網紅Toyz獄中與台灣女友篠崎泫完成結婚登記 免遭遣返香港最快11月放監
33歲香港網紅Toyz（劉偉健）因販毒案入獄服刑期間，竟然爆出已經與32歲台日混血女友篠崎泫完成結婚登記的震撼消息。這個突如其來的婚訊不但令網民嘩然，更被質疑是為了避免刑滿後被遣返香港的「策略性婚姻」，而篠崎泫面對傳媒查證時的低調回應「之後有好消息會跟大家說」，更加深了外界對這段獄中婚姻的種種猜測。
Toyz獄中完成結婚登記成台灣女婿
據台灣傳媒爆料，Toyz在桃園監獄服刑期間已經與篠崎泫低調完成結婚登記手續，正式成為「台灣女婿」。這個消息來得相當突然，因為兩人從未公開透露過結婚計劃。Toyz自2024年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過一年九個月，而這段期間篠崎泫一直不離不棄地支持男友，甚至收到Toyz寄出的45頁手寫情書後更加感動。
避免遣返香港關鍵動機曝光
外界普遍認為，Toyz選擇在服刑期間結婚的關鍵動機，是為了在刑滿或假釋後能夠依親取得居留資格，避免被驅逐出境遣返香港。由於Toyz持有香港護照，如果沒有合法居留身份，刑滿後將面臨被遣返的風險。透過與台灣籍的篠崎泫結婚，他不但能夠保障在台灣的資產，更有機會讓網紅事業東山再起。若服滿刑期，Toyz將在2028年7月16日出獄，但如果申請假釋成功，最快在今年11月就能重獲自由。
篠崎泫低調回應婚訊傳聞
面對傳媒查證婚訊，篠崎泫並未直接否認，只是低調表示「之後有好消息會跟大家說」，這個曖昧的回應更加深了外界對婚訊的確信。而她近期在社交平台上的動態也顯示正在積極為將來做準備，包括進行凍卵療程，令人聯想是否為了配合未來的家庭計劃。不過她也曾因為腹部微凸被網民誤會懷孕，需要澄清是因為便秘導致腹部脹氣，自嘲「滿肚子都是大便」。
網民質疑策略性婚姻真實性
這個突如其來的婚訊在網上引起熱烈討論，不少網民質疑這是一場「策略性婚姻」，目的純粹是為了讓Toyz避免被遣返。有網民留言「咁啱咁橋獄中結婚，明顯係為咗身份啦」、「真愛定係為咗居留權？」、「篠崎泫真係好傻好天真」。也有人認為篠崎泫在男友入獄期間不離不棄已經很難得，「起碼佢肯等，唔似得其他女人一入獄就飛咗」。無論如何，這段獄中婚姻的真實動機和未來發展，相信會繼續成為網民熱議的話題。
圖片來源：ig@toyzlol、ig@hsyan0625資料或影片來源：原文刊於新假期