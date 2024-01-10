TVB小花忽然玩夜跑 曬香汗淋漓喘氣自拍超性感造型成焦點
TVB小花葉蒨文玩夜跑 拉低衫領狂喘氣
葉蒨文（Sophie）連夜跑都不忘騷事業線，日前她趁住早收工，忽然興起首次挑戰跑將藍大橋，仲自拍短片同影相開心Share，片中見到她跑完步後不但氣來氣喘，更熱到將衫領拉低，展現出香汗淋漓的飽滿上圍，事業線更若隱若現，非常性感！她在配文中寫上：
諗住夜晚放咗工去gym
點知早咗放工🤓
天氣唔太凍又唔太熱
於是我決定同太陽伯伯一齊跑將藍大橋
伯伯年紀大都跑得快過我
跑完已經天黑了~~👋🏻☀️👴🏻
#runrunrun
#日落黃昏
#第一次跑將藍大橋
#workout
#hkig
葉蒨文拒認「跑步女神」 網民擔心好危險
有不少網民都留言大讚葉蒨文：「好靚啊」、「sexy」、「有啲汗水好性感」等，更有網民封葉蒨文做「跑步女神」，不過她就否認話：「我唔係㗎，我琴日無啦啦想跑㗎咋！」亦有網民擔心她一個女仔夜晚好危險，叮囑她要小心，她亦有細心解釋：「其實都有好多人喺嗰度跑㗎！放狗又有。」
《妳不是她》葉蒨文突破演繹低EQ港女成網民新寵
雖然拍劇經驗只有六至七年，但葉蒨文接觸過的角色相當多元，今次在《妳不是她》飾演的「低 EQ 港女」，除了發爛渣時火氣十足，向阿信眉目傳情時亦是電力十足，獲網民勁讚演技外表都十分到位。談到角色，Sophie 坦言難度在於與真實的自己相差很遠：「我對角色嘅理解係 Fiona 係一個情商有啲低嘅女人，單純、直接、冇咩智慧，只要鍾意就不顧一切咁向前衝，我當自己係一個發爛渣嘅小朋友咁演。」
大方分享美臀心得：行好每一步路
談到身形獲讚，Sophie 第一時間多謝媽咪，並續說：「我小學時係田徑隊，中學時係中國舞校隊，可能因為由細到大都有唔同嘅訓練，所以就為身體打好咗個根基。依家雖然冇以前咁高運動量，但都會 keep 住盡量唔好走樣，我覺得拉筋對男女性都非常之好，同埋要行好每一步路，因為用啱力行每一步路個臀部會挺身啲。因為骨盆前傾會令到有小肚腩同埋臀部下塌，呢啲都可以靠拉筋同正確發力去調整番。」
《隱形戰隊》被綁一幕曬靚腿 多次被指撞樣楊卓娜
今年初葉蒨文於《隱形戰隊》飾演被綁架的天真善良千金小姐。該幕葉蒨文被人用膠紙封口，不斷掙扎非常可憐，睇到觀眾們又肉緊又心痛。不少網民都表示被人用膠紙封口的葉蒨文同楊卓娜有90%相似，就連楊卓娜都在監製文偉鴻IG下留言表示一度誤以為劇中人係自己。
曾變身進擊的女僕 勾引張國強
現年31歲的葉蒨文於2016年參加港姐入行，近年在《超能使者》、《鐵拳英雄》、《使徒行者3》等劇中，都不乏性感演出。早前在《有種好男人》中，更扮演「進擊的」售貨員區嘉妮Jennifer，姣精上身不斷諗計色誘超級鹹濕富豪蔣定天（張國強飾），之後又向張國強傳「女僕Look」自拍照，成功引走張國強。
最愛風趣幽默暖男
演過不少「小三」及「姣精」角色的葉蒨文，笑言如遇到有好感的男仔，會發放「Signal」吸引對方主動出擊：「我唔會主動約鍾意嘅人，但通常會成功令對方主動約我。」問到現實中可有像劇中角色般恨嫁入豪門？她就透露無論於英國留學期間，抑或現時身邊都不乏富二代及有米男士，但她認為品格更重要，並謂自己揀另一半著重性格夾唔夾，最喜歡風趣幽默的暖男。
以「著鞋論」喻愛情
葉蒨文2016年成為落選港姐後加入TVB，並入讀為期3個月的演藝進修班，2021年初改簽經理人合約做「親生女」，即獲得不少演出機會，同年底更獲提名競逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」獎。她曾以「著鞋論」比喻愛情：「有錢係Bonus，但首先要快樂，為錢勉強自己唔會快樂。我覺得揀伴侶同揀鞋一樣，適合舒服係最好，好似我屋企最貴嗰對高踭鞋我好少攞出嚟著，我都係最鍾意著波鞋。」
原來係陳奕迅師妹
葉蒨文中學畢業於香港傳統名校嘉諾撒聖心書院，與賭王何鴻燊三房千金何超蓮為校友，中學時期已為校隊舞蹈員，獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級資格。其後遠赴英國入讀名牌大學Kingston University，修讀服裝設計系學士學位，陳奕迅也是在該校畢業。即使名校出身、擁有學霸名銜，從小對演藝充滿熱誠的葉蒨文，放棄高薪毅然加入娛樂圈。
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