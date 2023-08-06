TVB小花李芷晴現身睇姜濤演唱會 被網民發現事後急刪IG story：方丈嬲嬲豬

昨天（5日）是MIRROR成員姜濤演唱會的尾場，除咗有羅志祥做嘉賓之外，台下亦星光熠熠，有唔少前輩都有到場支持，包括Do姐鄭裕玲、毛舜筠等。但係最令人估唔到嘅係TVB御用綠葉馬海倫昨日也有捧場，並且在社交平台留言感謝「姜糖」大方送禮物畀自己，而馬海倫身旁仲有李芷晴同鍾晴呢兩位小花…