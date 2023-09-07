網民最愛2023年TVB劇排行榜 第1位實至名歸 第2位贏在重女？

雖然2023年只過了大約四分之三，但已有網民急不及待地在討論區開po，以「2023年翡翠台劇集」為題，讓大家票選出3套最喜愛的劇集，最終選出10大最喜愛2023年TVB劇排行榜，不過po主在劇集選項中特別標明女主角的名單，就引起網民爭議。
2023年網民最愛TVB劇排行榜
第8-10位：有種好男人（女主角：李佳芯） / 黃金萬両（女主角：薛家燕） / 新四十二章（女主角：龔嘉欣、江嘉敏）
投票至9月5日截止，排除了《廉政狙擊》、《飛狐外傳》、《川內相親》等外購劇，TVB今年共播出了11套自家原創或合拍劇集，所以今次投票中獲得相同的4.29%票數，並列第8-10位的《有種好男人》、《黃金萬両》和《新四十二章》，可算是近乎包尾墊底，排名僅高於未能入榜的《輕．功》。
第7位：法言人（女主角：林夏薇）
由林夏薇主演的《法言人》僅憑7.14%票數獲得第7位，po主指結果比想像中低，他認為原因可能是同類律政劇太多，令觀眾缺乏新鮮感，加上這部劇集女主角只得林夏薇，卡士相對亦較弱。
第4-6位：隱門（女主角：黃智雯） / 靈戲逼人（女主角：龔嘉欣） / 寵愛Pet Pet（女主角：林夏薇）
《隱門》、《靈戲逼人》和《寵愛Pet Pet》3部劇集屬於風格完全不同的劇種，但都以同樣10%票數並列第4-6位，其中《隱門》和《靈戲逼人》收視、口碑均不俗，只有早前剛大結局的《寵愛Pet Pet》收視平平，到最後都未能突破20點。
第3位：破毒強人（女主角：胡定欣）
即將大結局的《破毒強人》卡士強勁，畫面有電影感，上周最高收視達到28點，在今年兩線劇中暫居單集收視冠軍，但意外地只得到網民最愛的第3位，口碑被指不似預期，po主分析指是因為陳豪作為最大反派能力過高，正派每次都慢人一步，令觀眾睇得唔夠過癮。
第2位：一舞傾城（女主角：姚子羚）
由王晶編審的《一舞傾城》是TVB今年最具話題的劇集，非常重女，女角陣容包括有陳法蓉、姚子羚、蔡潔、陳星妤、文凱玲、鄺潔楹、傅嘉莉等，雖然po主在投票名單中，只列出了姚子羚一個女主角，但仍有17.14%票數令這部劇集成為網民最愛的2023年TVB劇第2位。
第1位：隱形戰隊（女主角：唐詩詠、劉穎鏇、劉佩玥、江美儀）
《隱形戰隊》口碑和收視暫時都是今年之冠，深得網民歡心，相信亦會是今年TVB頒獎禮上的大贏家，獲得網民最愛的2023年TVB劇第1位實至名歸。這部劇集也是唐詩詠離巢TVB前的最後一部作品，劉佩玥和劉穎鏇的演出同樣吸睛，但江美儀也被po主列為女主角之一，就引起網民反對，認為她最多只屬女配。
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