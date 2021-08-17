Tommy阮民安為9月兩場個唱造勢 出口術話全部售罄 被踢爆網上仍有貴飛賣

前E-kids成員Tommy阮民安將於9月9日與10 日舉行一連兩場個人演唱會，雖然只是旺角麥花臣不是紅館，但對Tommy來說已難能可貴。Tommy在其私人社交網為自己造勢，先推出網上預售，再在8月13日正式公開發售，Tommy同日已公布門票全部售罄，仲話見大家咁捧場，會拎晒內部認購的門票出來賣，強調只有少量叫大家去搶，不過截至8月17日，網上仍有9月9日的貴飛賣，點解呢？

撰文：東方新地 圖片：Tommy FB圖片、東方新地