TVB新節目巡禮2025｜「吸金王」企穩大合照C位 前港姐冠軍上位做「劇后」
「吸金王」企穩大合照C位
在節目巡禮的大合照中，陳豪被安排在最顯眼的第一行中央位置，旁邊是兩大花旦張曦雯和蔡思貝從旁陪襯，其他藝人如陳展鵬、劉佩玥、譚俊彥和龔嘉欣等人亦被安排站在頭排中間位置。
視帝陳豪以其穩重的形象和廣泛的觀眾緣，長期受到廣告商的青睞。不僅投資於多個生意，據知最近以高達三千萬的合約續留TVB，成為台內薪酬最高的藝人。儘管在TVB來年即將推出的劇集中尚未見到陳豪的名字，陳豪依然獲企C位，可見「吸金王」的地位非凡。
前港姐冠軍陳曉華上位做「劇后」
去年有傅嘉莉憑3劇成「劇后」，今年就有前港姐冠軍陳曉華成功上位，憑《金式森林》和《新聞女王2》等4劇成為「劇后」；緊接有陳煒以三劇在手。至於小生方面，就有馬國明以3劇成為「劇王」，最令人意外的是馬貫東同馬國明睇齊，一樣有三劇在手。
TVB新節目巡禮2025｜7大重頭劇集全新大製作劇情預告有片睇
《TVB同行創新節目巡禮2025》在11月1日下午於將軍澳電視城舉行，節目將周六（11月2日）晚上9點播放，今次全台小生、花旦強勢列陣，向客戶們介紹來年將於翡翠台、TVB Plus、明珠台等頻道播放的王牌節目。
TVB 2025 重頭劇｜《巨塔之后》「女王」系列第三輯
鐘澍佳監製重頭合拍劇，繼《新聞女王》及《黑色月光》之後又一齣職業女性主導的「女王/大女主」劇種，《巨塔之后》是TVB與優酷合作製作的醫療題材電視劇，由宣萱、陳展鵬、陳煒及劉佩玥領銜主演。
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TVB 2025 重頭劇｜《刑偵12》 林保怡帶有張振朗查奇案
TVB與騰訊合作的2025新劇《刑偵12》除咗有林保怡重返娘家演主角，劇中另一主角張振朗將會挑戰高難度的「解離症」演出，分裂出另一人格由吳業坤飾演！
TVB 2025 重頭劇｜《金式森林》郭晉安復出重頭劇
《金式森林》是由曾勵珍總監制，郭晉安、陳曉華、羅子溢、何依婷、何廣沛、羅天宇、郭柏妍與莊子璇等出演的電視劇。一齣與金飾行業有關的豪門恩怨劇集，同樣跨地域拍攝。內地平台企鵝合拍，全劇25集，早前主要拍攝已完成。
TVB 2025 重頭劇｜《非份之罪》
主演：吳啟華、陳煒、徐榮、賴慰玲、單立文、譚凱琪、江欣燕、吳偉豪、劉佩玥、阮浩棕、游嘉欣、江嘉敏。故事大綱： 這是一套以「安份與非份」之間的人性角力為主題的劇集；「人性嘅貪婪往往會造成禍害」，當欲望失控，追求不屬於自己的愛等非份之想，一經無限放大便會陷入道德矛盾深淵，犯下種種「非份之罪」…本劇特色是每個單元故事，包括：「少女墮樓」、「無臉女屍」、「石棺禁戀」、「一億殺機」、「危險遊戲」等，都是改編自不同的真實案件，包含元素有倫理、復仇、荒謬、靈異、愛情等，與觀眾一起探討觸摸不透的人性黑暗面。
TVB 2025 重頭劇｜《香港探秘地圖》
主演：黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯、孔德賢、袁文傑、楊玉梅、莊思敏、莊思明、關曜儁。故事大綱：「傳說探秘，引爆恐懼。」玄學大師莊一臣（黎耀祥飾）創立探秘頻道，以香港各處神秘地點作招徠宣揚迷信，探秘話題包括戰時無頭鬼、鵝頸橋神婆、尋找替身的民初女鬼、媚惑男性的狐仙顯靈、鬧鬼片場、屋邨UFO、米婆婆陰間招魂，及可困住三魂七魄的結界…獵奇探秘令莊一臣逐漸走紅；卻遭到剛強正直的打假網紅畢萍（龔嘉欣飾）狙擊，以科學解釋一一破解莊一臣的把戲與技倆！二人鬥氣鬥智鬥力，過程中畢萍慢慢撕開莊一臣隱藏的另一面，原來莊一臣是想借畢萍之手自揭黑歷史，藉此贖罪…
TVB 2025 重頭劇｜《死有對證》
主演： 陳曉華、馬貫東、韋家雄、吳若希、阮浩棕、王綺琴、陳嘉輝、林熹瞳。故事大綱： 菜鳥法醫程芷昕（陳曉華飾）幾經努力終被調派到恩人林琛（韋家雄飾）手下工作，林琛是法醫科內公認最硬核法醫，毒舌傲慢兼看不起新人，經常鬧爆芷昕。芷昕雖然受盡林琛刁難，卻從來沒有氣餒，更常常表現出獨有的法醫觸覺，先後為「雙餸飯碎屍案」及「疑似黑社會仇殺案」找出真相，令林琛開始對她改觀…此時重案組警員、有「警界黑仔王」之稱的高俊（馬貫東飾）被指在追捕犯人期間殺害疑犯，林琛將解剖重任交予芷昕，芷昕不負寄望查出案中有案，令高俊也對其另眼相看…自此，林琛、芷昕、高俊組成鐵三角，聯手偵破一宗又一宗的迷離兇案。
TVB 2025 重頭劇｜《新聞女王 2》
主演：佘詩曼、黃宗澤、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、陳曉華、何廣沛。故事大綱： 文慧心離開了SNK後，加入了劉艷所創辦的新媒體公司「公開平臺」。她與效力於SNK新聞台的古肇華和張家妍繼續在新聞報導領域上展開競爭。文慧心在新興的媒體領域中依然保持著其不可撼動的新聞女王地位，令SNK新任總監古肇華頗爲忌憚。 張家妍雖然順利升任SNK電視部副總監，但始終受到總監古肇華的掣肘，難以完全實現自己對新聞事業的抱負和理想。她毅然跳槽加入新成立的新聞機構，與SNK和公開平臺形成三足鼎立的局面。在政府新聞處擔任要職的許詩晴，頓時成爲各方爭相拉攏的關鍵人物。 在這個融合了傳統電視新聞、新興網絡新聞以及剛起步的網紅自媒體行業的戰場上，文慧心、張家妍、許詩晴、劉艷等專業的新聞工作者，紛紛爭取在這場無硝烟的新聞戰場上爭奪主導地位。
TVB 2025 重頭劇｜綜藝名單
「綜藝百變，千種體驗」，2025年重點推介綜藝節目有（排名不分先後）：《戰場上》、《與天地對話》、《江湖見》、《養生之旅》、《重地解鎖》、《我有我女程》、《弦動校園》、《唱到世界那邊端》、《沙灘少女BEACH GIRLS》、《酒鬼地圖》、《香港美味戰場》、《小將》、《一日打工限定》、《帶阿姐看世界》、《透視心靈的森美測驗》及《分手旅行團》，當中《戰場上》、《與天地對話》及《江湖見》有即場播放宣傳片。