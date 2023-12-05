Toyz擔任電競頒獎禮嘉賓 被知名實況主統神台上不斷爆粗怒罵
Toyz做頒獎嘉賓被領獎者狂鬧
11月4日舉行「2023 星光電競大賞」，頒發「最佳娛樂效果獎」時，搵嚟Toyz做頒獎嘉賓，Toyz仲讀緊獎項，未宣布邊個得獎時，統神（張嘉航）就直接踩上台，當時場面已一度混亂，Toyz表示「幹嘛啦，冷靜點，不一定是你啦」。統神再下台等待宣布結果，等Toyz一說出結果後，統神即衝上台後狂鬧：「x的找個xx來頒獎，你們製作單位怎樣做？」Toyz隨即還想把獎項交給統神：「來來來，不要這麼生氣」，但統神沒有領獎，還直接拋掉那張得獎紙。
領獎者老婆都發飆 場面一度尷尬
Toyz尷尬落台，統神再搶咪鬧Toyz丟架認為佢不要臉，質問佢出嚟呢啲場合做咩，應乖乖接受審判！主持人都一度尷尬唔知講咩好，後來統神落咗台之後，統神的老婆003仲繼續喺台下大鬧：「你們怎麼這樣做事呀，整人嗎？」、「是個整人的獎項嗎？」、「這是一個整人的活動嗎？」、「笑死人」，Toyz一邊尷尬離開現場，此時統神見老婆發飆笑住上台打圓場：「好了啦，做做效果」，其後統神老婆受訪時表示早知咁樣就唔帶個仔嚟！
電競協會發聲明致歉：考量得未夠周全
事後電競協會於社交平台發表聲明以及致歉，解釋點解會邀請Toyz做嘉賓，「兩位在電競圈長年貢獻外，也是電競社群中有顯著影響力的意見領袖」，亦表示真係無諗過兩位同台時發生狀況，承認係協會考量得未夠周全。
台灣網民：離合法化不遠了 洗版電競協會
對於「2023 星光電競大賞」的事件，唔少台灣網民都不滿協會邀請Toyz做嘉賓，「看來離合法化不遠了」、「種種拙劣行為 還可以在外面跑跑跳跳」、「此時此刻不得不說統神真男人」、「統神清楚地教導我們，罪人在罪中被定罪，如果他們不相信統神是他們的救主，就會滅亡並下地獄（統神福音 3：16-18）」。還到協會聲明的post中留言洗版大鬧。
支持統神？網民意見兩極
亦有網民認為統神有點過份，相反顯得Toyz EQ很高，「Toyz EQ真的高」、「他完全沒做錯事情過嗎？感覺把私人情緒帶上公共場合 還人身攻擊 這種人有比較好？」、「Toyz笑不出來的臉超好笑」。
不過有網民相信統神似乎在做效果，「他爆氣大家都信了 效果獎當之無愧」、「我分不出來003是不是也在做效果」、「一手麥當勞一手小孩 003真的是頂級媽媽」、「這個效果直接拉滿 這個效果獎實至名歸 但我建議多頒發一個今日最派獎給統神 不愧是辣個拉風的男人」、「看到老婆爆怒 趕快嬉皮笑臉上台圓場 真是暖心」。
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