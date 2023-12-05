Toyz擔任電競頒獎禮嘉賓 被知名實況主統神台上不斷爆粗怒罵

電競選手KOL Toyz（劉偉健） 2022年年底因涉嫌販賣「草」，最後法庭判決了4年2個月的有期徒刑。而近日Toyz出席了「2023 星光電競大賞」擔任嘉賓要頒發「最佳娛樂效果獎獎」，而接受獎項的是台灣網路遊戲實況主統神（張嘉航），不過在獲獎時台上發生鬧劇，統神大發脾氣，喪鬧Toyz…