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網民最愛2023年TVB劇排行榜 第1位實至名歸 第2位贏在重女？

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雖然2023年只過了大約四分之三，但已有網民急不及待地在討論區開po，以「2023年翡翠台劇集」為題，讓大家票選出3套最喜愛的劇集，最終選出10大最喜愛2023年TVB劇排行榜，不過po主在劇集選項中特別標明女主角的名單，就引起網民爭議。

2023年網民最愛TVB劇排行榜

第8-10位：有種好男人（女主角：李佳芯） / 黃金萬両（女主角：薛家燕） / 新四十二章（女主角：龔嘉欣、江嘉敏）

投票至9月5日截止，排除了《廉政狙擊》、《飛狐外傳》、《川內相親》等外購劇，TVB今年共播出了11套自家原創或合拍劇集，所以今次投票中獲得相同的4.29%票數，並列第8-10位的《有種好男人》、《黃金萬両》和《新四十二章》，可算是近乎包尾墊底，排名僅高於未能入榜的《輕．功》。

TVB劇 有種好男人 大結局 有種好男人 劇中兩大女神Ali及陳自瑤Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look
事實上由李佳芯主演的《有種好男人》跨平台直播收視平均有高達22.4點，是TVB今年收視排行榜的第3位，不過拍完《有種好男人》後，李佳芯一直未有新劇開拍。（圖片來源：《有種好男人》劇照）
TVB劇 有種好男人 大結局 有種好男人 劇中兩大女神Ali及陳自瑤Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look
陳自瑤的神級八婆演技亦獲睇好可以再攞最佳女配角獎。（圖片來源：《有種好男人》劇照）
TVB劇 黃金萬両 以往是賀歲劇台柱的家燕姐，自2015年播出的《倩女喜相逢》後，相隔8年再度演出賀歲劇自然教人期待
《黃金萬両》是家燕姐相隔8年再演出的賀歲劇，但全劇僅得8集，由年三十晚播到年初七。（圖片來源：《黃金萬両》劇照）
TVB劇 新四十二章 江嘉敏為拍劇犧牲一頭長髮。
《新四十二章》入面江嘉敏亦被列為女主角之一，這也是她今年唯一主演的劇集，但短髮Look似乎真係好影響網民對她的觀感，有指亦因此令她被男友狠飛 。（圖片來源：《新四十二章》劇照）
TVB劇 新四十二章 龔嘉欣今次鬍鬚造型一公開就惹起網民熱議，被網民大讚佢願意為劇集改變造型，夠放得開！
龔嘉欣在劇中造型就十分百變，其中鬍鬚造型更一度引起網民熱議，大讚她夠放得開！(圖片來源：《新四十二章》劇照、IG@kungkaty）
TVB劇 劇中龔嘉欣亦有跳K-pop的索女造型。
劇中龔嘉欣亦有跳K-pop的索女造型。（圖片來源：IG@kungkaty）

第7位：法言人（女主角：林夏薇）

由林夏薇主演的《法言人》僅憑7.14%票數獲得第7位，po主指結果比想像中低，他認為原因可能是同類律政劇太多，令觀眾缺乏新鮮感，加上這部劇集女主角只得林夏薇，卡士相對亦較弱。

TVB劇 法言人 馬明補充指《法言人》劇本首尾呼應、有完整性，四位主角友情線寫得感人
馬國明指《法言人》劇本首尾呼應、有完整性，四位主角友情線寫得感人。（圖片來源：《法言人》劇照）
TVB劇 法言人 TVB新劇《法言人》將接棒《女法醫JD》，由4月10日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗、容天佑、蔣祖曼、陳嘉慧、黃長興及李成昌等。
《法言人》其實除了林夏薇仲有不少女角，包括何依婷、蔣祖曼、趙璧渝、陳嘉慧等。（圖片來源：FB@TVB）

第4-6位：隱門（女主角：黃智雯） / 靈戲逼人（女主角：龔嘉欣） / 寵愛Pet Pet（女主角：林夏薇）

《隱門》、《靈戲逼人》和《寵愛Pet Pet》3部劇集屬於風格完全不同的劇種，但都以同樣10%票數並列第4-6位，其中《隱門》和《靈戲逼人》收視、口碑均不俗，只有早前剛大結局的《寵愛Pet Pet》收視平平，到最後都未能突破20點。

TVB劇 隱門大結局 黃智雯 隱門 吳岱融慘遭黃智雯「16 連環摑」
黃智雯在《隱門》中癲喪演技大爆發，獲讚有力爭視后。（圖片來源：《隱門》劇照）
TVB劇 隱門 湯洛雯飾演新界東區警署重案組警長，90年代持械打劫金鋪案件受害者之一
《隱門》女主角陣容其實仲有湯洛雯，不過演技被黃智雯比下去，只得翻脹師奶身形引起話題。（圖片來源：《隱門》劇照）
TVB劇 靈戲逼人 其實 Ivan 之所以發個咁嘅夢，前提係柳芳喺佢臨瞓前跳 K-pop 氹佢開心。
《靈戲逼人》難得有靈異題材劇集，龔嘉欣演女鬼亦做得較她在《新四十二章》的角色討好。（圖片來源：《靈戲逼人》劇照）
TVB劇 09-10 穎鏇呢個造型好有仙氣。
作為女二的劉穎鏇主打做粵劇，造型獲讚充滿仙氣，但相對唔夠吸睛。（圖片來源：《靈戲逼人》劇照）
TVB劇 《寵愛Pet Pet》林夏薇和周嘉洛這對CP雖然有新鮮感，但被指欠缺火花，難吸引觀眾。
《寵愛Pet Pet》林夏薇和周嘉洛這對CP雖然有新鮮感，但被指欠缺火花，難吸引觀眾。（圖片來源：《寵愛Pet Pet》劇照）

第3位：破毒強人（女主角：胡定欣）

即將大結局的《破毒強人》卡士強勁，畫面有電影感，上周最高收視達到28點，在今年兩線劇中暫居單集收視冠軍，但意外地只得到網民最愛的第3位，口碑被指不似預期，po主分析指是因為陳豪作為最大反派能力過高，正派每次都慢人一步，令觀眾睇得唔夠過癮。

TVB劇 《破毒強人》由陳豪、蕭正楠、胡定欣及張曦雯領銜主演
《破毒強人》有視帝陳豪加視后胡定欣，收視有保證，但口碑未及《隱形戰隊》，豆瓣評分更創新低，在內地播畢大結局後，都只得5.5分。（圖片來源：《破毒強人》劇照）

第2位：一舞傾城（女主角：姚子羚）

由王晶編審的《一舞傾城》是TVB今年最具話題的劇集，非常重女，女角陣容包括有陳法蓉、姚子羚、蔡潔、陳星妤、文凱玲、鄺潔楹、傅嘉莉等，雖然po主在投票名單中，只列出了姚子羚一個女主角，但仍有17.14%票數令這部劇集成為網民最愛的2023年TVB劇第2位。

TVB劇 《一舞傾城》有不少情慾場面都引起網民爭議，話題度極高，即使已播完近3個月，但網民喜愛度仍勝過正在播出的《破毒強人》。
《一舞傾城》有不少情慾場面都引起網民爭議，話題度極高，即使已播完近3個月，但網民喜愛度仍勝過正在播出的《破毒強人》。（圖片來源：《一舞傾城》劇照）
TVB劇 一舞傾城 盤點 姚子羚明顯好大氣場！
臥底警花姚子羚做性感打女，被po主視為女主角。（圖片來源：《一舞傾城》劇照）
TVB劇 一舞傾城 盤點 56歲嘅陳法蓉keep得幾好！
但久未拍劇的陳法蓉亦被指有勁多戲份。（圖片來源：《一舞傾城》劇照 ）

第1位：隱形戰隊（女主角：唐詩詠、劉穎鏇、劉佩玥、江美儀）

《隱形戰隊》口碑和收視暫時都是今年之冠，深得網民歡心，相信亦會是今年TVB頒獎禮上的大贏家，獲得網民最愛的2023年TVB劇第1位實至名歸。這部劇集也是唐詩詠離巢TVB前的最後一部作品，劉佩玥和劉穎鏇的演出同樣吸睛，但江美儀也被po主列為女主角之一，就引起網民反對，認為她最多只屬女配。

TVB劇 隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 仲有唐詩詠制服Look。
《隱形戰隊》是唐詩詠的離巢作。（圖片來源：《隱形戰隊》劇照）
TVB劇 隱形戰隊 唐詩詠亦不甘示弱，穿上白色緊身上衣對撼
有緊身白Tee造型。（圖片來源：IG@jazz_boon）
TVB劇 隱形戰隊 結局 劇情 陳展鵬 plt 邢風被送到醫院，一直昏迷不醒，家強、國希擔心不已。
江美儀也被列為女主角之一。（圖片來源：《隱形戰隊》劇照）
劉穎鏇 近日劉穎鏇在TVB劇集《隱形戰隊》中集集以小背心出場，吸引一班網民和觀眾眼球。
劉穎鏇在TVB劇集《隱形戰隊》中集集以小背心出場，吸引一班網民和觀眾眼球。（圖片來源：IG@itstiffanylau）
TVB劇 隱形戰隊 劉佩玥身穿一身V領性感絲質睡衣，大曬性感逆天長腿
劉佩玥亦有身穿一身V領性感絲質睡衣，大曬性感逆天長腿。（圖片來源：IG@jazz_boon）
TVB劇 有網民指po主太心急，應該延後截止時間，讓更多網民參與投票。
有網民指po主太心急，應該延後截止時間，讓更多網民參與投票。（圖片來源：網民投票截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：《有種好男人》劇照、《黃金萬両》劇照、《新四十二章》劇照、IG@kungkaty、《法言人》劇照、FB@TVB、《隱門》劇照、《靈戲逼人》劇照、《寵愛Pet Pet》劇照、《破毒強人》劇照、《一舞傾城》劇照、《隱形戰隊》劇照、IG@itstiffanylau、IG@jazz_boon

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