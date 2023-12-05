toyz 電競

Toyz擔任電競頒獎禮嘉賓 被知名實況主統神台上不斷爆粗怒罵

最新娛聞
東方新地

廣告

電競選手KOL Toyz（劉偉健） 2022年年底因涉嫌販賣「草」，最後法庭判決了4年2個月的有期徒刑。而近日Toyz出席了「2023 星光電競大賞」擔任嘉賓要頒發「最佳娛樂效果獎獎」，而接受獎項的是台灣網路遊戲實況主統神（張嘉航），不過在獲獎時台上發生鬧劇，統神大發脾氣，喪鬧Toyz…

toyz 電競
（圖片來源：「2023 星光電競大賞」）

Toyz做頒獎嘉賓被領獎者狂鬧

11月4日舉行「2023 星光電競大賞」，頒發「最佳娛樂效果獎」時，搵嚟Toyz做頒獎嘉賓，Toyz仲讀緊獎項，未宣布邊個得獎時，統神（張嘉航）就直接踩上台，當時場面已一度混亂，Toyz表示「幹嘛啦，冷靜點，不一定是你啦」。統神再下台等待宣布結果，等Toyz一說出結果後，統神即衝上台後狂鬧：「x的找個xx來頒獎，你們製作單位怎樣做？」Toyz隨即還想把獎項交給統神：「來來來，不要這麼生氣」，但統神沒有領獎，還直接拋掉那張得獎紙。

toyz 電競 Toyz仲讀緊獎項，未宣布邊個得獎時，統神張嘉航）就直接踩上台
Toyz仲讀緊獎項，未宣布邊個得獎時，統神（張嘉航）就直接踩上台（圖片來源：「2023 星光電競大賞」）
toyz 電競 Toyz一說出結果後，統神即衝上台後狂鬧「x的找個x毒來頒獎，你們製作單位怎樣做？」
Toyz一說出結果後，統神即衝上台後狂鬧「x的找個x毒來頒獎，你們製作單位怎樣做？」（圖片來源：「2023 星光電競大賞」）
toyz 電競 統神沒有領獎，還向Toyz直接拋掉那張得獎紙
統神沒有領獎，還向Toyz直接拋掉那張得獎紙（圖片來源：「2023 星光電競大賞」）

領獎者老婆都發飆 場面一度尷尬

Toyz尷尬落台，統神再搶咪鬧Toyz丟架認為佢不要臉，質問佢出嚟呢啲場合做咩，應乖乖接受審判！主持人都一度尷尬唔知講咩好，後來統神落咗台之後，統神的老婆003仲繼續喺台下大鬧：「你們怎麼這樣做事呀，整人嗎？」、「是個整人的獎項嗎？」、「這是一個整人的活動嗎？」、「笑死人」，Toyz一邊尷尬離開現場，此時統神見老婆發飆笑住上台打圓場：「好了啦，做做效果」，其後統神老婆受訪時表示早知咁樣就唔帶個仔嚟！

toyz 電競 Toyz一邊尷尬離開現場
Toyz一邊尷尬離開現場（圖片來源：「2023 星光電競大賞」）
toyz 電競 Toyz 此時統神見老婆發飆笑住上台打圓場
此時統神見老婆發飆笑住上台打圓場（圖片來源：「2023 星光電競大賞」）
toyz 電競 Toyz 「好了啦，做做效果」
「好了啦，做做效果」（圖片來源：「2023 星光電競大賞」）
toyz 電競 Toyz
（圖片來源：ig＠ctesa.tw）
toyz 電競 Toyz 統神的確帶咗小孩去現場
統神的確帶咗小孩去現場（圖片來源：ig＠ctesa.tw）
toyz 電競 Toyz 統神一家人離開
統神一家人離開（圖片來源：「2023 星光電競大賞」）

電競協會發聲明致歉：考量得未夠周全

事後電競協會於社交平台發表聲明以及致歉，解釋點解會邀請Toyz做嘉賓，「兩位在電競圈長年貢獻外，也是電競社群中有顯著影響力的意見領袖」，亦表示真係無諗過兩位同台時發生狀況，承認係協會考量得未夠周全。

Toyz 電競協會發聲明
電競協會發聲明（圖片來源：fb＠CTESA 中華民國電子競技運動協會）

台灣網民：離合法化不遠了 洗版電競協會

對於「2023 星光電競大賞」的事件，唔少台灣網民都不滿協會邀請Toyz做嘉賓，「看來離合法化不遠了」、「種種拙劣行為 還可以在外面跑跑跳跳」、「此時此刻不得不說統神真男人」、「統神清楚地教導我們，罪人在罪中被定罪，如果他們不相信統神是他們的救主，就會滅亡並下地獄（統神福音 3：16-18）」。還到協會聲明的post中留言洗版大鬧。

Toyz 電競協會發聲明後，遭網民洗版留言
電競協會發聲明後，遭網民洗版留言（圖片來源：fb＠CTESA 中華民國電子競技運動協會）

支持統神？網民意見兩極

亦有網民認為統神有點過份，相反顯得Toyz EQ很高，「Toyz EQ真的高」、「他完全沒做錯事情過嗎？感覺把私人情緒帶上公共場合 還人身攻擊 這種人有比較好？」、「Toyz笑不出來的臉超好笑」。

不過有網民相信統神似乎在做效果，「他爆氣大家都信了 效果獎當之無愧」、「我分不出來003是不是也在做效果」、「一手麥當勞一手小孩 003真的是頂級媽媽」、「這個效果直接拉滿 這個效果獎實至名歸 但我建議多頒發一個今日最派獎給統神 不愧是辣個拉風的男人」、「看到老婆爆怒 趕快嬉皮笑臉上台圓場 真是暖心」。

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：「2023 星光電競大賞」、ig＠ctesa.tw、fb＠CTESA 中華民國電子競技運動協會

讀者留言

熱門文章

 