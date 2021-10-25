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TVB御用惡人林敬剛北上開柑園 年產160萬斤升呢「陳皮大王」

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撰文：東方新地

林敬剛加入無綫27年，幾乎套套劇都係做一些惡人角色，近年他北上內地發展，今年4月更突然拜萬梓良為師，獲萬梓良賜名「林犇」。原來林敬剛早在幾年前已在家鄉新會開設了一座柑園，他近日特別拍片介紹這座柑園佔地多達兩百畝，年產量更高達160萬斤！

文：東方新地｜圖：微博@林敬剛Kingkong、抖音@dy13smzgwyh8e、電視劇《鐵探》截圖

林敬剛 被李修賢睇中入行

現年51歲的林敬剛，在年約19歲時曾做過警察，直到被李修賢睇中拍電影，繼而於1994年正式加入無綫，一直係電視台「親生仔」（經理人合約），不過發揮機會不多，多年來都只做閒角，其中更有多部劇集都係飾演惡人角色，因而被封為「TVB御用惡人」。

林敬剛在近日的無綫劇《換命真相》和早前的《把關者們》、《我家無難事》等劇中都有份參演。（圖片來源：微博@林敬剛Kingkong）
林敬剛在近日的無綫劇《換命真相》和早前的《把關者們》、《我家無難事》等劇中都有份參演。（圖片來源：微博@林敬剛Kingkong）
林敬剛在劇集中經常飾演惡人角色。（圖片來源：微博@林敬剛Kingkong）
林敬剛在劇集中經常飾演惡人角色。（圖片來源：微博@林敬剛Kingkong）

《鐵探》演「阿喱」彈起

直到前年在無綫劇《鐵探》中飾演越南黑幫營長的手下「阿喱」，劇中不論追殺小朋友、以及要自割耳仔一幕都睇到人非常肉緊！劇中林敬剛被何佩珉殺死一集，雖然不少觀眾都睇到大快人心，但他「死唔眼閉」的演技仍獲觀眾大讚做得十分逼真！

前年林敬剛在《鐵探》中的演出，令觀眾印象深刻。（圖片來源：電視劇《鐵探》截圖）
前年林敬剛在《鐵探》中的演出，令觀眾印象深刻。（圖片來源：電視劇《鐵探》截圖）
林敬剛
最後一幕「死唔眼閉」的演技被指做得十分逼真！（圖片來源：電視劇《鐵探》截圖）

跪地拜萬梓良為師

近年北上內地發展的林敬剛，早前與萬梓良合作演出內地電影《創業大贏家》，突然在開鏡儀式上跪地拜對方為師，獲萬梓良賜名「林犇」，之後萬梓良又給了一萬元人民幣給林敬剛做見面禮。據知林敬剛已是萬梓良第四位徒弟，其餘三人分別是周星馳、林家棟和姜皓文。

早前林敬剛突然在電影開鏡儀式上，跪地拜萬梓良為師，萬梓良即對徒弟林敬剛表示：「由今日開始唔使再做茄哩啡啦」，又豪言「TVB唔捧你，我捧你！」（圖片來源：微博@林敬剛Kingkong）
早前林敬剛突然在電影開鏡儀式上，跪地拜萬梓良為師，萬梓良即對徒弟林敬剛表示：「由今日開始唔使再做茄哩啡啦」，又豪言「TVB唔捧你，我捧你！」（圖片來源：微博@林敬剛Kingkong）

柑園佔地兩百畝

原來林敬剛近年已定居內地，除了拍攝網絡電影和登台演出外，他又在其家鄉新會開設了一座柑園，及開舖賣陳皮和當地的農產品，近日他特別在抖音拍片介紹其柑園，指整個柑園佔地約有兩百畝，每年的產量更可高達160萬斤，獲網友大讚是「陳皮大王」。

林敬剛近日特別拍片介紹其柑園，片中可以見到他背後有一大片綠油油的樹林，都在其柑園的範圍中。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
林敬剛近日特別拍片介紹其柑園，片中可以見到他背後有一大片綠油油的樹林，都在其柑園的範圍中。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
林敬剛介紹其柑園年產量可高達160萬斤。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
林敬剛介紹其柑園年產量可高達160萬斤。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
目前柑園中還是小青柑，要到11月才成熟。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
目前柑園中還是小青柑，要到11月才成熟。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）

搵鄭家生幫手「收皮」

林敬剛在片中指現時大紅柑尚未成熟，只是小青柑，而真正的大紅柑要到11月才有得睇，屆時就可以開始收割，並用來製作成陳皮。在之後的一段名為「收皮篇」影片中，林敬剛又搵來同是TVB綠葉的鄭家生客串演出，話要收光他所有最好的陳皮。

小青柑尚未成熟。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
小青柑尚未成熟。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
大紅柑才可以用來製作成陳皮。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
大紅柑才可以用來製作成陳皮。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
林敬剛話到11月會再拍片介紹。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
林敬剛話到11月會再拍片介紹。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
除了柑園外，林敬剛又在新會開設了一間舖頭，專賣陳皮和當地的農產品。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
除了柑園外，林敬剛又在新會開設了一間舖頭，專賣陳皮和當地的農產品。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
他又搵來好友鄭家生拍片講「收皮」。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
他又搵來好友鄭家生拍片講「收皮」。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
鄭家生客串扮惡人，話要收晒林敬剛所有陳皮。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
鄭家生客串扮惡人，話要收晒林敬剛所有陳皮。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
網友都大讚林敬剛和鄭家生兩位都係老戲骨。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）
網友都大讚林敬剛和鄭家生兩位都係老戲骨。（圖片來源：抖音@dy13smzgwyh8e）

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