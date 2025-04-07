25歲彭泳熙驚喜亮相Chill Club 胸猛背景起底 男朋友係《造星》出身
彭泳熙heihei歌手背景起底！自封「被遊戲耽誤歌手」
The First Take女選手彭泳熙在IG自封「被遊戲耽誤的歌手」，昨晚（7日）在社交平台分享當晚上台獻唱感受，激動地表示：「從未想過能喺咁多我欣賞嘅歌手面前獻唱🥹，實在太感動了😭。」她略帶遺憾地補充，可惜未能與所有心儀歌手合影，「好想同佢哋逐一影相留念🥺。」她坦言，因過於緊張，拍照時甚至不懂得自然微笑，「同佢哋影相嗰陣，緊張到唔識笑…😂。」
談及參與《Chill Club x The First Take : The Stage Of Voice》，她欣喜表示：「好開心能夠躋身20強🙈。」流露出對這次經歷的珍惜與滿足。
25歲彭泳熙中學背景 32E火速身材曾是電競主播
25歲彭泳熙HeiHei擁32E標青身形，中學都未畢業時，就投身嘅電競行業，成為一名電競主播，近年慢慢轉型想做歌手，IG有5.1萬followers，2022年參加過ViuTV真人騷《戀愛Staycation》，她曾接受《東方新地》獨家訪問，剖白有段不愉快的戀愛經歷。即睇《戀愛Staycation》第二季參賽者介紹
彭泳熙男朋友Carson大有來頭
彭泳熙男朋友亦大有來頭，就係曾參加《全民造星V》二十強止步嘅李嘉俊Carson，係唱歌老師兼男團「MATCH」成員。同時，二人亦一同參與今次真人選秀節目《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: THE STAGE OF VOICE》，紛紛晉身20強，該節目將於 5月4日（星期日）晚開始播出。
25歲彭泳熙參賽唔敢俾老竇知
ViuTV真人騷《戀愛Staycation》第2季參賽者彭泳熙（HeiHei）網名叫「月巴女子」，身形嬌小，只有156cm，平時除了直播打機片段，偶然還會cosplay大晒32E驕人身形。問到家人對她參加《戀愛Staycation》有何睇法？她笑言：「我冇同屋企人講我參加戀愛staycation，我只係講去拍ViuTV節目，冇講實際內容呀！節目出咗街我都冇同屋企人講，因為我覺得好尷尬，我同我老竇唔係成日傾偈，冇乜交流，我好驚佢睇咗會有乜嘢評價。」
彭泳熙愛打機入埋職業隊
談到入行經過，彭泳熙表示：「我而家冇經理人公司，自由身，我唔係娛樂圈人，純粹係電競圈嘅人，細細個已經好鍾意打機，中學畢業後入咗女子職業隊，入咗大約4、5年後解散，跟住我喺電競圈搵嘢做，例如做遊戲比賽主持，電競主播，性質好似比賽旁述咁。」在其IG可見到彭泳熙喜歡cosplay奈德麗，造型性感可愛。
專制前度連染髮都唔批准
樣子甜美的彭泳熙年僅22歲，戀愛經驗不少：「計埋細細個中學puppy love拍過5次拖，印像最深刻係有兩段，對上一個男朋友，好多嘢都唔畀我做，連染頭髮都唔畀，唔好講話電視騷、想做artist，一定唔做批准，因為佢管得好嚴，好專制，所以我同佢分手半年有好大嘅轉變，可以做返我想做嘅事，參與返多啲活動例如開直播、報名參加《全民造星》，但入唔到99強，哈哈！」
彭泳熙想知自己係咪咁差
彭泳熙得知ViuTV招募《戀愛Staycation》參賽者立即報名：「好似幾好玩，我嘅戀愛經驗都唔係太過開心，好多都不愉快收場，所以對自己同埋對感情冇乜信心，嚟參加呢個節目想印證吓自己係咪咁差囉，我係咪真係好有問題，所以每段感情都咁不快樂收場？呢個係我想知道嘅原因。同埋我係電競圈嘅人，唔會識唔到男仔，但識親啲男仔都好細個，同埋唔成熟，社會經驗少啲，待人處事會比較差，我唔鍾意呢啲type。」
揀卒：鍾意照顧到人嘅男仔
彭泳熙談到擇偶條件：「我鍾意啲可照顧到人嘅男仔，所以想跳出圈子，識多啲其他人，但係冇辦法，我做嘢嚟嚟去去都對住電腦，識唔到新朋友。拍呢個節目賺咗好多嘢，拍唔拍到拖就唔講啦，睇節目就知，我冇預期可以拖住手出camp，我最想識到唔同界別嘅人，我覺得自己嘅圈子實在太單一。識到呢7個參賽者都好開心，完全唔識嘅人一齊12日朝夕相對，坦識相對，所以出camp後呢7個人喺我心中都佔一個重要位置。」
即睇彭泳熙靚相：
彭泳熙有樣有身形，不難出pool喎！