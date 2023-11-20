TVB台慶2023｜曾志偉講職位變動用6字總結！揚言要鞭策郭珮文
TVB台慶2023｜曾志偉講職位變動：我驚變咗老闆
曾志偉在訪問中被問到職位可能有變動一事，笑言：「我驚變咗老闆，即係跳級，唔好啦！變乜鬼嘢，仲有咩變，我平時都係同所有員工、同事打成一片，我覺得職位係唔重要，最重要係你做到咩嘢，你做唔到好成績，畀你坐更高位都冇用。所以我對呢樣嘢唔係好著緊，我做戲都做咗咁多年，同埋自己年紀都唔細，但求做好件事。」
TVB台慶2023｜曾志偉學坤哥話齋：一步一步咁行落去
被問到有冇打算繼續做幾多年？曾志偉回答：「真係冇，好似頭先阿坤哥講咁樣，係一步一步咁行落去。由我啱啱入嚟到依家呢日，好多同事已經好明白，大家一齊走落去條路要點行。初初同大家一齊行嗰時，大家都仲喺度捉摸緊我想要啲乜嘢，但係到依家大家都好明白，同埋大家都好齊心去做。」而講到對未來的計劃，他就表示：「有嘅，但係好難喺依家就馬上講畀大家聽，今晚等我享受完今晚嘅賽果先。」
TVB台慶2023｜曾志偉講郭珮文攞獎：要鞭策吓佢
講到郭珮文（Juliana）贏得42萬獎金後表情呆滯，被曾志偉問她：「你未瞓醒咩？」曾志偉笑言：「佢個人係咁㗎，我同佢綵排時已經係咁，佢成日都係錯咗又唔知錯咩，做得好佢又唔知做得好咩，所以有時artist係要鞭策，攞獎都要鞭策吓佢！咁其實攞獎係好開心嘅事㗎嘛，四十幾萬喎，佢都仲可以…（發夢？）我諗佢以為係做騷，一陣間會收返，我知攞車嗰個小朋友都係，正想話畀大家聽我哋真係冇內定，如果有內定就唔會咁嘅表情啦！」
TVB台慶2023｜台慶表演曾志偉畀100分
而講到台慶的表演，曾志偉就話要畀100分：「唔係話所有節目真係做得好好，但我係畀所有同事100分，因為每個人都盡心盡力，為咗TVB生日，好似自己屋企擺酒咁樣，為咗啲來賓去做好自己，可以睇到佢哋每一個團隊精神。其實今朝綵排嘅時候都見到，有啲同事拍緊劇唔得閒嚟，寧願請老師幫佢喺片場排，有啲喺屋企自己練，都要做好自己嗰part，我覺得呢啲team spirit好難得。」
TVB台慶2023｜曾志偉：要擺出誠意畀觀眾睇
曾志偉續指：「即係同我哋以前做主持一樣，每一part都要大家擊掌，good show！good show！咁樣，呢個係好重要嘅，今朝綵排嗰陣時，我已經同大家講，我哋做節目有一樣嘢最重要，就係一定要擺出誠意畀觀眾睇，觀眾個個都係叻人嚟，你有心做定hea住做大家係知嘅，今日觀眾係完全接受到，覺得佢哋每一個同事都係用心去做好自己嘅每一part，咁所以得返嚟嘅反應係咁好。」
TVB台慶2023｜指初初綵排近乎有啲難睇
被問最鍾意節目邊一part，曾志偉表示：「part part都鍾意，除咗祥仔（阮兆祥）嗰part，其他我都研究過，都知係咩，佢哋嗰三個講咗畀我聽，但我唔知係排咩嘢，其餘嗰啲綵排時我都見過，由初初唔係幾好睇，近乎有啲難睇，到噚晚排到深夜4點幾，再開會，到今朝中午再返嚟，切燒豬，再排，然後，都未去到好睇，但大家所有人眼裡面都充滿火，起碼大家真係好用心，好有信心去做好今晚，做完之後見到大家個情緒，我就知道，今日唔只大家滿意，佢哋自己都好滿意！」
TVB台慶2023｜明年主題要突破求變
而講到明年TVB台慶主題，曾志偉就話：「其實我哋都係過完一關又一關，港姐完咗就等台慶，台慶完咗就plan出年嘅嘢，我每次都係畀一個主旨大家，我唔希望大家度啲嘢裡面係空寥寥冇內涵嘅，譬如呢兩年我返嚟，第一年係『追夢』，舊年就係『傳承』，今年就係『初心』，等所有監製、同事、編劇大家都知道要度咩，知道要畀觀眾睇咩，要接受咩訊息，明年我有少少同大家提過嘅，就係因為我哋做咗56年，好多嘢都係做懷舊，希望我哋明年係『突破』、係『變』。」
TVB台慶2023｜口號係「娛樂變身」
究竟點「變」？曾志偉續說：「其實變唔係一定話全部都新，呢個世界冇可能全部都新，係舊瓶新酒，因為我哋拍電影都係，依家我哋都離唔開差利卓別靈嘅年代，即係笑中帶淚、淚中又笑，其實我哋今日個台慶都係，我哋有十年嘅感人，但係都有福祿壽嘅搞笑啦，係接住一part又一part，帶畀觀眾唔同嘅情緒，咁樣先至令觀眾覺得『好嘢！可以引住我哋嘅情感去走』，另外就係睇到大家嘅齊心，明年我都希望向住呢個方針去走、去求變，暫時畀大家嘅口號係『娛樂變身』。」
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