TVB台慶2021｜歌星藝人齊爆被公司雪藏原因 湯洛雯爆陳煒有男友兼恨嫁？

【TVB台慶2021】每年的11月19日都是無綫電視的台慶大日子，逾150位藝員及50位歌手傾力演出大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，昨晚（19日）亦於假電視廣播城隆重舉行，而藝員及歌星亦分為兩組對壘，而在眾多的表演環節中，除有陳展鵬、譚俊彦率領一眾小生大玩疊羅漢外，由李思捷所主持的《思家大戰》也有台慶版，內容竟是大揭娛樂圈秘聞。

編輯：東方新地｜圖片來源：[email protected] (official)、《萬千星輝賀台慶2021》截圖｜部份文章刊於：新Monday