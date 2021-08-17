Tommy阮民安為9月兩場個唱造勢 出口術話全部售罄 被踢爆網上仍有貴飛賣
前E-kids成員Tommy阮民安將於9月9日與10 日舉行一連兩場個人演唱會，雖然只是旺角麥花臣不是紅館，但對Tommy來說已難能可貴。Tommy在其私人社交網為自己造勢，先推出網上預售，再在8月13日正式公開發售，Tommy同日已公布門票全部售罄，仲話見大家咁捧場，會拎晒內部認購的門票出來賣，強調只有少量叫大家去搶，不過截至8月17日，網上仍有9月9日的貴飛賣，點解呢？
撰文：東方新地 圖片：Tommy FB圖片、東方新地
Tommy個唱造勢有策略
E-kids曾以組合形式開過演唱會，估唔到Tommy阮民安單飛一樣有號召力。日前Tommy宣布將於9月在旺角麥花臣場館開兩場演唱會，向來有諗頭的他賣飛都好有策略，先舉行快閃預售，對外宣稱反應非常熱烈，跟住到8月13日公開發售，Tommy唔使一日就宣布門票已售罄。
再聲稱開放內部認購門票
Tommy好高興咁宣布門票已全部售罄之時，同時宣布會再開放出之前留給皇親國戚的門票公開發售，重點是門票只剩少量，叫大家快些去搶購。
頭場門票依然未搶晒
事隔幾日，本刊記者於8月17日再上Tommy公開售票的網站，發現仍有9月9日的580元門票出售，估唔到他口中的少量門票依然未賣晒！
搵梁祖堯打救
為了個唱Tommy仆心仆命，他更在社交網po出與梁祖堯的合照，表示已搵對方調教自己，為個唱的表演頂目作出指導。