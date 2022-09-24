樂隊Supper Moment的主音陳仕燊（Sunny），自去年6月跟圈外女友Emily結婚後，相隔一年多，Sunny 今日（23/9）突發在IG連出幾張相宣布已成為人父，當中見到有BB正面大頭相和腳仔相，從未透露太太懷孕的Sunny真係收收埋埋，他還留言：「WELCOME TO THE WORLD」（歡迎來到此世界），仲公開BB的英文名叫Miles。