楊明獲網民列入TVB男藝人S級顏值 袁偉豪10年前後由A跌至C級 3字回應引熱議

近日有網民在社交平台Threads發起TVB男藝人樣貌排名討論，將一眾男藝人劃分為S+、S、A、B、C、D、F等不同級別，引起網民熱烈討論。排名表中古天樂（白古）與陳家樂被列為最高級別S+，而古天樂（黑古）、林峯、吳卓羲等則位列S級，引發網民激烈爭議。這份排名表不但涵蓋現役TVB藝人，更加入已離巢藝人作參考，令討論範圍更加廣泛，網民反應兩極化。