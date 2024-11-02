TVB新節目巡禮2025｜陳煒大爆同李家鼎拍床戲內幕 4字回應床戲感想勁爆笑
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TVB於昨晚在無綫電視城舉行了2025年的節目巡禮，公開了即將推出的重點劇集和綜藝節目。當晚，陳煒以一襲酒紅色深V領露腰貼身裙驚艷全場，展現了她的性感與高貴氣質。陳煒在即將播出的六部重頭劇集中參演了《巨塔之后》和《非份之罪》兩部作品，並在接受訪問時，大爆同李家鼎拍床戲內幕，非常爆笑！
陳煒大爆同李家鼎拍床戲內幕
陳煒在接受訪問談及到《非份之罪》時，她透露該劇採用單元劇形式拍攝，她參與的單元名為「千億殺機」，劇情圍繞著一筆巨額遺產展開。陳煒在劇中與李家鼎有床戲，她引述李家鼎的話：「鼎爺話要食鎮靜劑啊，佢話叫佢拍打戲無問題，但呢啲嘢唔好搞我。拍嗰日佢話佢自己心跳手震，樣樣齊，翻到屋企要食鎮靜劑。」
4字回應床戲感想超爆笑
至於陳煒回應到自己對於床戲的感受則表示：「當俾鬼砸，哈哈都係按照導演要求，有啲暴力，有啲不自願，有小小強暴成分。」當被問到陳煒今次是否在劇中擔任奸角，她就回應指認為自己的角色並非壞人，因為每個人對金錢的看法不同：「我角色對錢嗰種執著，可能係理所當然。」
《巨塔之後》後期製作進行中
陳煒對於《巨塔之後》的後期製作表示非常期待，她與宣萱在劇中有許多精彩的對手戲：「我好期待，因為劇入面我同宣萱都有好多對手戲，同佢演對手戲係一件好享受嘅事。我好少會一邊演戲，我會一邊欣賞緊對方嘅演技，所以覺得很好玩。」當被問到會否因為宣萱拍戲會有壓力，她就表示不會：「宣萱喺對白方面帶得很好，所以令我更真情流露，我自己都好期待。」
圖片來源：TVB、IG@alicechanwai