Supper Moment成軍十五年開騷獲「玻璃朱」興奮撐場 主音Sunny大叫：多謝你哋選擇我哋﹗
文：東方新地｜圖：Supper Moment官方相片
Supper Moment在批評風波中開騷，兩晚演唱會獲鄭融、[email protected]、林欣彤、梁釗峰以及「玻璃朱」朱庭萱撐場﹗玻璃朱更在IG即時動態分享SM演唱經典歌《無盡》，並tag了Supper Moment的官方帳號﹗
Supper Moment清唱《風箏》一段作序幕 : 「再抱擁多次 再挽手多次, 再可不可以回到輕吻嘴邊相約點…」之後唱出《靈感牆》及 《點滴》，主音Sunny激動大叫 : 「多謝大家今晚選擇咗嚟呢度！多謝你哋選擇我哋﹗我哋係Supper Moment !」
Sunny：我知道唔容易﹗
Supper Moment之後一口氣演唱《全世界暫停》、《浪人》、《自由人》、《終於不回來》、《橙海》等歌，Sunny眼紅紅話：「好耐冇見！你哋狂叫，我好鐘意聽，喺度非常多謝大家支持….我知道唔容易！」
有觀眾大叫「撐你」Sunny眼濕濕話：「唱到《尋回一碗湯》，我諗起好多嘢，呢十五年喺你哋覺得失意時，我哋嘅音樂無意間支持咗大家…呢兩年疫情大家靜咗落嚟，先知原來幾掛住呢種感覺、掛住喺台上感覺，好掛住你哋！」Sunny 繼續講：「我希望我哋透過音樂、信念，繼續將喺香港做嘅事，繼續發展出去！有啲人可能覺得唔係咁啱，但我哋係會繼續，多謝你哋十五年嚟一直支持。」
Sunny：我哋好努力去搵番自己
安哥時，Sunny話：「準備咗一首新歌，呢首歌代表呢一陣嘅自己，好想好想喺度送畀大家，有時諗番十五年時間，經歷好多低潮、高潮，學識喺低潮時候靜落嚟，去搵番自己。呢幾年所有香港人，我希望透過呢首歌大家一齊去搵番自己，搵番一個善良嘅自己。」Sunny 又話，「我哋幾個亦會好努力咁搵番自己！我地喺會繼續好開心，好努力去做音樂，我地嘅音樂希望帶畀大家力量、開心。」
朱庭萱又名玻璃朱（Bonnie）與「年輕人偶像」曹永廉等藝人相熟，之前MIRROR在九展舉行一連六場演唱會，前輩級兼演唱會稀客古天樂、鄭裕玲、毛舜筠等往捧場，玻璃朱卻指「呢啲樣行落旺角大把啦，大驚小怪」。
內地歌手先叫靚仔有才華
玻璃朱在媒體設立「六場MIRROR演唱會完結，大家感受最深係乜？」投票中，在當中四個選項包括香港終於有偶像、姜濤真係係好靚仔、十二人缺一不可、一代不如一代真係冇興趣，玻璃朱選了最後一項，並留言：「呢啲樣行落旺角大把啦，真係好大驚小怪囉，究竟咩叫靚仔有才華？內地歌手王一博、張藝興呢啲就係哪﹗成班井底之蛙」。
玻璃朱豪言：我唔想幫佢哋宣傳
玻璃朱批評完MIRROR後，她再出po指「好心啲傳媒就唔好攞我同Mirror放埋一齊抽水啦唔該」，並指「我唔想幫佢哋宣傳呀﹗」不少網民到玻璃朱Facebook鬧爆指她貶低MIRROR，而玻璃朱再發聲留言指自己只是講事實，更#言論自由已死 #唔鍾意塊鏡就要被公審批鬥。
朱庭萱自爆同黃宗澤拍過拖
煮食界KOL「玻璃朱」朱庭萱（Bonnie）自爆跟黃宗澤拍過五個月拖，發展過「姊弟戀」，二人見過雙方家人朋友，她又爆Bosco當時未大紅大紫，收入有限，會借佢架車用，不過出街食飯Bosco都會主動畀錢，所以玻璃朱話會遷就對方食平啲啲。可惜黃宗澤畀唔到安全感佢，最後因誤會而分開咗，玻璃朱指呢次戀情最傷，要飛去日本治情傷，分開後年多重遇，再見亦是朋友。
做過幕前主持無綫節目
她主持過TVB節目《媽媽唔易「造」》。之前她在其個人facebook發表撐元朗白衫人的言論，留言支持警察不接報案電話。新西蘭廚電品牌Fisher & Paykel Hong Kong在官方Facebook發表聲明，與玻璃朱Bonnie終止所有合作，宣布與朱庭萱割席。
新西蘭廚電與KOL「玻璃朱」終止合作
在元朗暴力事件發生後，曾為黃宗澤舊愛、在圈中有不少好友的飲食作家「玻璃朱」朱庭萱，也在Facebook上發表支持白衣人的言論。之後歐洲電器專門店Fisher & Paykel Hong Kong在FB網頁出聲明拒絕與玻璃朱繼續合作：「有鑒於近日玻璃朱朱庭萱 (Bonnie Chu）的言論及立場與本品牌的宗旨背道而馳，故由即日起，本品牌即時終止與玻璃朱Bonnie (朱庭萱小姐）的所有合作！反對暴力、反對鼓吹暴力、祝願傷者早日康復。」
朱庭萱質疑「有事又要警察幫？」被反擊
之前玻璃朱曾在社交平台寫道：「你哋咁憎警察，點解有事又要警察幫？上連登call馬仲快啦。」同時表示「某部分市民對黃絲已經忍無可忍，才會用咁激進嘅方法」。言論一出，大批網民立即追擊，不過玻璃朱就繼續反駁：「出糧就要畀人打、畀人X老母？唔好以為納稅大晒。」
不過後來玻璃朱就一改態度，向大眾道歉，更刪走所有facebook留言。玻璃朱指網民可以杯葛她，但希望不要打壓與其合作的品牌、出版社及煮食網頁。同時網民猜測她撐警原因是現任男友Peter為警察，因此出面力撐。Fisher&Paykel Hong Kong今次的割蓆獲網民留言大讚 ，更「祝業務蒸蒸日上！」