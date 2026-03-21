TVB 新聞+｜游嘉欣現身撐場！直擊啟動禮盛況 邀30素人深入新聞部？
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TVB今日（3月21日）隆重其事，為全新《TVB 新聞+》流動應用程式舉行盛大啟動禮，宣傳片女主角游嘉欣更驚喜現身撐場！現場氣氛熱烈，游嘉欣聯同TVB高層一同主禮，場面墟冚。最特別的是，TVB竟邀請約30位來自各界的特選用戶深入新聞部重地，究竟此舉背後有何策略？
今日直擊啟動禮 游嘉欣聯同高層主禮
啟動儀式於今日中午在電視廣播城新聞部舉行，由總經理（商務營運）蕭世和、助理總經理（新聞及資訊）袁志偉、無綫新聞總監黃淑明，聯同藝人游嘉欣一同主禮，並由首席新聞主播李卓謙及新聞主播黃曉瑩擔任主持，陣容鼎盛。整個啟動禮更在全新的《TVB 新聞+》App內全程直播，讓全港用戶同步見證TVB新聞邁向AI智能化的重要里程碑，足見台前幕後對此項目的重視程度。
主播李卓謙帶隊 30特選用戶深入禁地
為加強與觀眾的聯繫，TVB今次破天荒邀請約30位來自不同背景的特選用戶親臨現場，當中包括中學生、大學傳理系學生、立法會議員、區議員，甚至時事評論員及影視內容創作者等。一眾嘉賓在儀式前，獲安排由主播李卓謙及周可茵帶領，深入新聞部心臟地帶，了解新聞製作的日常流程，更在新聞錄影廠內互動交流。其後李卓謙更親自主持新App體驗工作坊，帶領嘉賓即場下載試用，親身感受平台的各項革新功能，姿態相當開放。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期