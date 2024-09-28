美麗40路︱「翻版林明禎」38歲馬麗如獲封人氣王 可愛口音獲睇好

ViuTV真人騷《美麗40路》即將於9月29日播放總決賽，不少網民的心水佳麗都成功躋身11強。其中有「翻版林明禎」之稱的16號佳麗馬麗如（Taylor）就獲一眾網民睇好，更指佢同某位53歲女星撞樣添！

