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TVB報警稱被網絡欺凌 原來關一位歌手事 網友：亞視使唔使出嚟告張家輝？

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撰文：東方新地

無綫電視（TVB）於周二（19日）到灣仔警察總部報案，稱有網民企圖在網上煽動他人抵制該台藝人及廣告客戶，構成滋擾、騷擾丶纏擾、威脅或恐嚇等無差別網絡欺凌，有指事件起因涉及一位TVB歌手，現時案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

文：東方新地｜圖：TVB影片截圖、新傳媒圖片庫

TVB報警 稱被網絡欺凌

TVB企業傳訊部總監黃德慧及TVB高級知識產權執法顧問關煜群，周二（19日）早上約10時半與立法會議員謝偉俊到灣仔警察總部報案，指有網民在網上企圖煽動他人抵制該電視台，無差別網絡欺凌其廣告客戶及藝人，包括滋擾、騷擾及恐嚇等。

謝偉俊表示市民純粹抒發喜好無問題，但如果是有組織性地針對某一個機構，甚至對其施加壓力、恐嚇，都是法律所不能容忍。（圖片來源：TVB影片截圖）
謝偉俊表示市民純粹抒發喜好無問題，但如果是有組織性地針對某一個機構，甚至對其施加壓力、恐嚇，都是法律所不能容忍。（圖片來源：TVB影片截圖）

關煜群指網上恐嚇及滋擾事件每日都有發生，而且是數以千計，甚至萬計，對TVB客戶及藝員造成心理及精神傷害，令相關人士感到受威脅，亦對電視台及客戶造成經濟損失，並破壞香港營商環境，構成社會不安，故決定報警求助。

關煜群指受網上欺凌影響的TVB藝人有數以百計。（圖片來源：TVB影片截圖）
關煜群指受網上欺凌影響的TVB藝人有數以百計。（圖片來源：TVB影片截圖）

關煜群續指案件現在已交由網絡安全及科技罪案調查科負責跟進，他重申TVB作為香港最大型廣播機構之一，有責任與執法機構及市民攜手維持社會和諧穩定，確保公眾安全，絕不容忍任何針對企業的網路欺凌行為。

警方曾在今年7月以涉嫌干犯串謀刑事恐嚇拘捕兩名男子，指他們持續透過社交媒體，呼籲他人對無綫電視客戶「派嬲」及「永久抵制」等。（圖片來源：TVB影片截圖）
警方曾在今年7月以涉嫌干犯串謀刑事恐嚇拘捕兩名男子，指他們持續透過社交媒體，呼籲他人對無綫電視客戶「派嬲」及「永久抵制」等。（圖片來源：TVB影片截圖）

有網民呼籲抵制胡鴻鈞演唱會

據知今次涉及被網絡欺凌的藝人原來是TVB出身的胡鴻鈞，事源胡鴻鈞將於11月假九展舉行兩場《The Day After》演唱會，主辦單位近日在TVB落廣告，但有網民呼籲抵制演唱會，及作出恐嚇性留言。

胡鴻鈞話在演唱會上將會表演跳舞，為此他近日更秘密練兵，希望屆時的演出不會太虐待大家眼睛。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
胡鴻鈞今年2月約滿TVB後，改為與邵氏兄弟簽約。（圖片來源：TVB影片截圖）
胡鴻鈞的《The Day After》演唱會將於11月舉行。（圖片來源：胡鴻鈞IG）
胡鴻鈞的《The Day After》演唱會將於11月舉行。（圖片來源：胡鴻鈞IG）

網友感歎：153終於想出終極絕招

網民對此紛紛留言指TVB報警行為等同「小朋友無人陪佢玩就去老師度告狀」、「仲細咩，郁啲就報警」等，又話「亞視真係生不逢時」、「又一地玻璃呀陰公」、「係咪手直創意官諗嘅宣傳手法？」、「為挽救收視，153終於想出終極絕招」等等。

（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

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