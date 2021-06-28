Supper Moment成軍十五年開騷獲「玻璃朱」興奮撐場 主音Sunny大叫：多謝你哋選擇我哋﹗

Supper Moment在九展舉行一連兩場演唱會，開騷前備受批評，又被指銷售情況不理想和有黃牛飛割價出售等。Supper Moment之前拍片回應網民「搖滾叛徒」和「掛住賺人仔」等指控﹗而演唱會舞台的大螢光幕上出現「標籤」、「宅男」、「傲漫」、「叛徒」，再次回應網絡批評﹗

文：東方新地｜圖：Supper Moment官方相片