[email protected] Moment報喜升Lv.做爸爸 囝囝Miles正面曝光 北上狂搵奶粉錢
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樂隊Supper Moment的主音陳仕燊（Sunny），自去年6月跟圈外女友Emily結婚後，相隔一年多，Sunny 今日（23/9）突發在IG連出幾張相宣布已成為人父，當中見到有BB正面大頭相和腳仔相，從未透露太太懷孕的Sunny真係收收埋埋，他還留言：「WELCOME TO THE WORLD」（歡迎來到此世界），仲公開BB的英文名叫Miles。
圈中好友齊恭賀Sunny
Supper Moment的主音陳仕燊（Sunny）突然報喜，公開囝囝的正面照，即引來不少圈中好友如謝安琪、馮允謙、JW和林奕匡等相繼留言祝賀，就連身在外地的黃偉文都留言：「Miles is a beautiful name . Congrats 」（Miles是一個美麗的名字，恭喜。）Sunny 除Tag了太太 Emily IG帳號外， 仲Tag了Miles，相信就是囝囝的英文名。
太太低調十月懷胎
Sunny和Emily拍拖6年一直都十分低調，就算身為歌手藝人，Sunny為了保護圈外女友，除工作以外的私生活一概保密。二人自去年結婚後，Sunny專注努力工作，從來沒有對外提及過太太Emily懷孕的消息，直至今日Miles正式曝光，Sunny正式升Lv.做爸爸，好明顯是婚後不久已努力造人成功，34歲的Sunny好腰好腎好快手，此Po一出確令不少網民感到驚喜，紛紛送上祝福。
Supper Moment狂開騷搵奶粉錢
除了是好老公，Sunny還是個好爸爸，由今年5月起，Supper Moment集中火力在內地發展，5月至7月期間最少舉行了10場演唱會，而當地歌迷亦對他們十分受落，每場演唱會都爆滿，看來轉移陣地北上豬籠入水絕對是一個正確選擇。Supper Moment即將在11月於澳門舉行的音樂會門票，今日中午已公開發售門票，Sunny唔得閒湊仔，繼續努力搵奶粉錢。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]@suppermoment
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