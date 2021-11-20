TVB台慶2021｜蔡思貝翹王浩信行紅地氈貌合神離 男冇風度女黑面

TVB邁向55周年，昨晚(11月19日)舉行《萬千星輝賀台慶》，開場前行紅地氈已經好好睇，王浩信挽住蔡思貝出場，二人貌合神離，明顯此情不再。王浩信全程表現欠風度，蔡思貝亦黑面冷對他，一齊做訪問時更用背脊得住起晒肘，完全唔畀面，今年TVB台慶2021台上台下同樣精彩。

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖