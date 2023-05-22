Happy Summer｜TVB新節目余思霆著Bra Top滑雪最搶Fo 謝嘉怡驚變小矮人
TVB新節目｜余思霆陪獎門人遊日本
從記者會上播出的《限定Super遊》預告片可見，除了早前TVB娛樂新聞台已報道過TVB總經理曾志偉、「日本通」周奕瑋以及陳嘉慧一齊出發去日本拍攝外，原來這個節目還有余思霆做主持，片中她穿著Bra Top上陣滑雪兼浸溫泉，睇到觀眾嘩嘩聲！
仲有浸溫泉一幕，陳嘉慧只肯著和服露腿，完全被只圍著一條毛巾的余思霆比下去：
余思霆《濠玩夏水禮》搶Fo
而在另一個由Bob及金剛做主持的重女節目《濠玩夏水禮》中，余思霆亦有份著泳衣上陣，但睇片段似乎並非在玩遊戲，而是在介紹酒店設施。
謝嘉怡做節目助手
而已卸任J2創意總監一職的C君，仍有份主持無綫節目《咁你都唔識》，節目中搵來2020年度港姐冠軍謝嘉怡做助手，記者會上她站在馮盈盈身邊，竟矮足近一個頭，睇真啲，原來馮盈盈著了一對5吋高的高踭鞋！
蘇韻姿發福現身
而離開《愛回家》劇組後一直少有露面的蘇韻姿，這日亦有現身介紹她有份主持的新節目《不可能任務》，扮演警隊跨部門演習，不過在記者會上穿著牛仔工人褲的她，身形和臉形似乎都比身旁謝嘉怡等女主持「大隻」不少。
重溫「Happy Summer記者會」直播：
「Happy Summer」記者會，有鄭衍峰同潘盈慧擔任司儀，仲有曾志偉、洪永城、黎諾懿、陳敏之、李思捷、肥媽、姜麗文、麥美恩、林盛斌、周吉佩、謝嘉怡、許文軒、冼靖峰、潘靜文、林秀怡、余思霆、陸浩明、林鈺洧、許子萱、梁超怡、刑慧敏、支嚳儀、曹敏寶、胡美貽、黃嘉雯等逾40藝人現身！
《中年好聲音2》進行全球招募
而即將在今個夏日開播的J2節目有《超級毛特兒大賽》（5月22日開播）、《阿媽唔信我去亞馬遜》（6月12日開播）、《DM旅導遊》（7月10日開播）、《隔山買假期》（7月24日開播），此外還有大型特備節目，包括5月28日的《中年好聲音 夢想成真演唱會》，及6月10日《溫拿50好時光》，以及年度盛事《2023香港小姐競選》及即將進行全球招募的《中年好聲音》第二季，而《中年好聲音2 海選面試》亦將全程直擊參加者的面試實錄。
《好睡好起》周四播出
翡翠台節目則有《好睡好起》（5月25日開播）、《勁歌金榜》（5月27日開播）、《澳洲潮什麼》（5月29日開播）、《MUSIC BREAK》（5月29日開播）、《濠玩夏水禮》（6月4日開播）、《不可能任務》（6月11日開播）、《周遊關西》（6月12日開播）、《身體最誠實》（6月26日開播）、《請1日假去旅行》（6月29日開播），還有《咁你都唔識》、《限定Super遊》、《爸知弊！你嚟湊吖！》、《奇蹟小店》、《思家大戰》、《J Music》、《聲夢 CLS Crazy Like Summer》，以及將與星空華文控股有限公司聯合製作的重頭項目《亞洲超星團》。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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