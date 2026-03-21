TVB 新聞+｜游嘉欣現身撐場！直擊啟動禮盛況 邀30素人深入新聞部？

TVB今日（3月21日）隆重其事，為全新《TVB 新聞+》流動應用程式舉行盛大啟動禮，宣傳片女主角游嘉欣更驚喜現身撐場！現場氣氛熱烈，游嘉欣聯同TVB高層一同主禮，場面墟冚。最特別的是，TVB竟邀請約30位來自各界的特選用戶深入新聞部重地，究竟此舉背後有何策略？