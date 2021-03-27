22歲「波波」黃凱儀心機裝嚇窒嘉賓 朱敏瀚不敢直望：我返唔到屋企

《後生仔》主持波波黃凱儀出名身材出眾，日前配合節目主題，與其餘三位《後生女》主持以「心機裝」現身，當日嘉賓是最佳男女配得主朱敏瀚和賴慰玲，波波一脫去外套，立即令在場男士窒息，有個台妹女友的朱敏瀚更不敢直視，不停話：「呢集出街我返唔到屋企﹗」

文：東方新地 ｜ 圖：《後生仔傾吓偈》截圖、無綫《萬千星輝賀台慶》截圖、krysella wong IG、新傳媒圖庫