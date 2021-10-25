TVB御用惡人林敬剛北上開柑園 年產160萬斤升呢「陳皮大王」
林敬剛加入無綫27年，幾乎套套劇都係做一些惡人角色，近年他北上內地發展，今年4月更突然拜萬梓良為師，獲萬梓良賜名「林犇」。原來林敬剛早在幾年前已在家鄉新會開設了一座柑園，他近日特別拍片介紹這座柑園佔地多達兩百畝，年產量更高達160萬斤！
文：東方新地｜圖：微博@林敬剛Kingkong、抖音@dy13smzgwyh8e、電視劇《鐵探》截圖
林敬剛 被李修賢睇中入行
現年51歲的林敬剛，在年約19歲時曾做過警察，直到被李修賢睇中拍電影，繼而於1994年正式加入無綫，一直係電視台「親生仔」（經理人合約），不過發揮機會不多，多年來都只做閒角，其中更有多部劇集都係飾演惡人角色，因而被封為「TVB御用惡人」。
《鐵探》演「阿喱」彈起
直到前年在無綫劇《鐵探》中飾演越南黑幫營長的手下「阿喱」，劇中不論追殺小朋友、以及要自割耳仔一幕都睇到人非常肉緊！劇中林敬剛被何佩珉殺死一集，雖然不少觀眾都睇到大快人心，但他「死唔眼閉」的演技仍獲觀眾大讚做得十分逼真！
跪地拜萬梓良為師
近年北上內地發展的林敬剛，早前與萬梓良合作演出內地電影《創業大贏家》，突然在開鏡儀式上跪地拜對方為師，獲萬梓良賜名「林犇」，之後萬梓良又給了一萬元人民幣給林敬剛做見面禮。據知林敬剛已是萬梓良第四位徒弟，其餘三人分別是周星馳、林家棟和姜皓文。
柑園佔地兩百畝
原來林敬剛近年已定居內地，除了拍攝網絡電影和登台演出外，他又在其家鄉新會開設了一座柑園，及開舖賣陳皮和當地的農產品，近日他特別在抖音拍片介紹其柑園，指整個柑園佔地約有兩百畝，每年的產量更可高達160萬斤，獲網友大讚是「陳皮大王」。
搵鄭家生幫手「收皮」
林敬剛在片中指現時大紅柑尚未成熟，只是小青柑，而真正的大紅柑要到11月才有得睇，屆時就可以開始收割，並用來製作成陳皮。在之後的一段名為「收皮篇」影片中，林敬剛又搵來同是TVB綠葉的鄭家生客串演出，話要收光他所有最好的陳皮。