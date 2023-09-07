網民最愛2023年TVB劇排行榜 第1位實至名歸 第2位贏在重女？

雖然2023年只過了大約四分之三，但已有網民急不及待地在討論區開po，以「2023年翡翠台劇集」為題，讓大家票選出3套最喜愛的劇集，最終選出10大最喜愛2023年TVB劇排行榜，不過po主在劇集選項中特別標明女主角的名單，就引起網民爭議。