TVB新節目巡禮2025｜陳煒大爆同李家鼎拍床戲內幕 4字回應床戲感想勁爆笑

TVB於昨晚在無綫電視城舉行了2025年的節目巡禮，公開了即將推出的重點劇集和綜藝節目。當晚，陳煒以一襲酒紅色深V領露腰貼身裙驚艷全場，展現了她的性感與高貴氣質。陳煒在即將播出的六部重頭劇集中參演了《巨塔之后》和《非份之罪》兩部作品，並在接受訪問時，大爆同李家鼎拍床戲內幕，非常爆笑！

