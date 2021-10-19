TVB報警稱被網絡欺凌 原來關一位歌手事 網友：亞視使唔使出嚟告張家輝？

無綫電視（TVB）於周二（19日）到灣仔警察總部報案，稱有網民企圖在網上煽動他人抵制該台藝人及廣告客戶，構成滋擾、騷擾丶纏擾、威脅或恐嚇等無差別網絡欺凌，有指事件起因涉及一位TVB歌手，現時案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

文：東方新地｜圖：TVB影片截圖、新傳媒圖片庫