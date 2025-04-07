25歲彭泳熙驚喜亮相Chill Club 胸猛背景起底 男朋友係《造星》出身

ViuTV《Chill Club推介榜年度推介24/25》昨晚其中一個環節，真人選秀節目《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: THE STAGE OF VOICE》20強選手首次亮相，並與曾參與The First Take演出的歌手柳應廷、陳柏宇、林奕匡、黃妍及葉巧琳合唱，其中一位女選手被網友火速關注，除咗唱得，背景仲大有來頭！