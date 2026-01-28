網紅Toyz獄中與台灣女友篠崎泫完成結婚登記 免遭遣返香港最快11月放監

33歲香港網紅Toyz（劉偉健）因販毒案入獄服刑期間，竟然爆出已經與32歲台日混血女友篠崎泫完成結婚登記的震撼消息。這個突如其來的婚訊不但令網民嘩然，更被質疑是為了避免刑滿後被遣返香港的「策略性婚姻」，而篠崎泫面對傳媒查證時的低調回應「之後有好消息會跟大家說」，更加深了外界對這段獄中婚姻的種種猜測。