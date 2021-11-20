TVB台慶2021｜張振朗孭飛做台慶短劇 哭訴多年辛酸 感動全場

TVB台慶2021圓滿結束，今年是總經理曾志偉入主後首個台慶，當然要搞得有聲有色，小生花旦傾巢而出，表現出無綫是好有人情味的大家庭。而每年都有的《萬千星輝賀台慶》短劇環節亦不再胡鬧，找來上位小生張振朗孭飛，道出藝員訓練班學員的辛酸，張振朗感同身受講到喊，大派洋蔥，不少在場藝員都畀佢搞到眼濕濕。

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、[email protected]張振朗