TVB台慶2021｜林二汶現身獻聲賀台慶 網友嬲爆斥：食兩家茶禮
撰文：轉載自New Monday｜圖片來源：[email protected](official)截圖、[email protected]、連登討論區截圖
TVB台慶55周年 全台藝員歌手傾力演出兼爆秘聞
每年的11月19日都是無綫電視的台慶大日子，而昨晚大型特備節目《萬千星輝賀台慶》有逾150位藝員及50位歌手傾力演出，在台上載歌載舞，場面熱鬧。由李思捷所主持的《思家大戰》升呢來到台慶版，當中的「私密Party」環節，歌星及藝員輪流回答：「最恨嫁的女藝人」、「拍電影同樣出色的天后歌手」及「被公司雪藏的原因」，歌星藝人齊爆料，十分爆笑。
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林二汶現身獻唱賀台慶
而另一環節「女星勁歌熱舞賀台慶」，是由Gin Lee、JW、欣宜、AGA、泳兒、吳若希、衛詩、菊梓喬、連詩雅、JUDAS、糖妹、譚嘉儀、在《全民造星4》擔任評判的鄭融、《星夢傳奇》女學員等一眾女歌手輪流獻唱過去《勁歌金曲》最受歡迎女歌手的金曲，期間驚見ViuTV常客、已有一段日子未有在TVB亮相的林二汶也有出席獻唱。
網友留言：對你失望！食兩家茶禮
有不少網友看到林二汶現身TVB台慶並獻唱後，紛紛到二汶的IG留言，並表示：「鋪排得幾好啊，等演唱會賣哂飛先去垃圾台慶生，之前係好唔開心買唔到飛，而家係覺得好彩我買唔到飛，拜拜林二汶。」、「你一直係我最愛的女歌手，除左你嘅音樂你嘅態度，骨氣都係我最respect，今見到報道話你上cctvb？！我真心唔明，上音樂節目都算，但點解會係台慶呢？！….好傷心失望丫」、「收咗幾多錢上去垃圾台台慶啊？最喜愛女歌手」、「我對妳非常之失望」、「因為viutv造星而令到大家喜愛你，帶俾你一個女歌手獎，到最後你居然走去人人喊打嘅隔離台賀壽⋯只有一句：觀眾捧得起你，都可以捧返你落黎⋯」
投訴蔓延至討論區
隨後亦有網友在連登討論區內開帖與眾人討論，指對林二汶大感失望，亦不明白為何要出席台慶：「無啦啦走去TVB自降身價 不了」、「當日覺得二汶好有義氣，有人唔做 去返做狗」，亦有人為二汶平反：「係香港做藝人慘過食三舊屎」、「你養佢？」
睇返二汶嘅表演：
不少網民對二汶現身TVB感到失望，認為她應該飲水思源，回去ViuTV撐節目。