Happy Summer｜TVB新節目余思霆著Bra Top滑雪最搶Fo 謝嘉怡驚變小矮人

TVB今日（5月22日）舉行「Happy Summer」記者會，介紹翡翠台和J2即將在夏日推出的新節目，其中余思霆在《限定Super遊》中著Bra Top滑雪兼浸溫泉，又在《濠玩夏水禮》著泳衣上陣，最吸引觀眾視線，成功搶Fo！