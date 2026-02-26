楊明獲網民列入TVB男藝人S級顏值 袁偉豪10年前後由A跌至C級 3字回應引熱議
古天樂陳家樂登頂S+級別惹爭議
根據網民發布的排名表，古天樂的白古時期與英皇藝人陳家樂被評為S+級別，成為樣貌排名的最高等級。S級則包括古天樂黑古時期、林峯、吳卓羲、張智霖、楊明年輕時、陳展鵬及黃庭鋒等人。A級方面，黃宗澤、袁偉豪10年前、王浩信、陳鍵鋒年輕時等藝人榜上有名。然而這個排名立即引起網民質疑，有人直言「陳家樂S+，你唔好笑撚死人啦」，亦有網民認為「睇到吳卓羲排S級我就無睇落去了」。
袁偉豪何廣沛親自回應排名結果
排名表曝光後，多位藝人親自在社交平台回應。袁偉豪在排名表中被分為兩個時期，10年前被列為A級，現在則跌至C級，他幽默回應「多謝你（10年前）」。何廣沛則因獲得A級評價而開心留言「有A好開心🙈🙈🙈」。另外，bob留言「F係咪代表Fantastic？🥰🥰🥰」，暗示對被列入最低級別的不滿。這些藝人的親自回應令討論熱度進一步升溫，網民紛紛截圖分享。
網民質疑排名標準欠缺公信力
排名表公布後，網民對評分標準提出強烈質疑。有網民直言「一個毫無公信力嘅排位，睇完嚇一跳，然後得啖笑」，認為排名過於主觀。部分網民不滿遺漏重要藝人，質疑「無港版山下智久」、「竟然冇黎明」、「張國榮呢發哥呢」等經典男神未有入榜。亦有網民認為某些藝人排名過低，「鄭嘉穎至少A啦」、「黃宗澤係S啦」等意見此起彼落。更有網民提出「計prime time梗係湯鎮業S+」，認為應該以全盛時期作評分標準。
網民熱議年齡差異影響外貌評分
討論中網民特別關注藝人不同時期的樣貌變化，有人建議「點解唔寫林峯（整容前）and林峯（整容後）嘅？」，認為應該細分不同階段。楊明在排名中被分為年輕時S級與現在C級，引起網民熱議「見到監燉明就想笑」。陳鍵鋒同樣被分為年輕時A級與現在F級，有網民感嘆「陳鍵鋒幾慘，我可以話佢顛峰係s++冠絕所有男星」。網民普遍認為以年齡劃分評分更為公平，「有次喺我屋企附近TVB拍戲，我野生捕獲楊明佢，要求佢合照，佢好Nice，佢係真係高大靚仔嘅」，顯示現實與排名存在落差。