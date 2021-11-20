TVB台慶2021｜蔡思貝翹王浩信行紅地氈貌合神離 男冇風度女黑面
TVB邁向55周年，昨晚(11月19日)舉行《萬千星輝賀台慶》，開場前行紅地氈已經好好睇，王浩信挽住蔡思貝出場，二人貌合神離，明顯此情不再。王浩信全程表現欠風度，蔡思貝亦黑面冷對他，一齊做訪問時更用背脊得住起晒肘，完全唔畀面，今年TVB台慶2021台上台下同樣精彩。
撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖
蔡思貝 王浩信出場零交流
TVB台慶2021由行紅地氈揭開序幕，當中王浩信與蔡思貝被大會安排一齊出場，就成為焦點，二人雖傳緋聞卻一直不避嫌，但今次卻明顯不一樣，王浩信與蔡思貝一出場就貌合神離零交流，而且笑容好牽強。
王浩信不屑一顧
王浩信由始至終眼尾都冇望過蔡思貝一眼，行到去簽名板時，王浩信自顧自己簽名，完全冇理過蔡思貝，令人覺得非常他冇風度。
接受訪問更顯疏離
行完紅地氈一齊接受《東張西望》訪問，王浩信與蔡思貝就更加貌合神離，每當對方發言，另一方都一定擰歪面，蔡思貝更幾度黑面，而且用背脊得住王浩信。
夫妻關係破冰?
去年王浩信與蔡思貝同時獲視帝視后時，王浩信上台致詞時感謝陳自瑤，但陳自瑤愛理不理的表情，引發一陣熱議。近月夫婦感情被指破冰，更傳一起去主題公園玩，未知王浩信是否要氹回老婆而與蔡思貝劃清界線。而這晚陳自瑤就繼續戰鬥格，銀色露Bra晚裝展現長腿，成為全場焦點，一眾小生花旦合力表演時，陳自瑤更被安排站在王浩信身後，唔通真係破冰有望？