TVB台慶2021｜林二汶現身獻聲賀台慶 網友嬲爆斥：食兩家茶禮

【TVB台慶2021】昨晚（19/11）是無綫電視邁向55周年台慶，逾200位藝員、歌手均有出席在台上載歌載舞，場面熱鬧，在其中一環「女星勁歌熱舞賀台慶」顧名思意是由一眾女星歌手一齊獻唱，期間驚見林二汶，令不少網友大感意外。

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