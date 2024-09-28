美麗40路︱「翻版林明禎」38歲馬麗如獲封人氣王 可愛口音獲睇好
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ViuTV真人騷《美麗40路》即將於9月29日播放總決賽，不少網民的心水佳麗都成功躋身11強。其中有「翻版林明禎」之稱的16號佳麗馬麗如（Taylor）就獲一眾網民睇好，更指佢同某位53歲女星撞樣添！
38歲Taylor獲封「翻版林明禎」
16號佳麗馬麗如（Taylor）現年38歲，但依然保養得非常好，加上Taylor已經移民台灣超過10年，主持們都笑Taylor台灣味濃，「要同佢講普通話」溝通，網友就指佢無論髮型同口音都有啲似林明禎，封她為「熟齡林明禎」。
Taylor被指撞樣53歲女星
網民都睇好Taylor會躋身三強，認為Taylor外表甜美又夠可愛：「Taylor又幾cute」「呢個game馬麗如應該贏梗」。此外，網民亦認為Taylor除了似林明禎之外，亦認為她同53歲陳松伶撞樣：「其實我覺得Taylor 似 陳松齡 多過 似 林明楨」。
Taylor移民台灣10年 同型男老公開火鍋店
Taylor為土生土長的香港人，在10年前嫁到台灣後與老公一起經營火鍋店。Taylor老公同為型男一名，常常在IG夫妻檔拍照買廣告。Taylor表示今次比賽期間時不時港台兩邊走，夠曬忙！
圖片來源：IG@minchen332、IG@tayeyre、微博@陳松伶、網民留言截圖