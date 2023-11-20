TVB台慶2023｜視后李佳芯連中兩元 靠邊站都未夠 內地平台再度慘遭打格

TVB台慶2023｜早前盛傳被雪藏的視后李佳芯（Ali）近年曝光率大跌，更一度被傳冇份參與今年台慶，昨日（19日）Ali驚喜現身，打破「入雪櫃」的傳聞。雖然有份參與台慶，但是Ali昨晚的企位卻企到幾乎出鏡，令不少網民表示心疼Ali，更猜測她在TVB真係已經冇晒地位！但企得遠都未夠慘，Ali在內地平台更直接「被消失」，連樣都冇得出……