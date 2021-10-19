TVB報警稱被網絡欺凌 原來關一位歌手事 網友：亞視使唔使出嚟告張家輝？
無綫電視（TVB）於周二（19日）到灣仔警察總部報案，稱有網民企圖在網上煽動他人抵制該台藝人及廣告客戶，構成滋擾、騷擾丶纏擾、威脅或恐嚇等無差別網絡欺凌，有指事件起因涉及一位TVB歌手，現時案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。
文：東方新地｜圖：TVB影片截圖、新傳媒圖片庫
TVB報警 稱被網絡欺凌
TVB企業傳訊部總監黃德慧及TVB高級知識產權執法顧問關煜群，周二（19日）早上約10時半與立法會議員謝偉俊到灣仔警察總部報案，指有網民在網上企圖煽動他人抵制該電視台，無差別網絡欺凌其廣告客戶及藝人，包括滋擾、騷擾及恐嚇等。
關煜群指網上恐嚇及滋擾事件每日都有發生，而且是數以千計，甚至萬計，對TVB客戶及藝員造成心理及精神傷害，令相關人士感到受威脅，亦對電視台及客戶造成經濟損失，並破壞香港營商環境，構成社會不安，故決定報警求助。
關煜群續指案件現在已交由網絡安全及科技罪案調查科負責跟進，他重申TVB作為香港最大型廣播機構之一，有責任與執法機構及市民攜手維持社會和諧穩定，確保公眾安全，絕不容忍任何針對企業的網路欺凌行為。
有網民呼籲抵制胡鴻鈞演唱會
據知今次涉及被網絡欺凌的藝人原來是TVB出身的胡鴻鈞，事源胡鴻鈞將於11月假九展舉行兩場《The Day After》演唱會，主辦單位近日在TVB落廣告，但有網民呼籲抵制演唱會，及作出恐嚇性留言。
網友感歎：153終於想出終極絕招
網民對此紛紛留言指TVB報警行為等同「小朋友無人陪佢玩就去老師度告狀」、「仲細咩，郁啲就報警」等，又話「亞視真係生不逢時」、「又一地玻璃呀陰公」、「係咪手直創意官諗嘅宣傳手法？」、「為挽救收視，153終於想出終極絕招」等等。