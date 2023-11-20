TVB台慶2023｜曾志偉講職位變動用6字總結！揚言要鞭策郭珮文

上月初鄧兆尊曾在YouTube暗示曾志偉將要離開TVB，周日（19日）TVB台慶2023後曾志偉接受訪問，就大談有關其職位變動的傳聞，又提到在台上頒發42萬獎金給郭珮文（Juliana）時，取笑她好似未瞓醒一事！