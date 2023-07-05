鍾培生Toyz｜台北生死拳賽今日開戰！二人開打前夕火藥味濃
台北直擊！鍾培生過磅玩偷襲 未打先開戰 Toyz揚言要見血「至少打斷鼻骨」
Derek鍾培生早前接受Jpex以1000萬港幣邀約，喺台北小巨蛋舉行嘅《拳上 The Cage》比賽中，同「世仇」Toyz劉偉健一決勝負。《拳上 The Cage》於今日7月5日正式開戰，在比賽前夕，主辦單位召集所有選手進行過磅儀式，兩位「拳手」除咗喺台上互寸外，一落台就兩度打大交，鍾培生先打了對方一巴掌再推對方一把，要工作人員擋開，合照時又隔開幾丈遠，資深判評只好企兩人中間搞氣氛！
鍾培生怒斥Toyz侮辱其家人，所以一定要打贏佢，仲自爆禁慾十星期備戰。Toyz受訪時就爆鍾培生係雙面人，對外人同對員工差天共地，揚言要打爆Derek鼻骨，唔流血都唔收手咁話！
Toyz爆鍾培生係雙面人 二人頗有淵源
Toys受訪時表示，自己剛才被打巴掌當下真的滿不爽，他表示：「要動手就大力點，像個娘們在那邊推」，鍾培生就表示：「沒有人可以抵毀我家人」。為平息兩人戰火，主辦單位加碼「1000萬枚虛擬貨幣JPC」給贏家，希望鼓勵雙方打出更激烈比賽。Toyz與鍾培生頗有淵源，Toyz早在2012年就因為贏得英雄聯盟2012賽季世界大賽冠軍而聲名大噪，及後2014年就由「台北暗殺星」戰隊轉往「Hong Kong Esports」，即鍾培生的電競隊伍。有指當時Toyz在個人Facebook發文公布已離開HKE，並疑似暗示Hong Kong Esports（HKE）老闆逼自己打假比賽。據當時新聞，Garena也曾判處HKE新台幣20萬元罰款。HKE方表示Toyz違約私自離隊，之後Toyz也因合約糾紛，在長達1年時間無法上場比賽或直播實況。到2019年Toyz出版自傳書《我是傳奇》，又再遭到鍾培生控告，判決須賠償鍾培生22萬港幣。
鍾培生Toyz｜生死拳賽敲定7月5日開打 台上公然寸盡前老闆＋館長
鍾培生過往與林作的「林鍾大戰」，吸引全港人注目並食花生。今番選擇對上「前員工」Toyz，將兩人一直積怨下來的私人恩怨決定用拳賽解決，雖然早前有傳過或拳賽會告吹。不過最後大會確認鍾培生今次收高達$1,000萬港元拳酬最終開打，並於昨日（15日）舉行事前「嘴炮大會」，兩人火藥味都相當濃，而今次拳賽定名為「拳上 2023 終於之戰 – The Cage 2023」。
鍾培生Toyz｜火藥味極濃
Toyz（劉偉健）當然都在事前記者會上發揮自己打機學來的嘴炮功力，瘋狂向前老細輸出，先是插「直到今年為止33歲，OK那他自稱是香港電競教父，實際上是一個不折不扣的富4代，他的戰績是4勝0敗2 KO，可以發現他的對手，要嘛都是在演戲，要嘛是那種拳擊0基礎的人，所以呢，也挺可憐的。」，仲笑指對方唯一贏過自己的僅有「投對胎」。而鍾培生當然都唔惹少，回應指：「可以盡量去踩低我，但是在Toyz身邊，其實很多人來說，我是唯一一個一直贏他的人。」，仲笑Toyz：「只憑館長名義向粉絲賣80、100元一杯綠茶」無論是對話間抑或是合照時，兩人都火藥味十足，為比賽都落足唔少重料！
鍾培生Toyz｜館長再被嘲笑
館長作為是次拳賽總顧問，都會有義務去確定今次拳賽中大家的水平及安全等等。而大家都知Toyz同館長都有過「牙齒印」，Toyz今次同樣不放過館長，表面好Nice咁送了一件寫住「戰組」的T-Shirt予對方，館長當下都即刻強顏歡送並接下T-Shirt。而該T-Shirt上的「戰組」字眼正正是在嘲笑對方以前曾加入過「竹聯幫戰組」。
網民叫Toyz唔好做「Runningman」
網民對於Toyz與鍾培生的拳賽都充滿興趣，仲笑指「邊個比人打死都係好消息」。而都有網民希望Toyz今次唔好好似林作一樣，只會做「Runningman」通場跑，而是正面見到肉與肉之間的碰撞，希望能夠真真正正地「隻揪」！
即睇記者會!
鍾培生勢要好好教訓 Toyz
人生贏家鍾培生！百億身家富三代！
鍾培生絕對是名副其實的「富三代」，爺爺鍾江海係「工廈大王」，創辦上市公司華廈置業；家族從事物業投資，手中持有不少商廈、工廈和住宅，媒體粗略估計超過一百億身家。
鍾培生坐擁淺水灣萬呎豪宅 訂製30萬冷凍艙鍛鍊超人體魄
鍾家人現居住於淺水灣5層過萬呎嘅獨立屋。不但坐落於淺水灣的黃金地段，家中的車房泊滿了一架架名車。萬呎獨立屋裡面不但有各式各樣的娛樂設施，麻雀房、酒房、Playroom、衣帽間等是基本設備，連工人姐姐都有自己獨立的一層房間！豪宅內不乏健身設備，早年已有露天標準擂台，而為了今次「培生擂台：無敵盃」，更訂製了一部價值30萬的「冷凍艙」，功能是操練後快速舒緩，採用液態氮輸出低溫，幫助運動員舒緩肌肉，同時又不會令身體凍傷！
鍾培生限量靚車慢慢揸
跑車都有3架嘅鍾培生，話自己一個月都係揸2-3次。但係架架都貴到飛天，車牌都有埋唔同名，果然有錢人嘅生活係咁離地：
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鍾培生美國大學畢業 炒股賺第一桶金
鍾培生早年就讀聖保羅男女中學附屬小學和聖保羅男女中學，17歲於美國南加州大學修讀數學與經濟，自言「數口精」。17歲的他就懂得借用家人的股票戶口，看準時機投資股票，第一次炒股就已經贏得20萬！後來，年滿18歲的鍾培生更開始醉心於衍生工具，憑炒賣高風險的期指贏得人生的第一桶金！
進軍電競圈
2013年鍾培生大學畢業後，憑著炒期指賺嘅千萬元資金，進軍電競圈。2018年以創辦人的身分入選福布斯亞洲《30位30歲以下精英》（30 UNDER 30）的「消費科技」名單。近年被一眾巴打譽為「香港電競之父」，27歲時嘅鍾培生已經坐擁估值4千萬美元（約3.12億港元）的電競公司！
進軍YouTube拍片 經常邀請女神一齊分享喜悅
鍾培生經常出現喺YouTube到上片，更會邀請女神為佢嘅Youtube Channel拍片（陪佢遊山玩水）。當中邀請過宅男女神陳嘉倩、簡淑兒（Jessica）、YanYan C（張欣欣）等！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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