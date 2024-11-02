TVB新節目巡禮2025｜「吸金王」企穩大合照C位 前港姐冠軍上位做「劇后」

《TVB同行創新節目巡禮2025》於昨日（11日）在電視城隆重舉行，超過130位藝人盛裝出席，向廣告客戶展示即將推出的15套新劇集和綜藝節目。每年大合照排位都能夠盡顯藝人在TVB的地位，今年就有「吸金王」企穩大合照C位，仲有兩大花旦從旁陪襯！

