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Happy Summer｜TVB新節目余思霆著Bra Top滑雪最搶Fo 謝嘉怡驚變小矮人

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TVB今日（5月22日）舉行「Happy Summer」記者會，介紹翡翠台和J2即將在夏日推出的新節目，其中余思霆在《限定Super遊》中著Bra Top滑雪兼浸溫泉，又在《濠玩夏水禮》著泳衣上陣，最吸引觀眾視線，成功搶Fo！

TVB新節目｜余思霆陪獎門人遊日本

從記者會上播出的《限定Super遊》預告片可見，除了早前TVB娛樂新聞台已報道過TVB總經理曾志偉、「日本通」周奕瑋以及陳嘉慧一齊出發去日本拍攝外，原來這個節目還有余思霆做主持，片中她穿著Bra Top上陣滑雪兼浸溫泉，睇到觀眾嘩嘩聲！

TVB新節目 曾志偉、周奕瑋及陳嘉慧早前一齊出發去日本拍攝旅遊節目。
曾志偉、周奕瑋及陳嘉慧早前一齊出發去日本拍攝旅遊節目。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
TVB新節目 原來余思霆亦有份一齊去日本。
原來余思霆亦有份一齊去日本。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
TVB新節目 仲著住Sport Bra滑雪，跳起嗰下畫面勁震撼！
仲著住Sport Bra滑雪，跳起嗰下畫面勁震撼。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
TVB新節目 仲舉高雙手開心比心！
仲舉高雙手開心比心！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

仲有浸溫泉一幕，陳嘉慧只肯著和服露腿，完全被只圍著一條毛巾的余思霆比下去：

TVB新節目
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
TVB新節目
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

余思霆《濠玩夏水禮》搶Fo

而在另一個由Bob及金剛做主持的重女節目《濠玩夏水禮》中，余思霆亦有份著泳衣上陣，但睇片段似乎並非在玩遊戲，而是在介紹酒店設施。

TVB新節目 眾女玩遊戲時雖然都有著泳衣，但似乎不及余思霆吸睛。
眾女玩遊戲時雖然都有著泳衣，但似乎不及余思霆吸睛。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
TVB新節目 阿Bob都取笑余思霆係因為同總經理去旅行，所以先著Sport Bra滑雪！
阿Bob都取笑余思霆係因為同總經理去旅行，所以先著Sport Bra滑雪！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

謝嘉怡做節目助手

而已卸任J2創意總監一職的C君，仍有份主持無綫節目《咁你都唔識》，節目中搵來2020年度港姐冠軍謝嘉怡做助手，記者會上她站在馮盈盈身邊，竟矮足近一個頭，睇真啲，原來馮盈盈著了一對5吋高的高踭鞋！

TVB新節目 港姐冠軍謝嘉怡加入TVB拍劇機會不多，在新節目中更變為C君助手。
港姐冠軍謝嘉怡加入TVB拍劇機會不多，在新節目中更變為C君助手。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
TVB新節目 謝嘉怡曾露自己身高為160cm，而馮盈盈身高為165cm，但記者會上謝嘉怡需要「仰望」馮盈盈。
謝嘉怡曾露自己身高為160cm，而馮盈盈身高為165cm，但記者會上謝嘉怡需要「仰望」馮盈盈。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
TVB新節目 睇真啲，原來馮盈盈著了一對5吋高的高踭鞋，難怪高人一等！
睇真啲，原來馮盈盈著了一對5吋高的高踭鞋，難怪高人一等！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

蘇韻姿發福現身

而離開《愛回家》劇組後一直少有露面的蘇韻姿，這日亦有現身介紹她有份主持的新節目《不可能任務》，扮演警隊跨部門演習，不過在記者會上穿著牛仔工人褲的她，身形和臉形似乎都比身旁謝嘉怡等女主持「大隻」不少。

TVB新節目 《不可能任務》由蔡思貝帶隊做主持。
《不可能任務》由蔡思貝帶隊做主持。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
TVB新節目 久未露面的蘇韻姿被指發福了不少。
久未露面的蘇韻姿被指發福了不少。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
TVB新節目 臉形和身形似乎都「大隻」過身邊的女主持。
臉形和身形似乎都「大隻」過身邊的女主持。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

重溫「Happy Summer記者會」直播：

「Happy Summer」記者會，有鄭衍峰同潘盈慧擔任司儀，仲有曾志偉、洪永城、黎諾懿、陳敏之、李思捷、肥媽、姜麗文、麥美恩、林盛斌、周吉佩、謝嘉怡、許文軒、冼靖峰、潘靜文、林秀怡、余思霆、陸浩明、林鈺洧、許子萱、梁超怡、刑慧敏、支嚳儀、曹敏寶、胡美貽、黃嘉雯等逾40藝人現身！

《中年好聲音2》進行全球招募

而即將在今個夏日開播的J2節目有《超級毛特兒大賽》（5月22日開播）、《阿媽唔信我去亞馬遜》（6月12日開播）、《DM旅導遊》（7月10日開播）、《隔山買假期》（7月24日開播），此外還有大型特備節目，包括5月28日的《中年好聲音 夢想成真演唱會》，及6月10日《溫拿50好時光》，以及年度盛事《2023香港小姐競選》及即將進行全球招募的《中年好聲音》第二季，而《中年好聲音2 海選面試》亦將全程直擊參加者的面試實錄。

《好睡好起》周四播出

翡翠台節目則有《好睡好起》（5月25日開播）、《勁歌金榜》（5月27日開播）、《澳洲潮什麼》（5月29日開播）、《MUSIC BREAK》（5月29日開播）、《濠玩夏水禮》（6月4日開播）、《不可能任務》（6月11日開播）、《周遊關西》（6月12日開播）、《身體最誠實》（6月26日開播）、《請1日假去旅行》（6月29日開播），還有《咁你都唔識》、《限定Super遊》、《爸知弊！你嚟湊吖！》、《奇蹟小店》、《思家大戰》、《J Music》、《聲夢 CLS Crazy Like Summer》，以及將與星空華文控股有限公司聯合製作的重頭項目《亞洲超星團》。

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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