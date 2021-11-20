TVB台慶2021｜張振朗孭飛做台慶短劇 哭訴多年辛酸 感動全場
TVB台慶2021圓滿結束，今年是總經理曾志偉入主後首個台慶，當然要搞得有聲有色，小生花旦傾巢而出，表現出無綫是好有人情味的大家庭。而每年都有的《萬千星輝賀台慶》短劇環節亦不再胡鬧，找來上位小生張振朗孭飛，道出藝員訓練班學員的辛酸，張振朗感同身受講到喊，大派洋蔥，不少在場藝員都畀佢搞到眼濕濕。
撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、[email protected]張振朗
TVB台慶2021短劇
TVB台慶2021被喻為近年最認真的台慶，而每年的表演項目中不少得台慶短劇，今年以《西遊記》為主題，由張振朗孭飛，並與多位同樣出自藝訓班的男藝員一齊扮演孫悟空的徒孫。
張振朗賣力演出
張振朗以輕鬆幽默的手法演繹台前幕後的種種心酸，當中初出道新人受到白眼與不公平對待亦一一展現，張振朗成個人凌空撻落木枱，睇到在場藝員嘩嘩聲，最後更被飾演導演的周嘉洛大鬧「垃圾」，但他依然繼續努力追夢，不輕易放棄。
辛酸經歷感動全場
張振朗哽咽著說：「我哋訓練班出身嘅呢，就算喺一個虛構嘅世界入面，都好想演好每一場戲，我雖然試過做死屍、士兵，精神病人，亦都試過凌晨4點布PA打畀我，佢話監製有個角色想搵我做，可唔可以朝早7點過嚟幫手呀？我話好呀，做啲乜嘢？係做替身。有人問點解夜媽媽仲要聽呢個電話呢？我話如果唔聽呢個電話唔知幾時會再有。好多謝訓練班嘅老師教識我，演戲係冇分啱定錯，只係睇你有幾想做好呢一件事，要幾想？係好想、好想、好想、好想……先至得。我哋訓練班起步可能比其他人慢，但只要有機會一定比其他人跑得快。我係訓練班第25期嘅張振朗。」張振朗說畢全場拍掌，鏡頭仲影住幾位藝員感動到眼濕濕。
網民讚張振朗有Heart
接著其他同台的藝訓班學員亦站起來報上名來，當中包括有份演出的周嘉洛、何廣沛、馬貫東、阮政峰及朱敏瀚等等，鼎爺李家鼎更以藝訓班的武術導師身份現身。張振朗的深情演出一發不可收拾，在台後接受訪問時繼續喊唔停，一次過釋放多年的冤屈。不少網民都覺得好感動，仲話睇到喊。
今年台慶真係好多感動位！