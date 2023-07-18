TVB女記者報颱風「東歪西倒」惹爭議 網民寸爆：同後面路人好似平行時空
TVB女記者翟睿敏：紥穩馬步都會被風吹郁
泰利襲港，TVB昨日（7月17日）就派出了兩位女記者翟睿敏和彭永曦，分別到了杏花邨海旁及紅磡碼頭進行颱風現場報道，畫面所見兩人都頭戴安全帽和穿著雨褸，但仍被大風吹到「東歪西倒」，其中身在杏花邨海旁的翟睿敏，就指風勢明顯進一步增強：「我哋企喺岸邊呢個位置，不時都覺得背後啲風好似推自己向前行咁樣，就算紥穩馬步，有時都會被風吹郁。」
TVB女記者彭永曦：被風吹到行唔到
而身在紅磡碼頭的彭永曦更表示：「泰利由東北風轉吹東南風之後，喺紅磡碼頭呢度嘅風力係好明顯增強咗，可以用係橫風橫雨去形容，呢個位置可以話係非常之當風，頭先我試過向前行，但係被風吹到行唔到，所以要搵一啲有柱嘅地方避一避。同埋好似我依家咁，被風吹到都唔係太企得穩，係要紥馬或者前後腳先至可以企得穩。」
網民建議：下次p走個跑步人
但與此同時，彭永曦身後卻有數名市民輕鬆跑過，畫面相映成趣，引來網民質疑女記者「東歪西倒」的表現，是為故意「製造」節目效果，紛紛表示：「路人嘅表現跟報道員好像是平行時空…」、「後面啲人跑步都無事，係唔係節目效果」、「下次p走個跑步人」等等，但亦有網民力撐彭永曦，反駁說：「你未試過打風出街？你估企喺度易平衡定係行住路易平衡？」、「跑步有動力，點同企喺度呀！」等。
潘蔚林報颱風事件被重提
亦有網民重提潘蔚林報颱風事件，笑指：「點都冇潘蔚林當年咁勁。」事源2009年潘蔚林在尖沙咀碼頭直播報道9號颱風襲港的消息時，要紮馬與颱風鬥力，連頭盔及拖鞋都被風吹走，仍堅持報道，獲不少網民大讚其專業態度。今次亦有不少網民讚賞兩位女記者在颱風中採訪表現好專業，但就提醒她們要注意安全：「建議以後有類似狀況，報道員應配帶『獨立救生繩』，特別係嬌小嘅女同事，以免吹走揾唔番。亦可以考慮加鉛塊增加重量。」
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