TVB小花李芷晴現身睇姜濤演唱會 被網民發現事後急刪IG story：方丈嬲嬲豬
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昨天（5日）是MIRROR成員姜濤演唱會的尾場，除咗有羅志祥做嘉賓之外，台下亦星光熠熠，有唔少前輩都有到場支持，包括Do姐鄭裕玲、毛舜筠等。但係最令人估唔到嘅係TVB御用綠葉馬海倫昨日也有捧場，並且在社交平台留言感謝「姜糖」大方送禮物畀自己，而馬海倫身旁仲有李芷晴同鍾晴呢兩位小花…
李芷晴睇姜濤演唱會 被網民發現好快刪除咗IG限時動態
身為TVB藝人她們去支持對家ViuTV藝人已經是一個焦點，而有網民發現李芷晴昨晚在IG限時動態中有發布有去看姜濤演唱會的動態，但很快就刪除了！
網民開Post討論：方丈 嬲嬲豬
網民在Facebook討論區開Post，寫道：「啱啱TVB李芷晴Del咗睇姜濤 演唱會嘅Story，方丈 嬲嬲豬，利申：同情」。不少網民也附和「TVB不嬲小氣」、「點解要del呢，咁驚就唔好睇喇嘛」、「反而用呢張相，啲人開始識佢」。
至於馬海倫IG則沒有刪除3人的合照，馬海倫還很高興的寫道：「昨晚開心咗成晚 感謝姜糖粉絲送好多姜糖相和紀念品」。
擔心李芷晴會入雪櫃
亦有網民擔心TVB會否因睇一次姜濤演唱會就雪藏李芷晴，網民表示TVB很「小氣」，同時害怕以後在《愛回家》見唔到佢。
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撰文：東方新地圖片來源：東方新地 IG@ ma_helen_ma [email protected]_bystep