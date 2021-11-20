TVB台慶2021｜歌星藝人齊爆被公司雪藏原因 湯洛雯爆陳煒有男友兼恨嫁？
編輯：東方新地｜圖片來源：[email protected] (official)、《萬千星輝賀台慶2021》截圖｜部份文章刊於：新Monday
《萬千星輝賀台慶》延續傳奇
以「延續傳奇」為主題，大會司儀由汪明荃、鄭裕玲、鄧梓峰、林盛斌、黎芷珊、崔建邦、麥美恩、陳貝兒、陸浩明、馮盈盈、丁子朗及宋宛穎携手擔任，亮燈儀式由電視廣播有限公司主席許濤先生主持，為台慶夜揭開序幕。配合今年台慶口號「TVB邁向55周年「攜手創無限」，全台台前幕後上下一心，發揮潛能，齊心一同創造無限，向數碼化娛樂平台進發，繼續為廣大觀眾帶來無盡娛樂資訊，延續電視傳奇。
表演分歌星同藝員隊
鄭裕玲（Do姐）擔任藝員隊隊長，率領藝員隊奮力表演奪標，歌星隊則由汪明荃（阿姐）領軍，帶領眾歌手落力獻唱演出，兩隊將會進行三輪比併，並由陳百祥（叻哥）擔當公證人，為台慶帶來連場大型歌舞匯演、Band Sound、花式體操、手舞、疊羅漢等精彩演出，又會於由李思捷主持的問答遊戲環節一決高下，爭取終極大獎的出線機會。至於台慶終極大獎得主可獨得由「上海商業銀行」送出慧通理財存款及黃金10襾總值港幣38萬。而曾志偉今年終於都打破慣例，唔需要再做司儀，坐定定喺頭排睇騷。
首輪表演似足馬戲團
在開幕有陳豪打住鼓咁揭開台慶序幕之後，率先有由陳展鵬以及譚俊彦帶領的藝員團帶來一Part手舞、花式體操。雖然譚俊彦的舞功就認真麻麻，但勝在有周家洛和丁子朗搭夠。至於在體操方面，一眾藝員不斷做出「女上男下」的花式姿勢，又不時將一眾小花拋高再接，真係幾似馬戲表演。到最後再嚟挑戰咗一個7層疊羅漢，相當震撼！
台慶版思家大戰 湯洛雯爆陳煒有男友兼恨嫁？
由李思捷所主持的《思家大戰》升呢來到台慶版，當中的「私密Party」環節，歌星及藝員輪流回答問題，李思捷對藝員隊提出的首條題目是「最恨嫁的女藝人」，陳豪聽後似乎有口難言，之後以太太陳茵薇作答案，之不過李思捷指陳茵薇已婚，所以不屬於範圍之內，隨後，陳豪便回答是湯洛雯，李思捷即反問靚湯是否恨嫁？靚湯笑說是大家都想他們結婚，所以成為最恨嫁之人，李思捷亦同時問到馬明有沒有結婚的念頭，馬國明即表示：「我唔話你聽！」引到全場大笑。
之後，各藝員再分別講到恨嫁的女藝人有高海寧、李佳芯、唐詩詠等，直至李思捷問湯洛雯時，湯洛雯直接講：「我覺得煒哥拍緊拖，所以煒哥恨嫁」思捷聽後即反問：「煒哥拍緊拖咩？」即嚇得靚湯大問「唔係架咩？唔講得架？」眼睛更望向觀眾席的一眾高層們，還不斷問身後的藝員朋友，但可惜猜錯了。最後正式揭曉「最恨嫁的女藝人」分別是胡定欣、湯洛雯、李佳芯、麥美恩。
歌星隊全隊答中「拍電影同樣出色的天后歌手」
另一邊箱，李思捷大問Eric Kwok、Gin Lee、鄭欣宜、陳柏宇、JW的問題是「拍電影同樣出色的天后歌手」，歌星隊聽後即分別表示有梅艷芳、鄭秀文、陳慧琳以及楊千嬅，成功答中，一共獲得4分，暫時領先。
無綫公開會被雪藏的五大原因
去到最後一條問題，李思捷竟以梅花間竹的方式來輪流問歌星藝員「被公司雪藏的原因」，眾人聽後不禁譁然，鏡頭一轉亦影著眾無綫高層，看到大家都不斷大笑，而經過兩隊的一番努力後，問題的五個答案分別為「出軌、犯法行為、唔續約、唔聽話及得罪高層」。
https://youtu.be/8gnsshNzkGE