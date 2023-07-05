鍾培生Toyz｜台北生死拳賽今日開戰！二人開打前夕火藥味濃

鍾培生Toyz｜香港首批電競選手Toyz（劉偉健）過去曾在英雄聯盟憑藉戰隊「TPA」奪下S2世界冠軍，之後在電競之路都相當耀眼，近年轉職成為直播主，每次開Live都引大批觀眾觀看。而與他有著「牙齒印」的前老細鍾培生，兩人恩怨要在擂台解決！生死拳賽都終於敲定，7月5日台北小區蛋開打！