變成陳欣的債務擔保人，一度被「財仔」用WhatsApp追數。不過原來陳欣是欠債慣犯，在2021年「綠葉王」龍天生亦曾因陳欣被無辜追數，連日收到恐嚇電話。
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