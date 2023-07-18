TVB女記者報颱風「東歪西倒」惹爭議 網民寸爆：同後面路人好似平行時空

颱風泰利是今年首個8號波，仲打足超過15小時，一眾打工仔昨日（7月17日）一邊Work from home，一邊都密切留意住打風報道，有網民就留意到有TVB女記者到海旁報道颱風消息時，被大風吹到「東歪西倒」，但身後同時卻有路人輕鬆地跑過，畫面相映成趣，引起不少網民爭議！