Toyz被揭街頭拖性感人妻 直播終認有親密關係 「戴帽」老公嬲爆內幕！

電競選手Toyz近日因和鍾培生的拳賽—「拳上 2023 終於之戰 – The Cage 2023」，吸引到不少網民關注。最近有網民看到他和性感美女在街上牽手，其後更被網民大爆當中內幕，原來女方是一位已婚的模特兒！