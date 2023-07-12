Toyz被揭街頭拖性感人妻 直播終認有親密關係 「戴帽」老公嬲爆內幕！
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電競選手Toyz近日因和鍾培生的拳賽—「拳上 2023 終於之戰 – The Cage 2023」，吸引到不少網民關注。最近有網民看到他和性感美女在街上牽手，其後更被網民大爆當中內幕，原來女方是一位已婚的模特兒！
Toyz街頭拖人妻模特兒
近日有網民爆料指在街上看到Toyz和「包頭妹」的女子行為舉止親民。兩人手牽手緊貼對方步行。雖然Toyz有解釋兩人是正在拍片，但細心的網民仍然發掘到蛛絲馬跡。
榕榕子擁逾14萬粉絲
經過網民的對比，發現當日和Toyz牽手的「包頭妹」女子是模特兒榕榕子，本名叫作古容榕。她的社交平台有14.3萬人追蹤，不時分享性感相片，盡顯激突身形。其後亦有網民發現榕榕子是已婚人妻，更是3個孩子的媽媽。
綠帽老公嬲爆提供證據
其後，台媒指榕榕子老公對此十分生氣，並表示現時兩人正在申請離婚中，但榕榕子完全不和他溝通，訊息更是不讀不回。其老公亦有出示身分證的配偶欄為證，配偶的名字寫著古容榕，是榕榕子的本名。然而，網民從榕榕子社交媒體發現，榕榕子多張相片的背景疑似在Toyz家中拍攝，從而判斷榕榕子經常到訪Toyz家中。
Toyz直播認發生親密關係
消息爆出後，榕榕子在社交平台表示：「榕近期家裡有事，可能要暫停這兩週的工作，暫時也不會安排新的工作，訊息可能也不太會回，希望大家體諒」，未知是否受此事困擾。然而Toyz在直播中，亦不斷被網民追問，其後他回應雙方是自願進行親密關係，間接承認事件。
網民：不意外
有不少網民表示：「點解Toyz做呢d野我唔意外」、「證明做人越xx過得越好，靚女鍾意壞嘅」、「TOYZ個人生真心屈」。亦有網民表示可能Toyz不知對方的婚姻狀態，不知者不罪。
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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]爆料公社二社、IG＠toyzlol、IG＠rongrongku