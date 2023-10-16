2024無綫電視劇｜盤點10大重頭劇 《巾幗4》、《逆天奇案2》、《飛常日誌》
無綫2024重頭劇盤點：
TVB節目巡禮2024｜ 1.《巾幗4》胡定欣落實擔正 頂替鄧萃雯
由黎耀祥、鄧萃雯主演的《巾幗梟雄》系列當年紅遍電視劇，而新一輯《巾幗梟雄4》女主角將由視后胡定欣擔正，頂替鄧萃雯。鄧萃雯早前亦發長文親解拒拍《巾幗4》的真正原因，並直言已等足4年，但最終仍未能成事，令她比觀眾更失望！
TVB節目巡禮2024｜2.又一「強人」系列 《企業強人》由兩大視帝主演
無綫近年來開拍多套「強人」系列的電視劇，如《破毒強人》、《白色強人》等。今次無綫再開拍《企業強人》，男主角陣容都非常強大，兩大視帝陳豪和譚俊彥主演。至於女主角方面，雖然曾經傳過胡定欣、唐詩詠、張曦雯等人會擔任女一之位，但早前終於落實將由龔嘉欣接拍，令外界都睇好龔嘉欣今次有機會衝擊來年視后寶座。
TVB節目巡禮2024｜3.《反黑英雄》陳山聰袁偉豪擔正 楊明都有份
警匪劇《反黑英雄》將由鍾澍佳監製，去年出爐視帝陳山聰和袁偉豪擔任男主角，陳山聰扮演執法人員，而袁偉豪就飾演大反派，兩位老友首次合作，觀眾都表示期待這對新鮮的組合。曾經有「御用警察」之稱的楊明，今次在《反黑英雄》即將伙拍袁偉豪飾演反派，為楊明出獄後第一套正劇角色。
TVB節目巡禮2024｜4.懸疑推理偵探劇《刑偵12》
至於第四套合作劇《刑偵12》就暫時未有太多資料流出，據知是一套懸疑推理偵探劇集，即將有12個不同的案件組成，有網友估計是《刑偵日記》的續作，其實TVB多年來不乏高質懸疑推理偵探劇，如早年的「刑事偵緝檔案」系列、《法證先鋒》系列和《踩過界》系列等，令網民對今次新劇期待爆燈。
TVB節目巡禮2024｜5.時隔十年拍航空劇《飛常日誌》
除了4大合拍劇，時隔十年，TVB再開拍與航空業題材有關的劇集，新劇原來唔係《衝上雲霄》續作，而是叫《飛常日誌》，只得10集，演員包括馬國明、蔡思貝、高海寧、洪永城、朱敏瀚、劉穎鏇、郭柏妍、徐榮、戴祖儀、吳偉豪及陳豪。
TVB節目巡禮2024｜6.《痞子無間道》再放笑彈！
以抽水食字著名，播出時仲令大家笑到焗蟹一樣嘅《痞子殿下》大受歡迎，劇集早前已落實會開拍新一輯，而新一輯故事會由首振鎮轉往殿示城發展，更繼續會有唔少搞笑情節！早前播畢的《約埋班Friend去旅行》亦見到4位主角大玩特玩，感情相當好！
TVB節目巡禮2024｜7.《逆天奇案2》多位重量級藝人客串
《逆天奇案2》除了確定原班人馬上陣演出，包括陳展鵬、林夏薇、黃智賢、蔣祖曼，而一直盛傳被飛走嘅馮盈盈亦有得留低。另外仲找來多位重量級藝人客串，當中最驚喜是人氣小天后炎明熹（Gigi）「演自己」逃亡，非常期待！
TVB節目巡禮2024｜8.《本尊就位》或成陳嘉慧告別作
《本尊就位》是一套以神仙為劇集背景的民初喜劇電視劇，由孔德賢、謝東閔、陳嘉慧及黃嘉樂領銜主演，27歲陳嘉慧早前被爆與圈外男友閃婚，有指可能收山唔拍劇，《本尊就位》或成告別作，另一備受力捧的孔德賢入行短短6年即升做男一。
TVB節目巡禮2024｜9.鄭則仕相隔3年回巢拍《神耆小子》
《神耆小子》是一部時裝溫情喜劇電視劇，由鄭則仕、蕭正楠、樊亦敏、曹永廉及傅嘉莉領銜主演，並由冼靖峰、羅毓儀、李爾晨及陳榮峻聯合演出，編審林麗媚，監製王偉仁。72歲鄭則仕對上一套已是2020年《使徒行者3》，相隔3年再拍劇。
故事關於錢大海（鄭則仕飾），一個白手興家，是家庭的靈魂人物、錢萬世集團的大腦。享盡榮華富貴的大海，與家人的關係卻是個徹頭徹尾的失敗者；與兒子繼來（曹永廉飾）和女兒有方（傅嘉莉飾）日漸疏遠的感情、情人玫瑰（樊亦敏飾）的猜度，加上重遇曾經被他棒打鴛鴦的趙子勇（蕭正楠飾），一切一切，都使他猶如踩在鋼線上…….
TVB節目巡禮2024｜10.《非常檢控觀》吳偉豪首同爸爸拍劇
《非常檢控觀》是由TVB製作出品，林志華監製，黎倩儀編審，馬德鍾、吳偉豪、賴慰玲、陳煒領銜主演。更有趣是，吳偉豪亦會同爸爸吳大強父子檔亮相為劇中進行拍攝。
盤點 10套 TVB 2024 劇集
- 《巾幗梟雄之懸崖》（2023年9月尾開鏡）
- 《企業強人》（2023年6月開鏡）
- 《反黑英雄》（未開拍）
- 《刑偵12》（未開拍）
- 《飛常日誌》（2023年9月尾開鏡）
- 《痞子無間道》（2023年6月煞科）
- 《逆天奇案2》（2023年10月初煞科）
- 《本尊就位》（2022年11月煞科）
- 《神耆小子》（2023年8月煞科）
- 《非常檢控觀》（2023年7月煞科）
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！