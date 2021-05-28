Supper Moment開腔回應搖滾叛徒指控 Sunny：做音樂都要錢﹗
文：東方新地｜圖：Supper [email protected]
Supper Moment宣佈6月開騷
Supper Moment正式宣佈6月在九展舉行一連兩場演唱會，對被網民指控為搖滾叛徒，Supper Moment四子拍片回應，片段一開始，他們扮嬲拍抬笑住話：「真係嬲呀，可惡呀，點解要咁話修哥（胡楓），要話就話我哋﹗」主音Sunny同結他手阿雞笑住話：「食飯啦，有飯好食啦，啲飯仲暖喎，定人情冷暖呀？」鼓手阿達就答：「呢啲係真飯，唔係電視飯（道具飯）。」阿雞反問：「邊個電視台？邊個電視台我都上﹗」
Sunny：「用時間去證明一切﹗」
四子回歸正題，指不停被網民抨擊，連已故經理人Gary（陳至仁）都被鬧，佢哋話大家發洩還發洩，要有同理心唔好話埋Gary「好多嘢係我哋自己知，我哋亦唔需要話畀大家知﹗」Sunny補充：「我哋出道時去跳彈床表演，當時冇人明，問為乜有捷徑唔行，揀去行啲難行嘅路，我哋其實一直都用時間去證明一切，我哋做嘅嘢係對自己交待，如果連自己都交待唔到，點同人交待？」
「話我哋搖滾叛徒係一種稱讚」
之後，Supper Moment提到初心，被外界指控為搖滾叛徒，對唔住《無盡》呢首歌，CK話：「搖滾精神係乜？係反叛？係一定要反一啲制度？其實鬧我哋搖滾叛徒係另一種方式嘅稱讚，係好事﹗」Sunny又補充：「如果講到我哋連搖滾都背叛埋，咁真係冇人夠我哋搖滾啦﹗哈哈哈﹗」CK笑Sunny行得太前﹗
Suuny：「唔啱口味有冇罪？」
Sunny夾住嚿魚話：「呢條魷魚都潛咗水好耐吓﹗」去回應被指潛水，低音樂他手CK就話：「呢兩年都係做音樂，唔明白點解叫潛水﹗花咗好多時間去咗做隻碟，但啲人又話新碟唔貼社會議題。」Sunny就話：「如果啲嘢真係唔啱大家議題，唔啱大家口味，音樂有冇罪？冇罪㗎﹗我都有自由做想做嘅音樂嘅﹗」阿達就話：「諗住畀啲新嘢大家，你哋係鍾意啲舊嘢﹗」
Sunny：「大家可能忘記咗做音樂係要錢﹗」
提到被北上搵賺人仔，Sunny話呢個係舊聞啦，因為《世界變了樣演唱會》時已做世界巡迴，有去內地：「當年大家又冇唔高興？」四子話兩年來除了內地，還去了美加、日本出騷，又到美國錄音，以及到台灣宣傳國語歌及拍MV，被人指控搵人仔，阿雞搶住答：「港幣、美金、加紙都唔搵，剩係話我哋搵人仔，哦﹗」Sunny一臉認真話：「其實大家可能忘記咗做音樂真係要錢，每隻碟，開個騷都好需要錢，我又諗起好耐以前有人係覺得band仔係唔應該搵錢嘅，隊band有商業價值就被人標籤咗係搖滾叛徒，但係冇錢點錄音？點去做音樂？人係會困咗喺自己嘅價值觀度，但冇諗啲標籤係咪真﹗」
「係X晒先嚟聽你，我使X聽你做音樂咩﹗」
Sunny又話呢兩年感受特別深，有感音樂之路不易行，好似《無盡》歌詞一樣，去到不同階段會被配上不同標籤，阿雞話唔係講出嚟就叫有態度，CK話應該將態度放喺音樂上：「有乜X嘢，你聽囉，真係有人明，有人會私下寫。我哋嘅態度就溝埋一齊放落去，如果你一開波就反枱，講晒粗口X晒老X咁，到最後會係點呢，咪唔使傾囉，如果係X晒先嚟聽你，我使X聽你做音樂咩，唔唔啱？」
Supper Moment亮相《開心大綜藝》被圍插
樂隊Supper Moment有份入圍ViuTV主辦的首屆「Chill Club頒獎禮」，角逐由樂迷一人一票選出的「年度組合」、「年度十大歌曲」和「年度監製」等獎項，卻未有獲獎。早前四子亮相無綫《開心大綜藝》節目擔任嘉賓，隨即被網友鬧爆！
Supper Moment與89歲胡楓Jam歌
早前Supper Moment 亮相無綫《開心大綜藝》節目擔任嘉賓，與89歲胡楓（修哥）jam歌，合唱80、90年代歌曲，包括《舊歡如夢》、《紅日》及《我的親愛》。Supper Moment不再似以前一樣Rock and Roll，一眾網友十分失望又反感。
網友：上TVB好唔見得光咩？
有網友在Supper Moment社交網留言，大指他們IG只放Chill Club相：「上TVB好唔見得光咩？去胡楓演唱會做嘉賓啦」、「見到你哋搞成咁，其實笑唔出，因為曾經都真係好鍾意你哋，不過條路係你哋自己揀」、「exactxly係見住個朋友墮落嘅感覺。」、「對你地好失望」、「記唔記得以前你地係點樣？」網民洗版鬧爆Supper Moment係搖滾叛徒﹗