tvb李芷晴 姜濤

TVB小花李芷晴現身睇姜濤演唱會 被網民發現事後急刪IG story：方丈嬲嬲豬

最新娛聞
東方新地

廣告

昨天（5日）是MIRROR成員姜濤演唱會的尾場，除咗有羅志祥做嘉賓之外，台下亦星光熠熠，有唔少前輩都有到場支持，包括Do姐鄭裕玲、毛舜筠等。但係最令人估唔到嘅係TVB御用綠葉馬海倫昨日也有捧場，並且在社交平台留言感謝「姜糖」大方送禮物畀自己，而馬海倫身旁仲有李芷晴同鍾晴呢兩位小花…

tvb李芷晴 姜濤 昨日係姜濤演唱會尾場！
昨日係姜濤演唱會尾場！（圖片來源：東方新地）

李芷晴睇姜濤演唱會 被網民發現好快刪除咗IG限時動態

身為TVB藝人她們去支持對家ViuTV藝人已經是一個焦點，而有網民發現李芷晴昨晚在IG限時動態中有發布有去看姜濤演唱會的動態，但很快就刪除了！

tvb李芷晴 姜濤 左起：李芷晴、鍾晴同馬海倫都去咗睇姜濤演唱會，三人睇嚟都係姜糖！
左起：李芷晴、鍾晴同馬海倫都去咗睇姜濤演唱會，三人睇嚟都係姜糖！（圖片來源：IG@ ma_helen_ma）
tvb李芷晴 姜濤 愛回家 送水輝 李芷晴 請一日假去旅行 猛男包圍
李芷晴被發現刪除咗睇姜濤演唱會嘅Ig Story。（圖片來源：[email protected]_bystep）
tvb李芷晴 姜濤 愛回家 送水輝 李芷晴經常向網友大派福利
唔少網民話依家先知邊個係李芷晴。（圖片來源：[email protected]_bystep）

網民開Post討論：方丈 嬲嬲豬

網民在Facebook討論區開Post，寫道：「啱啱TVB李芷晴Del咗睇姜濤 演唱會嘅Story，方丈 嬲嬲豬，利申：同情」。不少網民也附和「TVB不嬲小氣」、「點解要del呢，咁驚就唔好睇喇嘛」、「反而用呢張相，啲人開始識佢」。

至於馬海倫IG則沒有刪除3人的合照，馬海倫還很高興的寫道：「昨晚開心咗成晚 感謝姜糖粉絲送好多姜糖相和紀念品」。

tvb李芷晴 姜濤 同場嘅鍾晴反而冇咩人講。
同場嘅鍾晴反而冇咩人講。（圖片來源：IG@ karliechung）
tvb李芷晴 姜濤 鍾晴都係TVB藝人。
鍾晴都係TVB藝人。（圖片來源：IG@ karliechung）

擔心李芷晴會入雪櫃

亦有網民擔心TVB會否因睇一次姜濤演唱會就雪藏李芷晴，網民表示TVB很「小氣」，同時害怕以後在《愛回家》見唔到佢。

tvb李芷晴 姜濤 愛回家 送水輝 李芷晴 李芷晴的茉莉公主造型。
李芷晴喺《愛回家》嘅角色，成功俘虜咗唔少Fans。（圖片來源：[email protected]_bystep）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：東方新地 IG@ ma_helen_ma [email protected]_bystep

讀者留言

熱門文章

 